मंदिर में रखा जल पात्र- पूजाघर में जलपात्र (कलश) अवश्य होता है. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि यह पात्र कभी खाली न रहें. बल्कि हमेशा जल से भरा हो. साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि, नियमित रूप से इसमें पुराने जल को हटाकर शुद्ध जल भरकर रखें.