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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 31 May 2026: पूर्णिमा पर बड़ा उलटफेर, इन राशियों को मिलेगा बंपर लाभ

Aaj Ka Rashifal 31 May 2026: पूर्णिमा पर बड़ा उलटफेर, इन राशियों को मिलेगा बंपर लाभ

Aaj Ka Rashifal 31 May 2026: ज्येष्ठ पूर्णिमा, ब्लू मून और मिथुन की त्रिग्रही युति का असर. जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 31 May 2026 05:11 AM (IST)
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Aaj Ka Rashifal: 31 मई 2026 को ज्येष्ठ पूर्णिमा और दुर्लभ ब्लू मून का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे जबकि बुध, गुरु और शुक्र मिथुन राशि में त्रिग्रही युति बनाएंगे. इस कारण धन, करियर, प्रेम संबंध और निवेश से जुड़े मामलों में कई राशियों को विशेष लाभ मिल सकता है, जबकि कुछ राशियों को भावनात्मक और आर्थिक निर्णयों में सावधानी बरतनी होगी.

मेष राशि (Aries) - 31 मई 2026

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन आंतरिक रूप से बेहद शक्तिशाली लेकिन मानसिक रूप से मिलाजुला रहेगा. आज के ग्रहीय विन्यास में 'ब्लू मून' की विशेष ऊर्जा के साथ चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में हो रहा है, जबकि आपका स्वामी ग्रह मंगल प्रथम भाव यानी आपके लग्न में ही मूलत्रिकोण राशि मेष में बैठा है और बुध, गुरु, शुक्र की त्रिग्रही युति आपके तृतीय भाव को प्रभावित कर रही है.

Aaj Ka Rashifal 31 May 2026: पूर्णिमा पर बड़ा उलटफेर, इन राशियों को मिलेगा बंपर लाभ

लग्न का मंगल आपको अदम्य साहस, अद्भुत ऊर्जा और बेहतरीन नेतृत्व क्षमता प्रदान कर रहा है. हालांकि, अष्टम का चंद्रमा मन में थोड़ी व्याकुलता या अचानक मूड स्विंग्स दे सकता है, लेकिन चूंकि यह ज्येष्ठ पूर्णिमा और 'ब्लू मून' का महासंयोग है, इसलिए आपको गुप्त विद्याओं, गहन अनुसंधान, रहस्यमयी ज्ञान और पैतृक संपत्ति से अप्रत्याशित लाभ होने के प्रबल योग भी दिखाई दे रहे हैं.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business):
आर्थिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से आपके तृतीय भाव में बुध, गुरु और शुक्र की त्रिग्रही युति किसी वरदान की तरह काम करेगी. यदि आप मार्केटिंग, कंसल्टेंसी, लेखन, मीडिया या किसी भी प्रकार के ब्रोकरेज बिजनेस में हैं, तो आज का दिन आपको बंपर मुनाफा दे सकता है.

निवेश के मामले में अष्टम का चंद्रमा सट्टेबाज़ी के लिए जोखिम भरा है, इसलिए आज कोई बड़ा वित्तीय निर्णय लेने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें. आपको ससुराल पक्ष से या किसी पुरानी बीमा पॉलिसी के मैच्योर होने से अचानक धन मिल सकता है.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education):
नौकरीपेशा जातकों के कार्यस्थल पर उनके साहसी निर्णयों की सराहना होगी, लेकिन लग्न का मंगल आपको थोड़ा आक्रामक या क्रोधी बना सकता है, इसलिए अपने सहकर्मियों या वरिष्ठ अधिकारियों से बात करते समय वाणी पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है. शिक्षा के क्षेत्र में जो छात्र रिसर्च, मेडिकल, या फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, 'ब्लू मून' की गहन मानसिक ऊर्जा के कारण उनकी एकाग्रता का स्तर आज बहुत ऊंचा रहेगा.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life):
पारिवारिक जीवन में अष्टम का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद या उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा कर सकता है. प्रेम संबंधों में तृतीय भाव की त्रिग्रही युति के कारण आप अपने पार्टनर को खुश करने के लिए कोई महंगा उपहार खरीद सकते हैं. पूर्णिमा तिथि के प्रभाव से परिवार में कोई धार्मिक कार्य संपन्न हो सकता है और बुजुर्गों का स्नेह आपके आत्मविश्वास को बनाए रखेगा.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing):
स्वास्थ्य के लिहाज से लग्न में मंगल और अष्टम में चंद्रमा होने के कारण आपको उच्च रक्तचाप, माइग्रेन या सिरदर्द की समस्या हो सकती है, इसलिए वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतें, विशेषकर शाम के राहुकाल के दौरान. 'ब्लू मून' की तीव्र ऊर्जा के कारण रात के समय मन थोड़ा भावुक या विचलित हो सकता है, जिससे बचने के लिए आज 'ॐ नमः शिवाय' का जप करना उत्तम रहेगा.

शुभ रंग: मैरून और गहरा लाल

शुभ अंक: 9 और 18

आज का विशेष उपाय: तांबे के पात्र से सूर्य देव को अर्घ्य देना और हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना आपके समस्त कष्टों को दूर करेगा. 'ब्लू मून' की शाम को चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य दें.

वृषभ राशि (Taurus) - 31 मई 2026

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यक्तित्व में निखार और आर्थिक समृद्धि लेकर आया है. आज आकाश मंडल की ग्रह स्थिति आपके पूर्णतः पक्ष में है, जहां प्रथम भाव यानी आपके लग्न में सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में विराजमान हैं, सप्तम भाव में 'ब्लू मून' और ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिव्य चंद्रमा गोचर कर रहा है और आपकी राशि से द्वितीय भाव यानी धन भाव में बुध, गुरु व शुक्र की त्रिग्रही युति बनी हुई है.

