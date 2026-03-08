एक्सप्लोरर
Kark Weekly Rashifal 2026: कर्क राशि इस हफ्ते लेंगे कोई बड़ा फैसला, कोर्ट-कचहरी के मामलों में मिलेगी राहत
Kark Weekly Rashifal 8 to 14 March 2026: कर्क राशि के लिए 8 से 14 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल.
Kark Weekly Rashifal 8 to 14 March 2026: कर्क राशि वालों के लिए 8 से 14 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां पढ़ें अपना साप्ताहिर राशिफल-
- कर्क राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में ही परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती हुई नजर आएंगी और आप अपने करियर, बिज़नेस एंड पर्सनल लाइफ रिलेटेड कोई बड़ा डिसिशन ले सकते हैं. यह निर्णय भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है और आगे बढ़ने के नए रास्ते भी खोल सकता है.
- कोर्ट-कचहरी से जुड़ा मामला जो बीते कुछ समय से परेशानी का कारण बना हुआ था, उससे जुड़ी आपको बड़ी राहत मिल सकती है. संभव है कि किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से मामला कोर्ट के बाहर सेटल हो जाए और लंबे समय से चला आ रहा तनाव समाप्त हो जाए. इससे आपके मन को भी काफी शांति मिलेगी और आप अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे.
- वर्किंग वुमन को स्टार्टिंग में घर और ऑफिस के बीच तालमेल बिठाने में मुश्किल आ सकती है. जिम्मेदारियों का दबाव थोड़ा अधिक महसूस हो सकता है. हालांकि आपकी इस परेशानी के बीच लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आप अपने कार्यों को बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे. परिवार के सदस्यों का सहयोग भी आपके लिए सहारा बनेगा.
- बिज़नेस अथवा किसी काम के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है. यह यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी. यात्रा के दौरान आपको नए संपर्क बनाने और नए अवसर मिलने की संभावना है. इस दौरान आपको सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा और कई काम उम्मीद से बेहतर तरीके से पूरे हो सकते हैं.
- बिज़नेस एक्सटैंड की प्लानिंग फलीभूत बनेंगी और व्यापार में नई संभावनाएं बन सकती हैं. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल एग्जाम की तैयारी में जुटे लोगों को कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा.
- प्रेम संबंध की दृष्टि से यह समय मिलाजुला साबित होने वाला है. लव पार्टनर के साथ रूठने-मनाने का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन इन छोटी-छोटी बातों के बीच आपसी प्रेम भी बना रहेगा. मैरिड लाइफ सुखमय बना रहेगा. जीवन से जुड़ी किसी भी कठिनाई का सामना करते समय आपका लाइफ पार्टनर संबल बनेगा और हर परिस्थिति में आपका साथ देगा.
ये भी पढ़ें: Mithun Weekly Rashifal 2026: मिथुन राशि के लिए राहत भरा रहेगा 8 से 14 मार्च तक समय, लेकिन सतर्कता से बढ़ाएं कदम
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
ऐस्ट्रो
Kark Weekly Rashifal 2026: कर्क राशि इस हफ्ते लेंगे कोई बड़ा फैसला, कोर्ट-कचहरी के मामलों में मिलेगी राहत
ऐस्ट्रो
मिथुन राशि के लिए राहत भरा रहेगा 8 से 14 मार्च तक समय, लेकिन सतर्कता से बढ़ाएं कदम
धर्म
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन 8 मार्च 2026: स्वाति नक्षत्र और ध्रुव योग में शिव आरती का खास अनुभव! देखें वीडियों
ऐस्ट्रो
Mesh Weekly Rashifal 2026: मेष राशि के नौकरी-व्यापार में उन्नति, रिश्तों में खुशियां लेकर आया सप्ताह
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL