हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरBhai Dooj 2025: भाई दूज पर वृश्चिक राशि में होगा चंद्रमा का गोचर, मालामाल होंगी ये राशियां

Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर वृश्चिक राशि में होगा चंद्रमा का गोचर, मालामाल होंगी ये राशियां

Bhai Dooj 2025: कल 23 अक्टूबर 2025 को भाई दूज के दिन चंद्र का राशि परिवर्तन होगा, जिसका प्रभाव कई राशियों पर पड़ेगा. खासकर 3 राशियों को धन, करियर और बिजनेस में लाभ हो सकता है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 22 Oct 2025 05:49 PM (IST)
Bhai Dooj 2025: कल 23 अक्टूबर 2025 को भाई दूज के दिन चंद्र का राशि परिवर्तन होगा, जिसका प्रभाव कई राशियों पर पड़ेगा. खासकर 3 राशियों को धन, करियर और बिजनेस में लाभ हो सकता है.

भाई दूज 2025

1/6
भाई दूज का पर्व 23 अक्टूबर, गुरुवार को मनाया जाएगा. इस दिन बहनें अपने भाईयों को टीका करती हैं और उनके सुख-समृद्धि की कामना करती हैं. लेकिन इस खास दिन पर ग्रहों की अनोखी चाल भी रहेगी.
भाई दूज का पर्व 23 अक्टूबर, गुरुवार को मनाया जाएगा. इस दिन बहनें अपने भाईयों को टीका करती हैं और उनके सुख-समृद्धि की कामना करती हैं. लेकिन इस खास दिन पर ग्रहों की अनोखी चाल भी रहेगी.
2/6
भाई दूज के दिन 23 अक्टूबर चंद्रमा ग्रह की चाल में बदलाव होगा. गुरुवार को चंद्र का राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि में होगा, जिसके स्वामी मंगल हैं.
भाई दूज के दिन 23 अक्टूबर चंद्रमा ग्रह की चाल में बदलाव होगा. गुरुवार को चंद्र का राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि में होगा, जिसके स्वामी मंगल हैं.
3/6
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, 23 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर ढाई दिनों तक रहेंगे और 3 राशियों को विभिन्न क्षेत्रों में लाभ पहुंचाएंगे. आइए जानते हैं इन लकी राशियों के बारे में.
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, 23 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर ढाई दिनों तक रहेंगे और 3 राशियों को विभिन्न क्षेत्रों में लाभ पहुंचाएंगे. आइए जानते हैं इन लकी राशियों के बारे में.
4/6
मेष राशि- भाई दूज पर चंद्रमा को गोचर वृश्चिक राशि में होगा. इस राशि में आकर चंद्रमा मेष राशि वालों को लाभ पहुंचाएंगे. आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी और यात्रा के योग भी बनेंगे. बस आपको वाद-विवाद जैसी स्थिति से बचना है.
मेष राशि- भाई दूज पर चंद्रमा को गोचर वृश्चिक राशि में होगा. इस राशि में आकर चंद्रमा मेष राशि वालों को लाभ पहुंचाएंगे. आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी और यात्रा के योग भी बनेंगे. बस आपको वाद-विवाद जैसी स्थिति से बचना है.
5/6
धनु राशि- वृश्चिक राशि में आकर चंद्र देव धनु राशि वालों को भी लाभ पहुंचाएंगे. इस समय किए निवेश आदि का आपको लाभ मिलेगा और रुके हुए कार्य भी पूरे होंगे. अगर कोई कानूनी मामले चल रहे थे तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है.
धनु राशि- वृश्चिक राशि में आकर चंद्र देव धनु राशि वालों को भी लाभ पहुंचाएंगे. इस समय किए निवेश आदि का आपको लाभ मिलेगा और रुके हुए कार्य भी पूरे होंगे. अगर कोई कानूनी मामले चल रहे थे तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है.
6/6
कुंभ राशि- चंद्र देव गोचर कर आपको आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाएंगे. इनकम बढ़ सकता है. पारिवारिक मामलों में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी. नौकरी-व्यवसाय वालों को खासा लाभ हो सकता है.
कुंभ राशि- चंद्र देव गोचर कर आपको आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाएंगे. इनकम बढ़ सकता है. पारिवारिक मामलों में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी. नौकरी-व्यवसाय वालों को खासा लाभ हो सकता है.