लग्न के सूर्य आपके स्वभाव में एक अलग ही तेज, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक आकर्षण पैदा कर रहे हैं. आपका राशि स्वामी शुक्र धन भाव में बुध और गुरु के साथ बैठकर लक्ष्मी नारायण और बुधादित्य जैसा अत्यंत शुभ प्रभाव आपके संचित धन और परिवार को दे रहा है, जिससे दैनिक व्यवसाय और दांपत्य जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business):
धन भाव में तीन शुभ ग्रहों का जमावड़ा यह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि आज आपकी वित्तीय स्थिति में जबरदस्त उछाल आने वाला है. यदि आप अपने परिवार के साथ मिलकर कोई संयुक्त व्यवसाय चलाते हैं, तो आज कोई बड़ी व्यापारिक डील फाइनल हो सकती है. आपकी वाणी में अद्भुत मिठास और तार्किकता रहेगी, जिससे आप ग्राहकों और निवेशकों को आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे.

शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या सोने में दीर्घकालिक निवेश करने के लिए आज का दिन अत्यंत उत्तम है, विशेष रूप से दोपहर के अभिजीत मुहूर्त के दौरान किया गया निवेश भविष्य में बड़ा लाभ देगा.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education):
नौकरीपेशा जातकों के लिए, विशेषकर जो सरकारी नौकरी में हैं, आज का दिन अनुकूल रहेगा क्योंकि सूर्य का लग्न में होना आपको उच्च अधिकारियों का वरदहस्त दिलाएगा और रुकी हुई पदोन्नति की बात आगे बढ़ेगी. विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर जो बैंकिंग, कानून या कला-साहित्य की पढ़ाई कर रहे हैं, गुरु-बुध-शुक्र की युति अद्भुत परिणाम देगी जिससे आपकी याददाश्त और सीखने की क्षमता चरम पर होगी.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life):
सप्तम भाव में 'ब्लू मून' का गोचर होने से जीवनसाथी के प्रति आपके लगाव, संवेदनशीलता और आपसी प्रेम में गजब की वृद्धि होगी, जिससे शाम का समय बेहद रोमांटिक और शांतिपूर्ण रहेगा. ज्येष्ठ पूर्णिमा के धार्मिक प्रभाव से परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में यदि आप किसी के सामने अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, तो आज का दिन अनुकूल है क्योंकि द्वितीय भाव की त्रिग्रही युति आपको सही शब्दों का चयन करने में मदद करेगी.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing):
स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा है, लेकिन लग्न में सूर्य होने के कारण शरीर में गर्मी जनित समस्याएं जैसे आंखों में जलन या त्वचा पर हल्के मुंहासे हो सकते हैं, इसलिए खुद को हाइड्रेटेड रखें. मानसिक रूप से पूर्णिमा और 'ब्लू मून' का सीधा प्रभाव आपको मानसिक रूप से बेहद संतुष्ट, स्थिर, रचनात्मक और प्रफुल्लित बनाए रखेगा.

शुभ रंग: चमकीला सफेद और क्रीम

शुभ अंक: 2 और 7

आज का विशेष उपाय: लक्ष्मी माता की पूजा करके उन्हें सफेद बर्फी का भोग लगाना और किसी जरूरतमंद को खीर का दान करना आपके भाग्य को और मजबूत करेगा. 'ब्लू मून' की चांदनी में कुछ समय बिताएं.

मिथुन राशि (Gemini) - 31 मई 2026

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन किसी बड़े राजयोग के समान फल देने वाला साबित होगा. आज का गोचर संबंध आपके लिए अत्यंत विशिष्ट है क्योंकि प्रथम भाव यानी आपकी ही राशि में बुध, गुरु और शुक्र की शक्तिशाली त्रिग्रही युति हो रही है, जबकि सूर्य देव द्वादश भाव में हैं और 'ब्लू मून' की विशेष ऊर्जा के साथ चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से छठे भाव में वृश्चिक राशि में हो रहा है.

लग्न में बुध का अपनी ही राशि में होना भद्र महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है, वहीं गुरु आपको परम ज्ञान और शुक्र असीम आकर्षण दे रहे हैं. यद्यपि छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है, लेकिन यहां ज्येष्ठ पूर्णिमा का चंद्रमा विपरीत राजयोग जैसी स्थिति बनाकर आपके सभी शत्रुओं को पूरी तरह परास्त कर देगा.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business):
यदि आप अंतरराष्ट्रीय व्यापार, आयात-निर्यात, या विदेशी कंपनियों से जुड़े काम करते हैं, तो द्वादश भाव का सूर्य और प्रथम भाव की त्रिग्रही युति आपको भारी व्यावसायिक मुनाफा दिलाएगी. आपकी रणनीतियां आज आपके प्रतिस्पर्धियों को चारों खाने चित कर देंगी.

