एक्सप्लोरर
Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर वृश्चिक राशि में होगा चंद्रमा का गोचर, मालामाल होंगी ये राशियां
Bhai Dooj 2025: कल 23 अक्टूबर 2025 को भाई दूज के दिन चंद्र का राशि परिवर्तन होगा, जिसका प्रभाव कई राशियों पर पड़ेगा. खासकर 3 राशियों को धन, करियर और बिजनेस में लाभ हो सकता है.
भाई दूज 2025
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 22 Oct 2025 05:49 PM (IST)
ग्रह गोचर
6 Photos
धनतेरस पर 12 साल बाद गुरु बनाएंगे दुर्लभ संयोग, इन राशियों पर मां लक्ष्मी करेंगी धन वर्षा
ग्रह गोचर
6 Photos
कन्या राशि में आए बुध, अब मेष, मिथुन, धनु समेत कई राशियों को कराएंगे व्यापारिक लाभ
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने की PM मोदी की आलोचना, भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान
स्पोर्ट्स
सिर्फ नीरज नहीं, 'लेफ्टिनेंट कर्नल' नीरज चोपड़ा कहिए जनाब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया सम्मान
बिहार
चिराग पासवान इस बार चूक गए! अगली बार सीएम की कुर्सी पर ठोकेंगे दावा? खुद दिए ये संकेत
बॉलीवुड
'एक दीवाने की दीवानियत' ने तोड़े 4 नए रिकॉर्ड, दूसरे दिन भी किया दमदार कलेक्शन
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion