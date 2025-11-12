वास्तु शास्त्र की माने तो, सोना-चांदी को कभी भी दक्षिण दिशा में न रखें और ना ही आग्नेण कोण यानी दक्षिण-पूर्व दिशा में रखे. इस दिशा में सोना-चांदी रखने से संचित धन में कमी आती है. इसके साथ ही लोहे के बक्से, काले रंग के बैग, रसोई आदि जैसे स्थानों पर भी सोना नहीं रखना चाहिए. इस स्थानों पर सोना रखना शुभ नहीं माना जाता है.