यदि आपके ऊपर कोई पुराना कर्ज था, तो आज आप इस पूर्णिमा के प्रभाव से उसे चुकाने में सफल रहेंगे, और नए लोन के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो दोपहर के समय प्रयास करने पर सफलता मिलेगी. हालांकि, लग्नेश बुध पर शुक्र का प्रभाव होने के कारण आपको फिजूलखर्ची से बचना होगा, क्योंकि मन लग्जरी चीजों पर खर्च करने के लिए लालायित रहेगा.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education):
कार्यस्थल पर आज आप अपनी मल्टीटास्किंग क्षमता के बल पर छाए रहेंगे, जिससे बॉस और सीनियर मैनेजमेंट आपसे बेहद प्रभावित होकर नई जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं. जो लोग नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अच्छे ऑफर मिल सकते हैं. छठा चंद्रमा प्रतियोगिता में विजय दिलाता है, इसलिए यदि आज आपकी कोई परीक्षा या इंटरव्यू है, तो पूरे आत्मविश्वास के साथ जाएं, आपकी तार्किक क्षमता दूसरों से आगे रखेगी.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life):
पारिवारिक जीवन में लग्न के गुरु की दृष्टि और पूर्णिमा का सात्विक प्रभाव सुख-शांति बनाए रखेगा और पुराना मनमुटाव समाप्त होगा. प्रेम संबंधों में आज पार्टनर के साथ कुछ बौद्धिक चर्चाएं हो सकती हैं. 'ब्लू मून' की रात आप अपने साथी के साथ किसी दार्शनिक या आध्यात्मिक विषय पर बात कर सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते में और गहराई आएगी.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing):
स्वास्थ्य के लिहाज से छठे भाव का चंद्रमा कभी-कभी पेट से जुड़ी हल्की समस्याएं या अपच दे सकता है, इसलिए आज बाहर के तले-भुने खाने से पूरी तरह परहेज करें. मानसिक रूप से आप बहुत सक्रिय रहेंगे, लेकिन 'ब्लू मून' की अत्यधिक तीव्र ऊर्जा के कारण ध्यान रखें कि विचारों के अतिप्रवाह (Overthinking) से रात को अनिद्रा की समस्या न हो.

शुभ रंग: हल्का हरा और तोतिया रंग

शुभ अंक: 5 और 14

आज का विशेष उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करना और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना आपके जीवन में स्थिरता लेकर आएगा. शाम को चंद्र देव के दर्शन करें.

कर्क राशि (Cancer) - 31 मई 2026

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी भावुक लेकिन रचनात्मक रूप से अद्भुत रहेगा, क्योंकि चंद्रमा आपका ही राशि स्वामी है और आज 'ब्लू मून' व ज्येष्ठ पूर्णिमा का महासंयोग सीधे आपके अंतर्मन को प्रभावित कर रहा है.

आज के ग्रहों की चाल को देखें तो आपका राशि स्वामी चंद्रमा आज पंचम भाव में गोचर कर रहा है, जबकि सूर्य देव एकादश भाव यानी लाभ भाव में विराजमान हैं और बुध-गुरु-शुक्र की त्रिग्रही युति आपकी राशि से द्वादश भाव को प्रभावित कर रही है. यद्यपि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का माना जाता है, परंतु इस विशेष खगोलीय घटना और अनुराधा नक्षत्र में होने से यह आपकी अंतःप्रेरणा, छठी इंद्री (Intuition) और आध्यात्मिक समझ को बहुत मजबूत कर देगा.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business):
आर्थिक मोर्चे पर एकादश भाव में सूर्य की उपस्थिति आपको सरकारी क्षेत्रों से या किसी बड़े संगठन से स्थायी वित्तीय लाभ दिला सकती है, और पिता के सहयोग से भी आज आर्थिक लाभ के रास्ते खुलेंगे.

द्वादश भाव में त्रिग्रही युति के कारण विलासिता या लंबी दूरी की यात्रा पर बड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यदि आप विदेश में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए समय अच्छा है. शेयर मार्केट में आज सोच-समझकर ही पैसा लगाएं, क्योंकि पंचम का चंद्रमा पूर्णिमा के तीव्र खिंचाव के कारण निर्णय लेने में थोड़ा भ्रमित कर सकता है.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education):
नौकरीपेशा जातकों को आज अपनी कार्यप्रणाली में थोड़ा लचीलापन रखना होगा क्योंकि बॉस आपकी कार्यक्षमता को अचानक परख सकते हैं, हालांकि एकादश का सूर्य आपको कार्यस्थल पर एक मजबूत और सम्मानित पोजीशन देगा. छात्रों के लिए, विशेषकर जो कला, साहित्य, डिजाइनिंग, और अध्यात्म की पढ़ाई कर रहे हैं, आज 'ब्लू मून' का दिन भाग्यशाली है क्योंकि पंचम का चंद्रमा आपकी एकाग्रता को गहन बनाएगा और किसी प्रतिष्ठित संस्थान से कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life):
संतान पक्ष की ओर से आज कोई बेहद सुखद समाचार मिलेगा जिससे परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा. ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज घर में सत्यनारायण भगवान की कथा या कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना मानसिक शांति और पारिवारिक समृद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा. प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन गहराइयों से भरा है. 'ब्लू मून' का चंद्रमा आपके संबंधों में संवेदनशीलता और अटूट प्रेम लाएगा, जिससे आप पार्टनर के साथ दिल की बातें साझा करेंगे.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing):
चूंकि आप चंद्र प्रधान राशि के हैं, इसलिए 'ब्लू मून' के तीव्र प्रभाव के कारण आज आप मानसिक रूप से काफी भावुक और संवेदनशील रहेंगे, छोटी-छोटी बातें भी आपके दिल को छू सकती हैं. स्वास्थ्य आमतौर पर सामान्य रहेगा, लेकिन ठंडी चीजों के सेवन से बचें. शाम को पूर्णिमा के चंद्रमा की दूधिया रोशनी में कुछ समय बिताना आपको असीम मानसिक शांति और सकारात्मकता देगा.

शुभ रंग: सफेद और मोतिया (Pearl White)

शुभ अंक: 1 और 4

आज का विशेष उपाय: शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगाजल और मिश्री अर्पित करना और 'ॐ सोमाय नमः' का जप करना आपके लिए परम कल्याणकारी रहेगा.

