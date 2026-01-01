मेट्रो में लुकाछिपी खेलने लगा युवा सरदार तो भड़क गए यूजर्स, सिविक सेंस पर उठाने लगे सवाल

दिल्ली मेट्रो आज सिर्फ सफर का साधन नहीं रह गई है, बल्कि यह आए दिन किसी न किसी वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाती है. कभी कोई डांस करता दिख जाता है, कभी लड़ाई-झगड़ा सामने आता है, तो कभी लोग ऐसी हरकतें कर बैठते हैं जिन पर बाकी यात्री हैरान रह जाते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिल्ली मेट्रो से जुड़े अनगिनत वीडियो पहले से ही वायरल होते रहते हैं.

इसी कड़ी में हाल ही में एक और वीडियो सामने आया है, जिसने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींच लिया है. इस वीडियो में एक युवा सरदार मेट्रो कोच के अंदर ऐसी हरकत करता दिख रहा है, जिसे देखकर लोग हंस भी रहे हैं और नाराज भी हो रहे हैं. वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट @sadeevxsingh से शेयर किया गया है और अब यह तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या है वायरल वीडियो में?

वायरल हो रहे इस वीडियो में एक युवा सरदार दिल्ली मेट्रो के कोच के अंदर लुकाछिपी खेलता हुआ नजर आता है. जैसे ही मेट्रो किसी स्टेशन पर रुकती है, वह युवक एक गेट से बाहर निकलता है और तुरंत दूसरे गेट से वापस अंदर आ जाता है. वह बार-बार यही हरकत दोहराता रहता है, मानो खेल खेल रहा हो.

मेट्रो में बैठे बाकी यात्री उसे देखकर जोर-जोर से हंसने लगते हैं. कुछ लोग इस नजारे का मजा लेते हुए अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं. धीरे-धीरे यह वीडियो सोशल मीडिया तक पहुंच जाता है और देखते ही देखते वायरल हो जाता है.

सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं, जहां कुछ लोगों को यह वीडियो मजेदार लगा, वहीं बड़ी संख्या में लोग इस हरकत से नाराज नजर आए. कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि सार्वजनिक परिवहन में इस तरह का व्यवहार कितना सही है.

लोगों का कहना है कि मेट्रो जैसी जगह पर, जहां रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं, वहां इस तरह की हरकतें बाकी यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं. कुछ यूजर्स ने इसे सिविक सेंस की कमी बताया और कहा कि लोगों को सार्वजनिक जगहों पर जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए.

सख्त कार्रवाई की मांग

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट करते हुए मांग की कि मेट्रो में इस तरह बवाल मचाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि ऐसे लोगों का चालान काटा जाना चाहिए, ताकि कोई इस तरह की हरकत करने से पहले सोचे. यूजर्स का मानना है कि अगर समय रहते नियमों का पालन न कराया गया, तो सार्वजनिक परिवहन में अनुशासन बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा.

यह वीडियो अब सोशल मीडिया के लगभग सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया जा रहा है. लाखों लोग इसे देख चुके हैं और अपनी-अपनी राय दे रहे हैं. कोई इसे मजाक मान रहा है, तो कोई इसे गंभीर मुद्दा बता रहा है.

