हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरहाथ में पहनने वाले कलावे का ग्रहों से सीधा संबंध, जानिए कब और किस रंग का धागे पहनें?

हाथ में पहनने वाले कलावे का ग्रहों से सीधा संबंध, जानिए कब और किस रंग का धागे पहनें?

Kalawa: हिंदू धर्म में कलावे को रक्षा सूत्र के तौर पर पहना जाता है, जो हमें बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है. हाथ में काले और लाल धागे के अलावा अन्य रंग के धागे भी ऊर्जा की रक्षा करते हैं.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 15 Nov 2025 03:20 PM (IST)
Kalawa: हिंदू धर्म में कलावे को रक्षा सूत्र के तौर पर पहना जाता है, जो हमें बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है. हाथ में काले और लाल धागे के अलावा अन्य रंग के धागे भी ऊर्जा की रक्षा करते हैं.

कलावा के अलग-अलग रंग का ग्रहों से कनेक्शन

1/8
हाथों में पहनने वाला कलावा आपकी ऊर्जा को प्रभावित करता है. गलत रंग या तारीके से कलावा पहनने से आपकी ऊर्जा असंतुलन हो सकती है, जिसके कारण आपको तनाव, अस्थिरता और आलस का सामना करना पड़ सकता है.
हाथों में पहनने वाला कलावा आपकी ऊर्जा को प्रभावित करता है. गलत रंग या तारीके से कलावा पहनने से आपकी ऊर्जा असंतुलन हो सकती है, जिसके कारण आपको तनाव, अस्थिरता और आलस का सामना करना पड़ सकता है.
2/8
ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से लाल धागा पहनने से बुरी नजर से सुरक्षा मिलने के साथ जीवन में दिव्य शक्ति की अनुभूति होती है. हाथ में लाल कलावा पहनने के लिए मंगलवार, नवरात्रि और हनुमान जयंती का दिन सर्वोत्तम हैं.
ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से लाल धागा पहनने से बुरी नजर से सुरक्षा मिलने के साथ जीवन में दिव्य शक्ति की अनुभूति होती है. हाथ में लाल कलावा पहनने के लिए मंगलवार, नवरात्रि और हनुमान जयंती का दिन सर्वोत्तम हैं.
3/8
हाथ में काला धागा नजर, काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करता है. काला धागा बच्चों के टखनों में और वयस्कों को कलाई पर बांधना चाहिए. काला धाग बांधने के लिए शनिवार का दिन शुभ है.
हाथ में काला धागा नजर, काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करता है. काला धागा बच्चों के टखनों में और वयस्कों को कलाई पर बांधना चाहिए. काला धाग बांधने के लिए शनिवार का दिन शुभ है.
4/8
पीला धागा बृहस्पति को मजबूत करता है. इसे धारण करने से ज्ञान, बुद्धि और करियर में आने वाली बाधाएं दूर होती है. हाथ में पीला धागा बांधने के लिए गुरुवार का दिन अच्छा माना जाता है. छात्र, शिक्षक और आध्यात्मिक साधकों को हाथों में पीला कलावा विशेष रूप से धारण करना चाहिए.
पीला धागा बृहस्पति को मजबूत करता है. इसे धारण करने से ज्ञान, बुद्धि और करियर में आने वाली बाधाएं दूर होती है. हाथ में पीला धागा बांधने के लिए गुरुवार का दिन अच्छा माना जाता है. छात्र, शिक्षक और आध्यात्मिक साधकों को हाथों में पीला कलावा विशेष रूप से धारण करना चाहिए.
5/8
हाथों में हरा धागा पहनने से बुध ग्रह संतुलित होता है. इसे धारण करने से संचार, बुद्धि, सेहत और व्यापार से जुड़े क्षेत्र में लाभ मिलता है. बुधवार के दिन हरा धागा पहनना शुभ माना जाता है.
हाथों में हरा धागा पहनने से बुध ग्रह संतुलित होता है. इसे धारण करने से संचार, बुद्धि, सेहत और व्यापार से जुड़े क्षेत्र में लाभ मिलता है. बुधवार के दिन हरा धागा पहनना शुभ माना जाता है.
6/8
किसी भी रंग के धागे को धारण करने से पहले ज्योतिषीय नियम जान लीजिए. पुरुषों को दाहिनी कलाई में और महिलाओं को बाईं कलाई में धागा पहनना चाहिए.
किसी भी रंग के धागे को धारण करने से पहले ज्योतिषीय नियम जान लीजिए. पुरुषों को दाहिनी कलाई में और महिलाओं को बाईं कलाई में धागा पहनना चाहिए.
7/8
धागे को कलाई में बांधते समय शुभ मंत्रों का जाप करें. प्रत्येक 21 दिन बाद पुराने धागे को बदलकर कलाई पर नया धागा बांधें और पुराने धागे को पानी में प्रवाह कर दें. कभी भी गंदा या फटा कलावा न बांधें.
धागे को कलाई में बांधते समय शुभ मंत्रों का जाप करें. प्रत्येक 21 दिन बाद पुराने धागे को बदलकर कलाई पर नया धागा बांधें और पुराने धागे को पानी में प्रवाह कर दें. कभी भी गंदा या फटा कलावा न बांधें.
8/8
इसके अलावा किसी के साथ अपना धागा न साझा करें और न ही किसी और का धागा अपनी कलाई में पहनें. जब भी हाथ में धागा बांधे तो नहाने के बाद साफ कलाई पर बांधें.
इसके अलावा किसी के साथ अपना धागा न साझा करें और न ही किसी और का धागा अपनी कलाई में पहनें. जब भी हाथ में धागा बांधे तो नहाने के बाद साफ कलाई पर बांधें.
Published at : 15 Nov 2025 03:20 PM (IST)
Tags :
Planets Hinduism Kalawa

