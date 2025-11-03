हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vastu Shastra: घर में इन चीजों को रखें भरा, खाली छोड़ना पड़ सकता है भारी

Vastu Shastra: घर में इन चीजों को रखें भरा, खाली छोड़ना पड़ सकता है भारी

Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र में घर के हर कोने और दिशा का विशेष महत्व है. घर की चीजें संतुलित और ऊर्जा से भरी रहे तो सुख-समृद्धि बनी रहती है. लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, जिन्हें खाली नहीं रखना चाहिए.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 03 Nov 2025 07:03 PM (IST)
Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र में घर के हर कोने और दिशा का विशेष महत्व है. घर की चीजें संतुलित और ऊर्जा से भरी रहे तो सुख-समृद्धि बनी रहती है. लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, जिन्हें खाली नहीं रखना चाहिए.

वास्तु शास्त्र

1/6
वास्तु शास्त्र का मकसद होता है, उचित दिशा, स्थान, नियम के बारे में बताकर घर को सकारात्मक और संतुलित बनाए रखना. इसलिए घर के निर्माण से लेकर रख-रखाव तक के लिए वास्तु शास्त्र में महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं.
वास्तु शास्त्र का मकसद होता है, उचित दिशा, स्थान, नियम के बारे में बताकर घर को सकारात्मक और संतुलित बनाए रखना. इसलिए घर के निर्माण से लेकर रख-रखाव तक के लिए वास्तु शास्त्र में महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं.
2/6
घर पर कई तरह की चीजें होती हैं. वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है, जिन्हें खाली रखना बहुत अशुभ माना जाता है. घर की ये चीजें यदि खाली रहती हैं तो दरिद्रता और नकारात्मकता का कारण बन सकती है.
घर पर कई तरह की चीजें होती हैं. वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है, जिन्हें खाली रखना बहुत अशुभ माना जाता है. घर की ये चीजें यदि खाली रहती हैं तो दरिद्रता और नकारात्मकता का कारण बन सकती है.
3/6
मंदिर में रखा जल पात्र- पूजाघर में जलपात्र (कलश) अवश्य होता है. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि यह पात्र कभी खाली न रहें. बल्कि हमेशा जल से भरा हो. साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि, नियमित रूप से इसमें पुराने जल को हटाकर शुद्ध जल भरकर रखें.
मंदिर में रखा जल पात्र- पूजाघर में जलपात्र (कलश) अवश्य होता है. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि यह पात्र कभी खाली न रहें. बल्कि हमेशा जल से भरा हो. साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि, नियमित रूप से इसमें पुराने जल को हटाकर शुद्ध जल भरकर रखें.
4/6
बाथरूम की बाल्टी- बाथरूम में रखी बाल्टी कभी खाली नहीं छोड़नी चाहिए. ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा बहुत तेजी से बढ़ती है. बाथरूम की बाल्टी में हमेशा पानी भरकर रखे. अगर पानी नहीं भर सकते तो बाल्टी को उल्टा करके रख दें.
बाथरूम की बाल्टी- बाथरूम में रखी बाल्टी कभी खाली नहीं छोड़नी चाहिए. ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा बहुत तेजी से बढ़ती है. बाथरूम की बाल्टी में हमेशा पानी भरकर रखे. अगर पानी नहीं भर सकते तो बाल्टी को उल्टा करके रख दें.
5/6
तिजोरी और पर्स- तिजोरी और पर्स ऐसी चीजें हैं जोकि धन से संबंधित है. इसलिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि पर्स और तिजोरी कभी खाली न रखें. खाली पर्स या तिजोरी बहुत अशुभ मानी जाती है. इसलिए कुछ न कुछ पैसे जरूर रखें.
तिजोरी और पर्स- तिजोरी और पर्स ऐसी चीजें हैं जोकि धन से संबंधित है. इसलिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि पर्स और तिजोरी कभी खाली न रखें. खाली पर्स या तिजोरी बहुत अशुभ मानी जाती है. इसलिए कुछ न कुछ पैसे जरूर रखें.
6/6
अनाज के बर्तन- रसोईघर में अनाज जैसे दाल, चावल, चीनी आदि रखने के लिए कई तरह के बर्तन या डब्बे होते हैं. ध्यान रखें कि अनाज रखने वाले पात्र कभी भी खाली नहीं रखने चाहिए. अनाज के बर्तन खाली रखने से मां अन्नपूर्णा क्रोधित हो जाती हैं.
अनाज के बर्तन- रसोईघर में अनाज जैसे दाल, चावल, चीनी आदि रखने के लिए कई तरह के बर्तन या डब्बे होते हैं. ध्यान रखें कि अनाज रखने वाले पात्र कभी भी खाली नहीं रखने चाहिए. अनाज के बर्तन खाली रखने से मां अन्नपूर्णा क्रोधित हो जाती हैं.
Published at : 03 Nov 2025 07:03 PM (IST)
