वास्तु के अनुसार जहां पर भी हनुमान जी की फोटो या मूर्ति हो वहां की साफ-सफाई हमेशा होना जरूरी है. मूर्ति की स्थापना के बाद भगवान हनुमान के लिए रोजाना सुगंधित धूप, कपूर या फिर दीया जलाना और पूजा-आराधना करना जरूरी है।कहा जाता है कि जिन घरों में हनुमान जी मूर्ति होती है वहां पर हर मंगलवार के दिन विधि-विधान से उनकी पूजा करना और रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभफलदायी माना जाता है.