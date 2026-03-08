हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKanya Weekly Rashifal 2026: इस सप्ताह मिलेगी सपनों को उड़ान, कन्या राशि वाले पढ़ें सप्ताहिक राशिफल

Kanya Weekly Rashifal 8 to 14 March 2026: कन्या राशि के लिए 8 से 14 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 08 Mar 2026 09:59 AM (IST)
Preferred Sources

Kanya Weekly Rashifal 1 to 7 March 2026: कन्या राशि वालों के लिए 8 से 14 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां पढ़ें अपना साप्ताहिर राशिफल-

  • वीक स्टार्टिंग सपनों को पूरा होने जैसा रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत से ही आपके जीवन में सकारात्मकता और उत्साह का माहौल बना रहेगा. संतान पक्ष की ओर से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, जिससे घर में खुशियों का माहौल रहेगा और समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. परिवार के लोग इस खुशी को मिलकर सेलिब्रेट कर सकते हैं और घर में उत्सव जैसा वातावरण बना रह सकता है.
  • आप अपने परिवार के साथ किसी पर्यटन क्षेत्र या तीर्थ की यात्रा पर निकल सकते हैं. यह यात्रा न सिर्फ आनंददायक होगी बल्कि आपके मन को भी सुकून देने वाली साबित होगी. इस दौरान आपका अधिकांश समय स्वजनों के साथ हंसते-गाते और यादगार पल बिताने में बीतने वाला है.
  • यदि आप लंबे समय से किसी सुख-सुविधा से जुड़ी चीज को खरीदने की सोच रहे थे तो आपका सपना साकार हो सकता है. घर के लिए कोई नई वस्तु, वाहन या अन्य सुविधा से जुड़ी चीज खरीदने का योग बन सकता है. घर-परिवार से जुड़े किसी बड़े फैसले को लेते समय आपको अपने पिता का विशेष रूप से साथ और सहयोग मिलेगा, जिससे आपके निर्णय मजबूत और सफल साबित होंगे.
  • टारगेट ओरिएंटेड जॉब करने वालों के लिए यह सप्ताह शुभ साबित होगा और वे बड़ी आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे. एम्प्लॉयड पर्सन की आय के नए स्रोत बनेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी. ऑफिस में सीनियर एंड जूनियर दोनों का सहयोग प्राप्त होगा और कार्यस्थल का माहौल आपके पक्ष में बना रहेगा.
  • बिज़नेस में लाभ और मनचाहा विस्तार होगा. व्यापार से जुड़े लोग नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं. जो लोग फॉरेन से जुड़ा बिज़नेस एंड करियर बनाने की सोच रहे थे, उन्हें कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, जिससे भविष्य की योजनाएं गति पकड़ेंगी.
  • प्रेम संबंध की दृष्टि से आपके लिए यह समय बेहद शुभ साबित होने जा रहा है. आपको अपने लव पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है, जिससे आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा. मैरिड लाइफ सुखमय रहेगा और जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर बना रहेगा. न्यू मैरिड कपल को संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है. सेहत सामान्य रहेगी, फिर भी नियमित दिनचर्या बनाए रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 08 Mar 2026 09:59 AM (IST)
Virgo Kanya Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
