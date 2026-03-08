हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kark Weekly Rashifal 2026: कर्क राशि इस हफ्ते लेंगे कोई बड़ा फैसला, कोर्ट-कचहरी के मामलों में मिलेगी राहत

Kark Weekly Rashifal 8 to 14 March 2026: कर्क राशि के लिए 8 से 14 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 08 Mar 2026 07:51 AM (IST)
Kark Weekly Rashifal 8 to 14 March 2026: कर्क राशि वालों के लिए 8 से 14 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां पढ़ें अपना साप्ताहिर राशिफल-

  • कर्क राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में ही परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती हुई नजर आएंगी और आप अपने करियर, बिज़नेस एंड पर्सनल लाइफ रिलेटेड कोई बड़ा डिसिशन ले सकते हैं. यह निर्णय भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है और आगे बढ़ने के नए रास्ते भी खोल सकता है.
  • कोर्ट-कचहरी से जुड़ा मामला जो बीते कुछ समय से परेशानी का कारण बना हुआ था, उससे जुड़ी आपको बड़ी राहत मिल सकती है. संभव है कि किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से मामला कोर्ट के बाहर सेटल हो जाए और लंबे समय से चला आ रहा तनाव समाप्त हो जाए. इससे आपके मन को भी काफी शांति मिलेगी और आप अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे.
  • वर्किंग वुमन को स्टार्टिंग में घर और ऑफिस के बीच तालमेल बिठाने में मुश्किल आ सकती है. जिम्मेदारियों का दबाव थोड़ा अधिक महसूस हो सकता है. हालांकि आपकी इस परेशानी के बीच लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आप अपने कार्यों को बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे. परिवार के सदस्यों का सहयोग भी आपके लिए सहारा बनेगा.
  • बिज़नेस अथवा किसी काम के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है. यह यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी. यात्रा के दौरान आपको नए संपर्क बनाने और नए अवसर मिलने की संभावना है. इस दौरान आपको सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा और कई काम उम्मीद से बेहतर तरीके से पूरे हो सकते हैं.
  • बिज़नेस एक्सटैंड की प्लानिंग फलीभूत बनेंगी और व्यापार में नई संभावनाएं बन सकती हैं. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल एग्जाम की तैयारी में जुटे लोगों को कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा.
  • प्रेम संबंध की दृष्टि से यह समय मिलाजुला साबित होने वाला है. लव पार्टनर के साथ रूठने-मनाने का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन इन छोटी-छोटी बातों के बीच आपसी प्रेम भी बना रहेगा. मैरिड लाइफ सुखमय बना रहेगा. जीवन से जुड़ी किसी भी कठिनाई का सामना करते समय आपका लाइफ पार्टनर संबल बनेगा और हर परिस्थिति में आपका साथ देगा.

ये भी पढ़ें: Mithun Weekly Rashifal 2026: मिथुन राशि के लिए राहत भरा रहेगा 8 से 14 मार्च तक समय, लेकिन सतर्कता से बढ़ाएं कदम

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 08 Mar 2026 07:51 AM (IST)
Tags :
Cancer Kark Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