सिंह राशि (Leo) - 31 मई 2026

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर और आर्थिक क्षेत्र में सफलता के नए झंडे गाड़ने वाला साबित होगा. आज ग्रहों की गोचरीय स्थिति आपके लिए अत्यंत फलदायी है, जहां आपका राशि स्वामी सूर्य दशम भाव यानी कर्म भाव में दिग्बली होकर बैठा है, ज्येष्ठ पूर्णिमा और 'ब्लू मून' के चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है और आपके एकादश भाव यानी लाभ भाव में बुध, गुरु और शुक्र की महाशक्तिशाली त्रिग्रही युति बनी हुई है.

दशम का बलवान सूर्य आपको राजा के समान अधिकार, समाज में कीर्ति और यश दिलाएगा. एकादश भाव के तीन सबसे शुभ ग्रह आपके लिए धन आगमन के कई स्रोत एक साथ खोलने जा रहे हैं और चतुर्थ भाव में बैठा यह विशेष चंद्रमा आपको भूमि, भवन और वाहन का पूर्ण सुख प्रदान करेगा.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business):
एकादश भाव में तीन सबसे शुभ ग्रहों की युति ज्योतिष में एक दुर्लभ योग है, जिसके प्रभाव से आज व्यापार में अप्रत्याशित और बड़ा मुनाफा होने के योग हैं. पुराने निवेशों से लाभ होगा. यदि आपका कोई सरकारी या व्यावसायिक पेमेंट लंबे समय से फंसा हुआ था, तो आज इस पूर्णिमा तिथि के शुभ प्रभाव से वह वापस मिल जाएगा. चतुर्थ भाव का 'ब्लू मून' चंद्रमा और एकादश की युति मिलकर भूमि या नए लग्जरी वाहन की खरीद के प्रबल योग बना रहे हैं, इसलिए आज कोई डी़ल फाइनल करने के लिए दिन सर्वश्रेष्ठ रहेगा.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education):
नौकरीपेशा जातकों का आज कार्यस्थल पर पूरी तरह सिक्का चलेगा और प्रशासनिक कार्यों में आपको अभूतपूर्व सफलता मिलेगी, जिससे वरिष्ठ अधिकारी आपके निर्णयों पर आंख मूंदकर भरोसा करेंगे.

विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा क्योंकि एकादश का गुरु और बुध आपकी तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता को अद्भुत विस्तार देंगे, जिससे मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी कर रहे छात्रों को बड़ी सफलता मिल सकती है.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life):
चतुर्थ भाव में पूर्णिमा के चंद्रमा का गोचर होने से माता जी का पूरा सहयोग, असीम स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होगा. ज्येष्ठ पूर्णिमा और 'ब्लू मून' के प्रभाव से घर का माहौल बहुत सकारात्मक रहेगा और आप उनकी सुख-सुविधाओं के लिए घरेलू उपकरणों पर खर्च कर सकते हैं. प्रेम जीवन जी रहे जातकों के लिए आज का दिन रोमांस और समझदारी का बेहतरीन संतुलन लेकर आएगा.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing):
आपका स्वास्थ्य आज ऊर्जावान, गतिशील और स्फूर्ति से भरा रहेगा, जिससे आपके भीतर एक नई उमंग देखने को मिलेगी. हालांकि, अत्यधिक काम के बोझ के कारण शाम को थोड़ी शारीरिक थकान महसूस हो सकती है, और आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. 'ब्लू मून' की मानसिक ऊर्जा आपको आंतरिक रूप से बेहद सुदृढ़ और शांत रखेगी.

शुभ रंग: सुनहरा (Golden) और गहरा पीला

शुभ अंक: 5 और 9

आज का विशेष उपाय: सूर्योदय के समय गायत्री मंत्र का 108 बार जप करना और तांबे के बर्तन में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य देना आपके यश में वृद्धि करेगा. शाम को घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं.

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कन्या राशि (Virgo) - 31 मई 2026

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन बौद्धिक, शैक्षिक और व्यावसायिक ऊंचाइयों को छूने का है. आज ग्रहों की स्थिति आपकी कार्यक्षमता को बढ़ावा दे रही है, जहां आपका राशि स्वामी बुध दशम भाव यानी कर्म भाव में अपनी ही राशि मिथुन में भद्र योग बनाकर बृहस्पति तथा शुक्र के साथ त्रिग्रही युति में बैठा है,

सूर्य देव नवम भाव में हैं और ज्येष्ठ पूर्णिमा तथा 'ब्लू मून' की विशेष ऊर्जा से युक्त चंद्रमा तृतीय भाव में संचरण कर रहे हैं. यह दशम भाव की युति आपके करियर को एक नई दिशा और बहुत बड़ी छलांग देने के लिए तैयार है. नवम का सूर्य आपके भाग्य को निरंतर बल दे रहे हैं, और तृतीय भाव का चंद्रमा आपके आत्मविश्वास, पराक्रम और संवाद कौशल को आज अद्वितीय स्तर पर बनाए रखेगा.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business):
दशम भाव की त्रिग्रही युति कन्या राशि के व्यापारियों के लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आई है, विशेषकर यदि आप कंसल्टिंग, आईटी, मीडिया, पब्लिशिंग, या लॉजिस्टिक्स के बिजनेस में हैं, तो आज आपको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर या अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट मिल सकता है.

भाग्य भाव का सूर्य और दशम के शुभ ग्रह यह सुनिश्चित करेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहे और निवेश के मामले में आज आपका लिया गया हर निर्णय सही साबित होगा. शेयर बाजार से आज आपको अच्छा रिटर्न मिलने की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education):
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्रमोशन या वेतन वृद्धि की मजबूत नींव रखने वाला है, क्योंकि कार्यस्थल पर आपकी बुद्धिमत्ता और संकट प्रबंधन की कला की जमकर तारीफ होगी और बॉस आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं.

