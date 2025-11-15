हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

Vastu Tips For Hanuman: अपने घर में हनुमान जी की मूर्ति को रखें इस दिशा में, वास्तुशास्त्र से जानें सही नियम

Vastu Tips For Hanuman: अपने घर में हनुमान जी की मूर्ति को रखें इस दिशा में, वास्तुशास्त्र से जानें सही नियम

Vastu Tips For Hanuman: वास्तु अनुसार हनुमान जी की मूर्ति दक्षिण दिशा में रखें. इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, साहस बढ़ता है और घर में सुरक्षा व शुभता बनी रहती है.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 15 Nov 2025 06:30 PM (IST)
Vastu Tips For Hanuman: वास्तु अनुसार हनुमान जी की मूर्ति दक्षिण दिशा में रखें. इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, साहस बढ़ता है और घर में सुरक्षा व शुभता बनी रहती है.

हनुमान स्थापना से घर में शुभ ऊर्जा

1/6
हिंदू धर्म में भगवान हनुमान को कलयुग का देवता माना जाता है. वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर में देवी-देवताओं की तस्वीरें सिर्फ सजावट नहीं , बल्कि ये घर में सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत मानी जाती हैं. खासकर हनुमानजी की मूर्ति या चित्र घर में रखने से सभी प्रकार की समस्याएं और बाधाएं दूर हो जाती हैं.
हिंदू धर्म में भगवान हनुमान को कलयुग का देवता माना जाता है. वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर में देवी-देवताओं की तस्वीरें सिर्फ सजावट नहीं , बल्कि ये घर में सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत मानी जाती हैं. खासकर हनुमानजी की मूर्ति या चित्र घर में रखने से सभी प्रकार की समस्याएं और बाधाएं दूर हो जाती हैं.
2/6
वस्तु शास्त्र के अनुसार हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर दक्षिण साइड में रखना बेहद शुभ माना गया है. कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी की तस्वीर घर के लिए एक दिव्य सुरक्षा कवच का काम करती है.
वस्तु शास्त्र के अनुसार हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर दक्षिण साइड में रखना बेहद शुभ माना गया है. कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी की तस्वीर घर के लिए एक दिव्य सुरक्षा कवच का काम करती है.
3/6
वास्तु के नियमों के मुताबिक शयनकक्ष में हनुमान जी की फोटो या मूर्ति को कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि शयन कक्ष में हनुमान जी मूर्ति रखने से वास्तुदोष पैदा होता है.
वास्तु के नियमों के मुताबिक शयनकक्ष में हनुमान जी की फोटो या मूर्ति को कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि शयन कक्ष में हनुमान जी मूर्ति रखने से वास्तुदोष पैदा होता है.
4/6
पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान हनुमान की मूर्ति को पूर्व या दक्षिण की ओर मुख करके रखा जाए तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. साथ ही यह भी कहा जाता है कि जब भी हनुमान जी मूर्ति इस दिशा में लगाएं तो हनुमान जी बैठे हुए अवस्था में होना चाहिए.
पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान हनुमान की मूर्ति को पूर्व या दक्षिण की ओर मुख करके रखा जाए तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. साथ ही यह भी कहा जाता है कि जब भी हनुमान जी मूर्ति इस दिशा में लगाएं तो हनुमान जी बैठे हुए अवस्था में होना चाहिए.
5/6
वास्तु के अनुसार जहां पर भी हनुमान जी की फोटो या मूर्ति हो वहां की साफ-सफाई हमेशा होना जरूरी है. मूर्ति की स्थापना के बाद भगवान हनुमान के लिए रोजाना सुगंधित धूप, कपूर या फिर दीया जलाना और पूजा-आराधना करना जरूरी है।कहा जाता है कि जिन घरों में हनुमान जी मूर्ति होती है वहां पर हर मंगलवार के दिन विधि-विधान से उनकी पूजा करना और रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभफलदायी माना जाता है.
वास्तु के अनुसार जहां पर भी हनुमान जी की फोटो या मूर्ति हो वहां की साफ-सफाई हमेशा होना जरूरी है. मूर्ति की स्थापना के बाद भगवान हनुमान के लिए रोजाना सुगंधित धूप, कपूर या फिर दीया जलाना और पूजा-आराधना करना जरूरी है।कहा जाता है कि जिन घरों में हनुमान जी मूर्ति होती है वहां पर हर मंगलवार के दिन विधि-विधान से उनकी पूजा करना और रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभफलदायी माना जाता है.
6/6
वस्तु शास्त्र के अनुसार हनुमान जी की फोटो या मूर्ति को भूलकर भी सीढ़ियों के नीचे, रसोईघर या अन्य किसी अपवित्र स्थान नहीं रखना चाहिए. साथ ही पूजा घर किसी बेडरूम में नहीं होना चाहिए, और पूजा घर के पास कोई वॉशरूम नहीं होना चाहिए.
वस्तु शास्त्र के अनुसार हनुमान जी की फोटो या मूर्ति को भूलकर भी सीढ़ियों के नीचे, रसोईघर या अन्य किसी अपवित्र स्थान नहीं रखना चाहिए. साथ ही पूजा घर किसी बेडरूम में नहीं होना चाहिए, और पूजा घर के पास कोई वॉशरूम नहीं होना चाहिए.
Published at : 15 Nov 2025 06:30 PM (IST)
Tags :
Vastu Shastra Home Vastu Tips Hanuman Vastu

वास्तु शास्त्र फोटो गैलरी

और देखें
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

