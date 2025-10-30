हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरGajkesari Yog 2025: नवंबर में बन रहा है देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा का शुभ संयोग, इन राशियों की होगी बल्ले-बल्ले!

Gajkesari Yog 2025: नवंबर में बन रहा है देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा का शुभ संयोग, इन राशियों की होगी बल्ले-बल्ले!

Gajkesari Yog 2025: ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक गुरु-चंद्र की युति से 10 नवंबर को कर्क राशि में गजकेसरी योग का निर्माण होगा. जिससे बहुत ही शुभ माना गया है. आइए जानते है इससे किन राशियों को होगा लाभ.

By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 30 Oct 2025 02:53 PM (IST)
गजकेसरी योग 2025

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगुरु बृहस्पति का गोचर बेहद ही शुभ माना गया है. गुरु की चाल के परिवर्तन की वजह से लोगों के जीवन में प्रभाव देखने को मिलता है. हिंदू पंचांग के मुताबिक, 18 अक्टूबर को अतिचारी गुरु ने कर्क राशि में प्रवेश किया था, जो 5 नवंबर तक इसी राशि में रहेंगे. जिस वजह से गुरु ग्रह हर दिन शुभ और अशुभ राजयोग बनाते हैं.
चंद्रमा 10 नवंबर को दोपहर 01 बजकर 02 मिनट पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके बाद देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के साथ मिलकर गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे. वहीं, देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में पहले से ही हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण भी कर चुके हैं. आइए जानते है इन राजयोग से किन राशियों को फायदा हो रहा है.
मेष राशि का 10 नंवबर को होने जा रहे गजकेसरी योग की वजह से शुभ समय शुरु होने वाला है. जिस वजह से वे नए कार्य की शुरुआत करेंगे और व्यापार में भी लाभ हो सकता है. यह समय आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा. ऑफिस में सीनियर का साथ मिलेगा और परिवार में भी कोई बड़ी खुशखबरी आ सकती है.
गजकेसरी योग के प्रभाव से कर्क राशि के जातकों की किस्मत चमकने वाली है. समाज में आपका सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का भार आपके कंधों पर आ सकता है, जिससे आपकी योग्यता साबित होगी. अब तक की मेहनत का सकारात्मक फल मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह अवधि बेहद शुभ है, आय में बढ़ोतरी और प्रमोशन के योग बन रहे हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और कार्यस्थल पर आपकी सराहना होगी.
वृश्चिक राशि वालों के लिए समय राहत और प्रगति लेकर आया है. पुरानी आर्थिक और मानसिक परेशानियों से धीरे-धीरे मुक्त होंगे. धन संबंधित स्थिति बेहतर बनेगी और कोई अधूरा काम पूरा हो सकता है. प्रॉपर्टी या निवेश से जुड़ा फैसला लेने का यह सही समय है. करियर में उन्नति और नए अवसर आपके जीवन में दस्तक देंगे. परिवार में शुभ समाचार या किसी मांगलिक आयोजन की संभावना भी बन रही है, जिससे घर का माहौल खुशियों से भर जाएगा.
Published at : 30 Oct 2025 02:53 PM (IST)
Transit RAJYOG Gajkesari Yog 2025