ग्रह गोचर फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Score, Day-2: रवींद्र जडेजा का कहर, एक ही ओवर में मुल्डर और जोरजी को किया आउट; साउथ अफ्रीका का चौथा विकेट गिरा
Live: रवींद्र जडेजा का कहर, एक ही ओवर में मुल्डर और जोरजी को किया आउट; साउथ अफ्रीका का चौथा विकेट गिरा
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
टेलीविजन
टीवी से क्यों दूर हैं 'नागिन' फेम सुरभि चंदना? एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर किया खुलासा
टीवी से क्यों दूर हैं 'नागिन' फेम सुरभि चंदना? एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर किया खुलासा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election Result 2025: सीएम फेस पर सस्पेंस..'छोटे भाई' Nitish Kumar के साथ रहेगी BJP? | NDA
Bihar Election Result : 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने को तैयार नितीश कुमार | PM Modi
Bihar Election Result : Nitish बिहार के भरोसा भी है और भविष्य भी | PM Modi
Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD
Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Score, Day-2: रवींद्र जडेजा का कहर, एक ही ओवर में मुल्डर और जोरजी को किया आउट; साउथ अफ्रीका का चौथा विकेट गिरा
Live: रवींद्र जडेजा का कहर, एक ही ओवर में मुल्डर और जोरजी को किया आउट; साउथ अफ्रीका का चौथा विकेट गिरा
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
टेलीविजन
टीवी से क्यों दूर हैं 'नागिन' फेम सुरभि चंदना? एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर किया खुलासा
टीवी से क्यों दूर हैं 'नागिन' फेम सुरभि चंदना? एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर किया खुलासा
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
60 साल पूरे होते ही खाते में आने लगेगा पेंशन का पैसा, यूपी सरकार देने जा रही बड़ी सौगात
60 साल पूरे होते ही खाते में आने लगेगा पेंशन का पैसा, यूपी सरकार देने जा रही बड़ी सौगात
नौकरी
आज से शुरू हो रही 22 राज्यों में टेरिटोरियल आर्मी भर्ती, यहां देखें पूरा शेड्यूल
आज से शुरू हो रही 22 राज्यों में टेरिटोरियल आर्मी भर्ती, यहां देखें पूरा शेड्यूल
ENT LIVE
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम एस3 रिव्यू: इमोशनल थ्रिलर में हुमा कुरेशी की डार्क भूमिका, शेफाली शाह और रसिका दुग्गल
दिल्ली क्राइम एस3 रिव्यू: इमोशनल थ्रिलर में हुमा कुरेशी की डार्क भूमिका, शेफाली शाह और रसिका दुग्गल
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Embed widget