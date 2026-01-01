सर्दियों में ज्यादा क्यों होता है सिरदर्द? जानें इसके लक्षण और बचने के तरीके

हम सभी लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सर्दियों का मौसम आते ही हमें सिरदर्द की समस्या का ज्यादा सामना करना पड़ता है. इसका एक मुख्य कारण यह है कि सर्दियों में तापमान काफी कम हो जाता है और ठंडी हवा सीधे हमारे शरीर पर प्रभाव करती है, जिस वजह से हमारे शरीर के अंदर मौजूद ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं. इसकी वजह से सर्दियों में सिरदर्द की समस्या बढ़ जाती है.

इसके अलावा, जब आप घर से बाहर ठंडी हवा और कम तापमान के बीच रहते हैं और अचानक घर के अंदर या ऐसी जगह चले जाते हैं जहां हीटर चल रहा होता है, तो इससे हवा की नमी कम हो जाती है. इससे सांस लेने में तकलीफ होती है और साइनस पर दबाव पड़ता है, जिससे आंखों के पीछे दर्द महसूस होने लगता है.

सर्दियों में सिरदर्द क्यों बढ़ जाता है?

रिपोर्ट्स के अनुसार, सर्दियों के मौसम में ज्यादा सिरदर्द होने की मुख्य वजह हमारी ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं होती हैं, जो सिरदर्द के सबसे बड़े कारणों में से एक हैं. जब कोई व्यक्ति ठंडी हवा या घटते तापमान के संपर्क में आता है, तो शरीर के अंदर मौजूद ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं. जैसे ही वह व्यक्ति घर के अंदर या किसी गर्म जगह में आता है, ब्लड वेसल्स फिर फैल जाती हैं, जिससे सिर पर असर पड़ता है और दर्द का एहसास होने लगता है.

हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है और हर कोई अलग अलग चीजों के प्रति संवेदनशील होता है. किसी व्यक्ति को फूलों की सुगंध से सिर में दर्द होता है, तो किसी को खुशबू वाले स्प्रे से सिरदर्द की समस्या होती है. सर्दियों में भी यही बात लागू होती है. किसी व्यक्ति को ठंडी तेज हवा में रहने से सिरदर्द होता है, तो किसी को ठंड से गर्म जगह में जाने पर सिरदर्द की समस्या होने लगती है.

सर्दियों के मौसम में डिहाइड्रेशन की वजह से भी सिरदर्द की समस्या बनी रहती है, क्योंकि सर्दियों में हमें प्यास कम लगती है. इसकी वजह से हम पानी भी कम मात्रा में पीते हैं. इसके अलावा, सर्दियों में शुष्क हवाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे शरीर की नमी हवा में मिल जाती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है. डिहाइड्रेशन सिरदर्द की सबसे बड़ी वजहों में से एक माना जाता है.

सर्दियों के मौसम में हमें पर्याप्त मात्रा में धूप भी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से शरीर में विटामिन डी की मात्रा कम हो जाती है. विटामिन डी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी होता है. विटामिन डी की कमी शरीर में सेरोटोनिन नामक हार्मोन को भी प्रभावित करती है, जो दर्द को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है. इसी कारण सर्दियों में सिरदर्द की समस्या गर्मियों की तुलना में ज्यादा देखी जाती है.

सर्दियों में सिरदर्द की समस्या से निपटने या इसके असर को कम करने के लिए कुछ जरूरी उपाय अपनाए जा सकते हैं, जिनसे इस परेशानी से राहत मिल सकती है.

शरीर में नमी की मात्रा बनाए रखें

पर्याप्त रोशनी में रहें

नियमित रूप से व्यायाम और योग करें

धूप में समय बिताएं

तेज गंध और शोरशराबे से दूर रहें

बंद कमरे में लगातार हीटर चलाकर न बैठें

पूरी नींद लें

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

