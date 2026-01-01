नया साल शुरू हो चुका है और पहले महीने की पहली तारीख को ही सिनेमा लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम और एक्टर इमरान हाशमी की फिल्म 'हक' की ओटीटी रिलीज डेट अनाउंस हो गई है. इस फिल्म ने नवंबर 2026 में बड़े पर्दे पर दर्शकों को खूब इंप्रेस किया था. इसके बाद से ही फैंस लंबे समय से फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट का इंतजार कर रहे थे. अब 'हक' कुछ ही घंटों में ओटीटी पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है.

'हक' एक कोर्टरूम-ड्रामा है जो 7 नवंबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. अब थिएटर रिलीज के करीब दो महीने बाद फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. 'हक' 2 जनवरी 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने वाली है. ऐसे में फैंस अब घर बैठकर इस फिल्म को एंजॉय कर पाएंगे.

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने सोशल मीडिया पर 'हक' की ओटीटी रिलीज डेट अनाउंस की है. इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए प्लेटफॉर्म ने कैप्शन में लिखा- 'घर की चार दीवारों से अदालत तक. ये सफर मजबूरी का नहीं, हिम्मत का है. 'हक' देखें, 2 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर.'

'हक' की कहानी, स्टारकास्ट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'हक' रियल लाइफ स्टोरी है जिसे सुपर्ण वर्मा ने डायरेक्ट किया है. ये फिल्म शाह बानो केस पर बेस्ड है. जो अपने पति के तलाक देने और दूसरी शादी करने के बाद इंसाफ की लड़ाई लड़ती है. इस फिल्म में वर्तिका सिंह और शीबा चड्ढा भी अहम रोल में नजर आए हैं. 'हक' को विनीत जैन, विशाल गुरनानी, जूही पारेख मेहता और हरमन बावेजा के प्रोड्यूस किया था. सैकनिल्क के मुताबिक इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 19.86 करोड़ रुपए और वर्ल्डवाइड 29 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था.

वर्कफ्रंट पर इमरान हाशमी के पास इस समय कई फिल्में पाइपलाइन में हैं. वो 'आवारापन 2', 'गनमास्टर जी 9' और 'जी 2' जैसी फिल्मों में नजर आएंगे. इसके अलावा वो वेब सीरीज 'तस्करी' में भी दिखाई देंगे.