'ब्लू मून' की एकाग्रता प्रदायक ऊर्जा के प्रभाव से छात्रों के लिए, विशेषकर जो विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, नवम का सूर्य और दशम का गुरु रास्ते आसान करेंगे.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life):
तृतीय भाव का चंद्रमा भाई-बहनों के साथ आपके संबंधों को और मजबूत करेगा. ज्येष्ठ पूर्णिमा के धार्मिक अवसर पर परिवार के साथ किसी आध्यात्मिक चर्चा या पूजा-पाठ में भाग लेने से मानसिक संतोष मिलेगा.

पिता और गुरुजनों का पूरा मार्गदर्शन आपको सही दिशा में ले जाएगा. प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सुखद है; आप अपने पार्टनर के साथ 'ब्लू मून' की शाम को अपने सुनहरे भविष्य की योजनाओं पर खुलकर बात करेंगे, जिससे आपसी विश्वास और बढ़ेगा.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing):
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन पूरी तरह उत्तम है क्योंकि तृतीय भाव का चंद्रमा आपको शारीरिक रूप से सक्रिय और ऊर्जावान बनाए रखेगा. 'ब्लू मून' की पूर्ण चंद्र ऊर्जा आपको मानसिक रूप से भी बहुत शांत, संतुष्ट और केंद्रित महसूस कराएगी, जिससे व्यावसायिक निर्णय लेना आसान होगा. सुबह के समय प्राणायाम करना आपके लिए हितकर रहेगा.

शुभ रंग: गहरा हरा और पन्ना रंग

शुभ अंक: 3 और 6

आज का विशेष उपाय: भगवान गणेश जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाना और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का मानसिक जप करना आपके सभी विघ्नों को समाप्त करेगा. शाम को चंद्रमा की रोशनी में गाय के घी का दीपक जलाएं.

तुला राशि (Libra) - 31 मई 2026

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य की अनुकूलता और आत्मिक ज्ञान के अद्भुत मिलन का है. गोचरीय ग्रहों के प्रभाव को देखें तो आपका राशि स्वामी शुक्र आज नवम भाव यानी भाग्य भाव में अपने परम मित्र बुध और देवगुरु बृहस्पति के साथ त्रिग्रही युति में है, जबकि सूर्य देव अष्टम भाव में हैं और ज्येष्ठ पूर्णिमा तथा 'ब्लू मून' का महाशक्तिशाली चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव यानी धन भाव में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है.

नवम भाव की यह शुभ युति आपके भाग्य को चार चांद लगाने का काम कर रही है. यद्यपि अष्टम के सूर्य सरकारी या टैक्स संबंधी मामलों में थोड़ी सावधानी बरतने का संकेत देते हैं, लेकिन धन भाव में बैठा यह विशेष चंद्रमा आपकी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह संतुलित और मजबूत बनाए रखेगा.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business):
धन और कुटुंब भाव में पूर्णिमा और 'ब्लू मून' के चंद्रमा का होना यह दर्शाता है कि आज समाज में आपकी साख बढ़ेगी और आपको अचानक या अप्रत्याशित स्रोतों से बड़ा धन मिल सकता है.

नवम भाव की त्रिग्रही युति के कारण आपकी कोई अधूरी व्यावसायिक यात्रा आज अत्यधिक सफल रहेगी और बड़े वित्तीय लाभ का कारण बनती नजर आ रही है. यदि पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद चल रहा था, तो अष्टम का सूर्य और भाग्य का गुरु मिलकर आज स्थिति को आपके पक्ष में मोड़ सकते हैं.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education):
नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और यदि आप अपनी नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो आज नवम भाव के शुभ ग्रहों के प्रभाव से आपको किसी बड़े पैकेज वाली नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है.

शोध, दर्शन, और उच्च धार्मिक अध्ययनों से जुड़े छात्रों के लिए आज का दिन असाधारण रूप से फलदायी है क्योंकि गुरु की नवम भाव में उपस्थिति और 'ब्लू मून' की गहन मानसिक ऊर्जा आपकी बौद्धिक पिपासा को शांत करेगी.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life):
द्वितीय भाव का चंद्रमा परिवार में आपकी वाणी का सम्मान बढ़ाएगा. ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज परिवार के सभी सदस्य मिलकर किसी धार्मिक यात्रा या घर में सत्यनारायण व्रत कथा की योजना बना सकते हैं. प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन आनंददायक रहेगा क्योंकि भाग्य का शुक्र और 'ब्लू मून' की रोमांटिक रोशनी आपके रिश्ते में रोमांस और एक-दूसरे के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाएगी.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing):
अष्टम भाव में सूर्य होने के कारण आपको पेट में गर्मी, एसिडिटी या हल्की समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए खान-पान में पूरी तरह सात्विकता बरतें. मानसिक रूप से नवम का गुरु और द्वितीय भाव का पूर्ण चंद्र प्रभाव आपको सकारात्मक, तनावमुक्त और ऊर्जावान बनाए रखेगा जिससे पुरानी मानसिक चिंताएं दूर होंगी.

शुभ रंग: क्रीम और ओपल सफेद (Opal White)

शुभ अंक: 6 और 15

आज का विशेष उपाय: देवी दुर्गा की उपासना करना, उन्हें लाल फूल अर्पित करना और दुर्गा चालीसा का पाठ करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा. शाम को चंद्र देव को दूध मिश्रित जल से अर्घ्य दें.

वृश्चिक राशि (Scorpio) - 31 मई 2026

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद ऊर्जावान, पराक्रमी और आंतरिक बदलावों से भरा रहेगा. आज का गोचर संबंध आपके व्यक्तित्व और जीवन को गहराई से प्रभावित कर रहा है, जहां ज्येष्ठ पूर्णिमा और 'ब्लू मून' का मुख्य महासंयोग आज आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में हो रहा है,

सूर्य देव सप्तम भाव में हैं और बुध-गुरु-शुक्र की त्रिग्रही युति आपकी राशि से अष्टम भाव में बनी हुई है. आपका स्वामी ग्रह मंगल छठे भाव में अपनी ही राशि मेष में मजबूत स्थिति में बैठा है, जो आपको हर विपरीत परिस्थिति से लड़ने का अटूट साहस दे रहा है.

यद्यपि लग्न का चंद्रमा नीच का माना जाता है, लेकिन 'ब्लू मून' की अत्यंत तीव्र ऊर्जा और अनुराधा नक्षत्र का साथ मिलने से इसका नीचत्व पूरी तरह भंग हो रहा है, जो आपके भीतर एक गहरी समझ और चुंबकीय आकर्षण पैदा करेगा.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business):
अष्टम भाव में बुध-गुरु-शुक्र की युति यह दर्शाता है कि आज आपको गुप्त धन, पैतृक संपत्ति, या किसी पुराने बीमा क्लेम से अचानक बड़ा वित्तीय लाभ हो सकता है.

'ब्लू मून' की पूर्णिमा आपके व्यावसायिक निर्णयों को तीक्ष्ण बनाएगी, फिर भी आज के दिन किसी भी प्रकार के नए और भारी व्यावसायिक निवेश से बचें. शेयर बाजार में काम करने वाले जातक आज शाम के राहुकाल के दौरान कोई भी बड़ा जोखिम भरा ट्रेड न लें.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education):
नौकरीपेशा जातकों के लिए छठे भाव का मंगल आपके शत्रुओं और विरोधियों को पूरी तरह शांत रखेगा, और यदि कार्यस्थल पर कोई आपके खिलाफ राजनीति कर रहा था, तो आज उसका स्वयं पर्दाफाश हो सकता है. जो छात्र गूढ़ विज्ञान, ज्योतिष, मनोविज्ञान या क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आज 'ब्लू मून' का अपनी ही राशि में होना अद्भुत शोधपरक परिणाम देने वाला रहेगा.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life):
सप्तम भाव में सूर्य की उपस्थिति के कारण दांपत्य जीवन में थोड़ा वैचारिक मतभेद या अहंकार का टकराव हो सकता है, इसलिए पार्टनर के विचारों का सम्मान करें. प्रेम संबंधों में लग्न का यह विशेष चंद्रमा आपको अत्यधिक भावुक बना सकता है, आज आपको अपने पार्टनर को थोड़ा स्पेस देना चाहिए और अनावश्यक बहस से बचना चाहिए. ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर घर में शांति का माहौल बनाए रखें.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing):
लग्न में 'ब्लू मून' का सीधा प्रभाव होने के कारण आपको मानसिक रूप से थोड़ा व्यग्रता, अत्यधिक विचारों का आना (Overthinking) या मूड स्विंग्स की समस्या हो सकती है, जिससे बचने के लिए ध्यान और योग का सहारा लें. छठे भाव का मंगल आपको शारीरिक रूप से मजबूत रखेगा.

शुभ रंग: चमकीला लाल और केसरिया

शुभ अंक: 1 और 8

आज का विशेष उपाय: हनुमान जी के मंदिर जाकर सिंदूर अर्पित करना और हनुमान बाहुक का पाठ करना आपके स्वास्थ्य और ऊर्जा की रक्षा करेगा. शाम को कच्चे दूध से 'ब्लू मून' को अर्घ्य दें.

धनु राशि (Sagittarius) - 31 मई 2026

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन वैश्विक संबंधों को मजबूत करने, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने और दांपत्य सुख का आनंद लेने का है. आज ब्रह्मांडीय गोचर के अनुसार आपका राशि स्वामी गुरु सप्तम भाव में बुध और शुक्र के साथ महाशक्तिशाली त्रिग्रही युति में बैठा है,

जबकि ज्येष्ठ पूर्णिमा और 'ब्लू मून' के अद्भुत चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से द्वादश भाव (बारहवें भाव) में हो रहा है और सूर्य देव छठे भाव में संचरण कर रहे हैं.

सप्तम भाव में बुध का अपनी ही राशि में होना और गुरु-शुक्र का साथ मिलना दांपत्य और व्यापारिक संबंधों के लिए एक महान राजयोग का निर्माण कर रहा है. यद्यपि द्वादश का चंद्रमा खर्चों में वृद्धि कराएगा, लेकिन छठे भाव का सूर्य आपको शत्रुओं और कानूनी मामलों में बड़ी विजय दिलाएगा.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business):
सप्तम भाव की त्रिग्रही युति धनु राशि के व्यापारियों के लिए एक वरदान साबित होगी, इसलिए यदि आप नए बिजनेस एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड या अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ कोई बड़ी डील साइन करना चाहते हैं, तो आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है. द्वादश भाव में पूर्णिमा का चंद्रमा होने के कारण आज विलासिता या धार्मिक यात्राओं पर बड़ा धन खर्च हो सकता है, लेकिन यह खर्च आपकी वित्तीय स्थिति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि धन की आवक बनी रहेगी.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education):
षष्ठ भाव में सूर्य की स्थिति नौकरी में आपकी पोजीशन को अत्यंत मजबूत बनाती है जिससे आपके विरोधी चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे. छात्रों के लिए आज का दिन थोड़ा ध्यान भटकाने वाला हो सकता है क्योंकि द्वादश भाव का 'ब्लू मून' मन को कल्पनाओं और ख्यालों में डुबो सकता है, हालांकि जो छात्र विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए दिन उत्तम है.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life):
दांपत्य जीवन में गुरु, बुध और शुक्र की युति अपार खुशियां लेकर आई है जिससे आपसी संबंध अत्यंत मधुर, गरिमापूर्ण और प्रेमपूर्ण रहेंगे. ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन दिन परिवार में किसी धार्मिक आयोजन से सुख-समृद्धि आएगी. प्रेम जीवन जी रहे जातकों के लिए आज का दिन रोमांस से भरा है; 'ब्लू मून' की रात आप अपने पार्टनर के साथ किसी सुखद समय का आनंद ले सकते हैं.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing):
द्वादश भाव का चंद्रमा और षष्ठ का सूर्य कभी-कभी आंखों में इन्फेक्शन या नींद की कमी (Insomnia) की समस्या दे सकते हैं, विशेषकर 'ब्लू मून' की तीव्र खगोलीय ऊर्जा के कारण रात को सोने में कठिनाई हो सकती है. काम के साथ-साथ आराम को भी प्राथमिकता दें. मानसिक रूप से गुरु की कृपा के कारण आपका दृष्टिकोण सकारात्मक बना रहेगा.

शुभ रंग: पीला और भगवा (Saffron)

शुभ अंक: 3 और 12

आज का विशेष उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करके उन्हें पीले फूल अर्पित करना और माथे पर केसर का तिलक लगाना आपके भाग्य को जागृत रखेगा. शाम को सत्यनारायण भगवान की आरती करें.

मकर राशि (Capricorn) - 31 मई 2026

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति, सामाजिक उन्नति और जबरदस्त आर्थिक लाभ लेकर आया है. आज के दिन ग्रहीय गोचर का संबंध आपके लाभ भाव को अत्यधिक सक्रिय कर रहा है, जहां ज्येष्ठ पूर्णिमा और 'ब्लू मून' का दिव्य चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव यानी लाभ भाव में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है,

सूर्य देव पंचम भाव में हैं और बुध, गुरु व शुक्र की त्रिग्रही युति छठे भाव में बनी हुई है. आपका राशि स्वामी शनि तृतीय भाव में मीन राशि में बैठकर आपके पराक्रम को बनाए हुए है. एकादश भाव का यह विशेष चंद्रमा आपकी सभी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने और धन लाभ कराने के लिए पूरी तरह बाध्य है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business):
एकादश भाव में 'ब्लू मून' का गोचर आर्थिक दृष्टि से आज के दिन को आपके लिए सबसे सफल और चमत्कारी दिनों में से एक बना रहा है, जिससे आपके पुराने निवेशों से भारी मुनाफा होगा. यदि आप शेयर बाजार, सोने या रियल एस्टेट से जुड़े हैं, तो आज आपको अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है. आज आपको अपने बड़े भाई-बहनों या समाज के रसूखदार लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके व्यापार का दायरा बढ़ेगा.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education):
छठे भाव में बुध, गुरु और शुक्र की त्रिग्रही युति आपको कार्यस्थल पर अपने प्रतिस्पर्धियों के सामने अजेय बनाएगी, और आपकी तार्किक क्षमता के आगे आपके विरोधी शांत रहेंगे. यदि आप बैंकिंग, फाइनेंस, या कानून के क्षेत्र में हैं, तो आज कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम हो सकती है. पंचम भाव में सूर्य होने के कारण छात्रों को एकाग्रता बनाए रखने के लिए थोड़ी अतिरिक्त मेहनत करनी होगी.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life):
एकादश का चंद्रमा परिवार में सुख-शांति लाएगा जिससे घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपसी भाईचारा बढ़ेगा. ज्येष्ठ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा. प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. पंचम का सूर्य पार्टनर के स्वभाव में थोड़ा गुस्सा ला सकता है, इसलिए शांत रहकर स्थिति को संभालें, शाम को 'ब्लू मून' की चांदनी सब कुछ ठीक बना देगी.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing):
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा है क्योंकि तृतीय का शनि और छठे भाव के शुभ ग्रह आपको एक मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कर रहे हैं. 'ब्लू मून' की सकारात्मक ऊर्जा के कारण आप अपने लक्ष्यों को लेकर बेहद स्पष्ट, व्यावहारिक और प्रफुल्लित रहेंगे जिससे मानसिक बोझ पूरी तरह कम होगा.

शुभ रंग: नेवी ब्लू और गहरा सलेटी

शुभ अंक: 4 और 8

आज का विशेष उपाय: शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना और शनि चालीसा का पाठ करना आपके मार्ग को निष्कंटक बनाएगा. चंद्रमा के दर्शन कर ओम नमः शिवाय का जप करें.

कुंभ राशि (Aquarius) - 31 मई 2026

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा और रचनात्मकता के शिखर पर पहुंचने का है. आज आकाश मंडल में ग्रहों का गोचरीय संयोजन आपके चतुर्थ, पंचम और दशम भाव को विशेष रूप से सक्रिय कर रहा है.

