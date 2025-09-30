विजयदशमी के मौके पर बुध का कन्या राशि में उदय! बिजनेस और स्टडी में लाभ के योग

इस साल दशहरा का पर्व 2 अक्टूबर को मनाया जाने वाला है. इस बार दशहरा ग्रहों और नक्षत्रों की वजह से बेहद ही खास होने वाला है. क्योंकि इस दिन दिन बुध देवता कन्या राशि में उदय होंगे. बुध के उदय होने से कई राशियों पर अगल-अलग प्रभाव पड़ता है.