Vastu Shastra For Career Growth: हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी नौकरी में लगातार प्रमोशन हो, व्यापार तेजी से आगे बढ़े और घर में सुख-समृद्धि बनी रहे. लेकिन कई बार दिन-रात मेहनत और लाख प्रयासों के बावजूद मनचाही सफलता नहीं मिल पाती. वास्तु शास्त्र के अनुसार, इसके पीछे घर या कार्यस्थल (Workspace) में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष एक बड़ा कारण हो सकते हैं.

मान्यता है कि यदि हमारे आसपास का वातावरण सकारात्मक हो, तो व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और काम में आने वाली बाधाएं धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं. अगर आप भी करियर या बिजनेस में रुकावटों का सामना कर रहे हैं, तो इन आसान वास्तु उपायों को अपनाकर अपनी किस्मत का ताला खोल सकते हैं.

उत्तर दिशा (North Direction) को हमेशा रखें साफ-सुथरा

वास्तु शास्त्र में उत्तर दिशा को धन, करियर और उन्नति की दिशा माना गया है. यह दिशा धन के देवता भगवान कुबेर से संबंधित होती है.

क्या करें: घर या ऑफिस की उत्तर दिशा को हमेशा साफ, खुला और व्यवस्थित रखें.

क्या न करें: इस दिशा में कभी भी भारी सामान, कबाड़ या गंदगी न जमा होने दें. ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और तरक्की के नए अवसर (Job Opportunities) मिलने लगते हैं.

कार्यस्थल पर सही दिशा में बैठकर करें काम

आप ऑफिस में बैठते हैं या वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) कर रहे हैं, तो बैठने की दिशा का खास ख्याल रखें.

नौकरी या व्यापार करने वाले लोगों को काम करते समय हमेशा पूर्व (East) या उत्तर (North) दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए.

वास्तु के अनुसार, इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आपकी निर्णय लेने की क्षमता (Decision Making) मजबूत होती है.

ध्यान रखें कि बैठते समय आपकी पीठ के पीछे एक मजबूत दीवार होनी चाहिए, जो आत्मविश्वास और स्थिरता का प्रतीक मानी जाती है.

मुख्य द्वार (Main Entrance) को रखें आकर्षक और ऊर्जावान

घर, दुकान या ऑफिस का मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से सकारात्मक ऊर्जा और लक्ष्मी का प्रवेश होता है.

मुख्य द्वार पर साफ-सफाई और पर्याप्त रोशनी का विशेष ध्यान रखें.

वास्तु अनुसार मुख्य द्वार पर स्वास्तिक, शुभ-लाभ या भगवान गणेश की तस्वीर या चिह्न लगाना बेहद शुभ माना गया है. इससे कार्यस्थल का वातावरण दोषमुक्त रहता है.

तिजोरी और धन रखने की सही दिशा

बिजनेस में मुनाफे और बरकत के लिए तिजोरी या कैश बॉक्स की सही दिशा का होना बेहद जरूरी है.

वास्तु शास्त्र के अनुसार, तिजोरी या धन रखने वाली अलमारी को हमेशा दक्षिण-पश्चिम (South-West) दिशा में रखना चाहिए.

में रखना चाहिए. इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तिजोरी का दरवाजा हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही खुले. मान्यता है कि इससे धन में स्थिरता बनी रहती है और बेवजह के खर्चे रुकते हैं.

टूटे-फूटे और बंद सामान को तुरंत हटाएं

घर या कार्यस्थल में रखा बेकार सामान आपकी प्रगति में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है.

टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बंद घड़ियां या कांच के टूटे बर्तन नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) को बढ़ाते हैं.

वास्तु के अनुसार, ऐसी चीजें व्यक्ति की बुद्धि और प्रगति को बाधित करती हैं. इसलिए समय-समय पर अपने आसपास से अनावश्यक और खराब वस्तुओं को हटाते रहें

उपाय: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं और मां लक्ष्मी सुख-समृद्धि की देवी हैं. अपने कार्यस्थल पर इनकी प्रतिमा स्थापित कर नियमित रूप से पूजा करें. प्रतिदिन सुबह-शाम दीपक और कपूर जलाने से वातावरण में नई ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक तनाव दूर होता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.