Published at : 22 Oct 2025 05:49 PM (IST)
Tags :
Zodiac Sign Moon Transit Chandra Gochar 2025 Bhai Dooj 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने की PM मोदी की आलोचना, भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान
न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने की PM मोदी की आलोचना, भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान
स्पोर्ट्स
Neeraj Chopra Army: सिर्फ नीरज नहीं, 'लेफ्टिनेंट कर्नल' नीरज चोपड़ा कहिए जनाब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया सम्मान
सिर्फ नीरज नहीं, 'लेफ्टिनेंट कर्नल' नीरज चोपड़ा कहिए जनाब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया सम्मान
बिहार
बिहार चुनाव 2025: चिराग पासवान इस बार चूक गए! अगली बार सीएम की कुर्सी पर ठोकेंगे दावा? खुद दिए ये संकेत
चिराग पासवान इस बार चूक गए! अगली बार सीएम की कुर्सी पर ठोकेंगे दावा? खुद दिए ये संकेत
बॉलीवुड
Ek Deewane Ki Deewaniyat Collection Day 2: हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने तोड़े 4 नए रिकॉर्ड, दूसरे दिन भी किया दमदार कलेक्शन
'एक दीवाने की दीवानियत' ने तोड़े 4 नए रिकॉर्ड, दूसरे दिन भी किया दमदार कलेक्शन
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Deepika-Ranveer ने सबके सामने सोशल मीडिया पर रिवील की Dua की तस्वीर
Dashrath Manjhi के बेटे को नहीं मिला टिकट, Delhi से मायूस होकर लौटे
बिहार में 'ऑपरेशन लोटस'! | Bihar Election
दिवाली की रात... 'खून की होली' !
महाराष्ट्र में विपक्षी तकरार, क्या NDA मारेगा बाजी?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने की PM मोदी की आलोचना, भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान
न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने की PM मोदी की आलोचना, भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान
स्पोर्ट्स
Neeraj Chopra Army: सिर्फ नीरज नहीं, 'लेफ्टिनेंट कर्नल' नीरज चोपड़ा कहिए जनाब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया सम्मान
सिर्फ नीरज नहीं, 'लेफ्टिनेंट कर्नल' नीरज चोपड़ा कहिए जनाब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया सम्मान
बिहार
बिहार चुनाव 2025: चिराग पासवान इस बार चूक गए! अगली बार सीएम की कुर्सी पर ठोकेंगे दावा? खुद दिए ये संकेत
चिराग पासवान इस बार चूक गए! अगली बार सीएम की कुर्सी पर ठोकेंगे दावा? खुद दिए ये संकेत
बॉलीवुड
Ek Deewane Ki Deewaniyat Collection Day 2: हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने तोड़े 4 नए रिकॉर्ड, दूसरे दिन भी किया दमदार कलेक्शन
'एक दीवाने की दीवानियत' ने तोड़े 4 नए रिकॉर्ड, दूसरे दिन भी किया दमदार कलेक्शन
यूटिलिटी
जल्दी-जल्दी रईस बनने की ख्वाहिश है तो SIP के साथ कर लें SWP, जानें कितना बढ़ जाएगा पैसा?
जल्दी-जल्दी रईस बनने की ख्वाहिश है तो SIP के साथ कर लें SWP, जानें कितना बढ़ जाएगा पैसा?
जनरल नॉलेज
इस भारतीय कारोबारी पर UAE में लगा 408,00,00,000 रुपये का जुर्माना, जानें दुनिया में किस शख्स ने भरी सबसे ज्यादा पेनाल्टी?
इस भारतीय कारोबारी पर UAE में लगा 408,00,00,000 रुपये का जुर्माना, जानें दुनिया में किस शख्स ने भरी सबसे ज्यादा पेनाल्टी?
ट्रेंडिंग
Ghost Rider... पेट्रोल भरी थैली पर जला दिया बम, धमाका हुआ तो बाइक सवार को देख कांप गए यूजर्स
Ghost Rider... पेट्रोल भरी थैली पर जला दिया बम, धमाका हुआ तो बाइक सवार को देख कांप गए यूजर्स
विश्व
'पाकिस्तान के लिए 250 किमी रेंज की मिसाइल ही काफी...', भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी ने बताया क्यों टेस्ट की गई ब्रह्मोस-800?
'पाकिस्तान के लिए 250 किमी रेंज की मिसाइल ही काफी...', भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी ने बताया क्यों टेस्ट की गई ब्रह्मोस-800?
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget