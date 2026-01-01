हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीHaq OTT Release Date: 'हक' से शुरू हुआ नया साल 2026, कुछ ही घंटों में ओटीटी पर रिलीज होगी यामी गौतम की फिल्म

Haq OTT Release Date: 'हक' से शुरू हुआ नया साल 2026, कुछ ही घंटों में ओटीटी पर रिलीज होगी यामी गौतम की फिल्म

Haq OTT Release Date: बॉलीवुड फिल्म 'हक' की ओटीटी रिलीज डेट अनाउंस हो गई है. यामी गौतम और इमरान हाशमी की कोर्टरूम-ड्रामा कुछ ही घंटों में ओटीटी पर दस्तक देने वाली है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 01 Jan 2026 02:03 PM (IST)
नया साल शुरू हो चुका है और पहले महीने की पहली तारीख को ही सिनेमा लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम और एक्टर इमरान हाशमी की फिल्म 'हक' की ओटीटी रिलीज डेट अनाउंस हो गई है. इस फिल्म ने नवंबर 2026 में बड़े पर्दे पर दर्शकों को खूब इंप्रेस किया था. इसके बाद से ही फैंस लंबे समय से फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट का इंतजार कर रहे थे. अब 'हक' कुछ ही घंटों में ओटीटी पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है.

'हक' एक कोर्टरूम-ड्रामा है जो 7 नवंबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. अब थिएटर रिलीज के करीब दो महीने बाद फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. 'हक' 2 जनवरी 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने वाली है. ऐसे में फैंस अब घर बैठकर इस फिल्म को एंजॉय कर पाएंगे.

 
 
 
 
 
नेटफ्लिक्स ने अनाउंस की 'हक' की ओटीटी रिलीज डेट
ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने सोशल मीडिया पर 'हक' की ओटीटी रिलीज डेट अनाउंस की है. इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए प्लेटफॉर्म ने कैप्शन में लिखा- 'घर की चार दीवारों से अदालत तक. ये सफर मजबूरी का नहीं, हिम्मत का है. 'हक' देखें, 2 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर.'

'हक' की कहानी, स्टारकास्ट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 
'हक' रियल लाइफ स्टोरी है जिसे सुपर्ण वर्मा ने डायरेक्ट किया है. ये फिल्म शाह बानो केस पर बेस्ड है. जो अपने पति के तलाक देने और दूसरी शादी करने के बाद इंसाफ की लड़ाई लड़ती है. इस फिल्म में वर्तिका सिंह और शीबा चड्ढा भी अहम रोल में नजर आए हैं. 'हक' को विनीत जैन, विशाल गुरनानी, जूही पारेख मेहता और हरमन बावेजा के प्रोड्यूस किया था. सैकनिल्क के मुताबिक इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 19.86 करोड़ रुपए और वर्ल्डवाइड 29 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था.

वर्कफ्रंट पर इमरान हाशमी के पास इस समय कई फिल्में पाइपलाइन में हैं. वो 'आवारापन 2', 'गनमास्टर जी 9' और 'जी 2' जैसी फिल्मों में नजर आएंगे. इसके अलावा वो वेब सीरीज 'तस्करी' में भी दिखाई देंगे. 

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 01 Jan 2026 01:55 PM (IST)
Netflix Yami Gautam Haq Haq OTT Release Date
