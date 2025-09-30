हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
विजयदशमी के मौके पर बुध का कन्या राशि में उदय! बिजनेस और स्टडी में लाभ के योग

विजयदशमी के मौके पर बुध का कन्या राशि में उदय! बिजनेस और स्टडी में लाभ के योग

2 October 2025: इस दशहरा पर ग्रहों की चाल में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है. इस दिन बुध ग्रह कन्या राशि में उदय होंगे, जिससे कई राशियों की किस्मत बदलेगी और व्यापार में भी लाभ मिल सकता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 30 Sep 2025 08:36 AM (IST)
2 October 2025: इस दशहरा पर ग्रहों की चाल में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है. इस दिन बुध ग्रह कन्या राशि में उदय होंगे, जिससे कई राशियों की किस्मत बदलेगी और व्यापार में भी लाभ मिल सकता है.

विजयादशमी 2025 पर कन्या राशि में बुध का उदय

1/6
इस साल दशहरा का पर्व 2 अक्टूबर को मनाया जाने वाला है. इस बार दशहरा ग्रहों और नक्षत्रों की वजह से बेहद ही खास होने वाला है. क्योंकि इस दिन दिन बुध देवता कन्या राशि में उदय होंगे. बुध के उदय होने से कई राशियों पर अगल-अलग प्रभाव पड़ता है.
इस साल दशहरा का पर्व 2 अक्टूबर को मनाया जाने वाला है. इस बार दशहरा ग्रहों और नक्षत्रों की वजह से बेहद ही खास होने वाला है. क्योंकि इस दिन दिन बुध देवता कन्या राशि में उदय होंगे. बुध के उदय होने से कई राशियों पर अगल-अलग प्रभाव पड़ता है.
2/6
ज्योतिष में बुध के उदय होने को बहुत ही खास माना गया है. बुध को बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक माना जाता है. इस समय कई जातकों को करियर, शिक्षा और कामकाज के क्षेत्र में अच्छा परिणाम मिलता है.
ज्योतिष में बुध के उदय होने को बहुत ही खास माना गया है. बुध को बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक माना जाता है. इस समय कई जातकों को करियर, शिक्षा और कामकाज के क्षेत्र में अच्छा परिणाम मिलता है.
3/6
बुध के उदय से वृषभ, सिंह और तुला राशि में सकारात्मक असर देखने को मिलेगा. इस समय इन लोगों का व्यापार बढ़ सकता है. इनकी बुद्धिमानी कोई भी फैसले लेने में बढ़ेगी और करियर में बड़ी उपलब्धियां मिल सकती हैं.
बुध के उदय से वृषभ, सिंह और तुला राशि में सकारात्मक असर देखने को मिलेगा. इस समय इन लोगों का व्यापार बढ़ सकता है. इनकी बुद्धिमानी कोई भी फैसले लेने में बढ़ेगी और करियर में बड़ी उपलब्धियां मिल सकती हैं.
4/6
बुध के उदय से विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगेगा और किसी भी परीक्षा की मन से तैयारी करने वाले को शुभ फल मिलेगा. करियर में भी नए रास्ते खुलेंगे और नई दिशा मिलेगी.
बुध के उदय से विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगेगा और किसी भी परीक्षा की मन से तैयारी करने वाले को शुभ फल मिलेगा. करियर में भी नए रास्ते खुलेंगे और नई दिशा मिलेगी.
5/6
व्यापारियों के लिए यह वक्त लाभदायक रहेगा. जितने भी रुके हुए काम है सब पूरे होंगे और निवेश में मुनाफा भी मिलेगा. आईटी से जुड़े लोगों के लिए यह अवधि ज्यादा फायदेमंद रहेगी.
व्यापारियों के लिए यह वक्त लाभदायक रहेगा. जितने भी रुके हुए काम है सब पूरे होंगे और निवेश में मुनाफा भी मिलेगा. आईटी से जुड़े लोगों के लिए यह अवधि ज्यादा फायदेमंद रहेगी.
6/6
इस अवधी में हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ माना गया है. गाय को हरी घास खिलाएं और ‘ॐ बुं बुधाय नमः’ मंत्र का जाप करें. यह करे से बुध का अशुभ प्रभाव कम होगा और सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होगा.
इस अवधी में हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ माना गया है. गाय को हरी घास खिलाएं और ‘ॐ बुं बुधाय नमः’ मंत्र का जाप करें. यह करे से बुध का अशुभ प्रभाव कम होगा और सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होगा.
Published at : 30 Sep 2025 08:36 AM (IST)
Embed widget