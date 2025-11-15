हाथ में पहनने वाले कलावे का ग्रहों से सीधा संबंध, जानिए कब और किस रंग का धागे पहनें?

पीला धागा बृहस्पति को मजबूत करता है. इसे धारण करने से ज्ञान, बुद्धि और करियर में आने वाली बाधाएं दूर होती है. हाथ में पीला धागा बांधने के लिए गुरुवार का दिन अच्छा माना जाता है. छात्र, शिक्षक और आध्यात्मिक साधकों को हाथों में पीला कलावा विशेष रूप से धारण करना चाहिए.