ज्येष्ठ पूर्णिमा और 'ब्लू मून' का चंद्रमा आज आपकी राशि से दशम भाव यानी कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, सूर्य देव चतुर्थ भाव में विराजमान हैं और बुध, गुरु व शुक्र की त्रिग्रही युति आपके पंचम भाव में बनी हुई है. कर्म भाव में बैठा यह शक्तिशाली चंद्रमा आपको अपने काम के प्रति बेहद गंभीर, फोकस्ड और समर्पित बनाएगा, जबकि पंचम भाव की यह शुभ युति आपकी बुद्धिमत्ता और रचनात्मक कौशल को एक नए आयाम पर ले जाएगी.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business):
यदि आप कला, डिजाइनिंग, फिल्म, लेखन, तकनीकी विकास, या शेयर मार्केट के काम से जुड़े हैं, तो पंचम भाव की त्रिग्रही युति और 'ब्लू मून' का प्रभाव आज आपको महालाभ कराएगी. आपके द्वारा भूतकाल में किए गए किसी वित्तीय निर्णय का आज बड़ा परिणाम मिलेगा, जिससे बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी. आज का दिन शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में नए निवेश के लिए बहुत ही शानदार है.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education):
दशम भाव का चंद्रमा कार्यस्थल पर आपके प्रभाव, साख और अधिकारों में वृद्धि करेगा, जिससे आपके काम की सीधे उच्च अधिकारियों द्वारा सराहना की जाएगी. नौकरीपेशा जातकों को आज मनचाहा ट्रांसफर या कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकता है. छात्रों के लिए आज का दिन बहुत भाग्यशाली है क्योंकि पंचम भाव में गुरु-बुध-शुक्र की युति आपकी मेधा शक्ति को अत्यंत तीक्ष्ण करेगी.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life):
चतुर्थ भाव में सूर्य होने के कारण घर के आंतरिक वातावरण में थोड़ा अनुशासन या गरमा-गर्मी हो सकती है, माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. हालांकि, ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर परिवार में बच्चों की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी मिलकर घर का माहौल खुशहाल हो जाएगा. प्रेम संबंधों में आज का दिन बेहद अनुकूल है; पंचम का शुक्र और 'ब्लू मून' की दिव्य रोशनी आपसी समझ को बढ़ाएगी.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing):
आपका स्वास्थ्य आज आमतौर पर सामान्य रहेगा, लेकिन चतुर्थ के सूर्य के कारण सीने में जलन, एसिडिटी या रक्तचाप की हल्की समस्या हो सकती है, इसलिए योग और सात्विक खान-पान को प्राथमिकता दें. मानसिक रूप से आप पूरी तरह सक्रिय, ऊर्जावान, प्रफुल्लित और 'ब्लू मून' के प्रभाव से नए प्रगतिशील विचारों से भरे रहेंगे.

शुभ रंग: आसमानी और हल्का नीला

शुभ अंक: 3 और 7

आज का विशेष उपाय: चींटियों को चीनी मिश्रित आटा डालना और शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करना आपके सभी मानसिक तनावों को दूर करेगा. शाम को सफेद फूल चंद्र देव को अर्पित करें.

मीन राशि (Pisces) - 31 मई 2026

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मिक संतोष, गहन पारिवारिक सुख और भाग्य की प्रचुरता लेकर आया है. आज का गोचर संबंध आपकी राशि के लिए बेहद कल्याणकारी बना हुआ है, जहां ज्येष्ठ पूर्णिमा और 'ब्लू मून' का भव्य चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव यानी भाग्य भाव में गोचर कर रहा है, सूर्य देव तृतीय भाव में हैं और बुध, गुरु व शुक्र की भव्य त्रिग्रही युति आपके चतुर्थ भाव यानी सुख भाव में बनी हुई है.

आपकी ही राशि में शनि देव का गोचर चल रहा है, जो आपको गंभीर और अनुशासित बना रहा है. नवम का चंद्रमा आपके सभी अटके हुए कामों को 'ब्लू मून' की तीव्र ऊर्जा से अद्भुत गति देगा, और चतुर्थ भाव के तीन महाशुभ ग्रह आपके घर के आंतरिक वातावरण में सुख-सुविधाओं और शांति का अंबार लगा देंगे.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business):
चतुर्थ भाव में तीन महाशुभ ग्रहों की युति यह स्पष्ट संकेत दे रही है कि आज आप कोई नई लग्जरी गाड़ी, आलीशान घर या भूमि खरीदने पर बड़ा निवेश कर सकते हैं, और यह निवेश भविष्य में अत्यंत लाभकारी साबित होगा. भाग्य भाव का चंद्रमा व्यापारियों के लिए लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ के योग बना रहा है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति बेहद सुदृढ़ रहेगी. यदि आप कोई नया आउटलेट खोलना चाहते हैं, तो आज इस पूर्णिमा तिथि का दिन बहुत अनुकूल रहेगा.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education):
चतुर्थ भाव का गुरु नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर मानसिक शांति और स्थिरता देगा, जिससे आपके सहकर्मी और अधीनस्थ कर्मचारी आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे और सम्मान करेंगे. वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों या आईटी सेक्टर के जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से सफल रहेगा. विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है क्योंकि चतुर्थ भाव की त्रिग्रही युति आपको विद्या के प्रति एक गहरा लगाव देगी.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life):
चतुर्थ भाव की त्रिग्रही युति के कारण आज आपका पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और माता जी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. ज्येष्ठ पूर्णिमा के अत्यंत पावन अवसर पर आज परिवार के साथ पूर्णिमा व्रत की कथा सुनना या पूजा-पाठ करना घर की नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा. प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सुरक्षित, शांतिपूर्ण और 'ब्लू मून' की आभा से आनंदमय है.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing):
मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य आज पूरी तरह अनुकूल और मजबूत रहेगा. नवम भाव का चंद्रमा मन को धार्मिक, परोपकारी और शांत बनाए रखेगा. 'ब्लू मून' की अलौकिक और शीतल चांदनी के प्रभाव से किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव या चिंता आज आपको छू भी नहीं पाएगी. बस थोड़ा सा ध्यान अपने खान-पान के समय पर रखें ताकि आलस्य आप पर हावी न हो सके.

शुभ रंग: पीला, हल्दी जैसा पीला और सफेद

शुभ अंक: 1 और 3

आज का विशेष उपाय: किसी मंदिर के पुजारी को पीले वस्त्र और धार्मिक पुस्तकें दान करना तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करना आपके जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ाएगा. शाम को कच्चे दूध और शक्कर से चंद्र देव को अर्घ्य दें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 31 May 2026 05:11 AM (IST)
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