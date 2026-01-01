हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थसर्दियों में ज्यादा क्यों होता है सिरदर्द? जानें इसके लक्षण और बचने के तरीके

सर्दियों में ज्यादा क्यों होता है सिरदर्द? जानें इसके लक्षण और बचने के तरीके

सर्दियों में सिरदर्द की समस्या ठंडी हवा, डिहाइड्रेशन और विटामिन डी की कमी की वजह से बढ़ जाती है. जानिए इसके कारण और इससे बचने के आसान उपाय.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 01 Jan 2026 02:07 PM (IST)
Preferred Sources

हम सभी लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सर्दियों का मौसम आते ही हमें सिरदर्द की समस्या का ज्यादा सामना करना पड़ता है. इसका एक मुख्य कारण यह है कि सर्दियों में तापमान काफी कम हो जाता है और ठंडी हवा सीधे हमारे शरीर पर प्रभाव करती है, जिस वजह से हमारे शरीर के अंदर मौजूद ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं. इसकी वजह से सर्दियों में सिरदर्द की समस्या बढ़ जाती है.
इसके अलावा, जब आप घर से बाहर ठंडी हवा और कम तापमान के बीच रहते हैं और अचानक घर के अंदर या ऐसी जगह चले जाते हैं जहां हीटर चल रहा होता है, तो इससे हवा की नमी कम हो जाती है. इससे सांस लेने में तकलीफ होती है और साइनस पर दबाव पड़ता है, जिससे आंखों के पीछे दर्द महसूस होने लगता है.

सर्दियों में सिरदर्द क्यों बढ़ जाता है?

  • रिपोर्ट्स के अनुसार, सर्दियों के मौसम में ज्यादा सिरदर्द होने की मुख्य वजह हमारी ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं होती हैं, जो सिरदर्द के सबसे बड़े कारणों में से एक हैं. जब कोई व्यक्ति ठंडी हवा या घटते तापमान के संपर्क में आता है, तो शरीर के अंदर मौजूद ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं. जैसे ही वह व्यक्ति घर के अंदर या किसी गर्म जगह में आता है, ब्लड वेसल्स फिर फैल जाती हैं, जिससे सिर पर असर पड़ता है और दर्द का एहसास होने लगता है.
  • हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है और हर कोई अलग अलग चीजों के प्रति संवेदनशील होता है. किसी व्यक्ति को फूलों की सुगंध से सिर में दर्द होता है, तो किसी को खुशबू वाले स्प्रे से सिरदर्द की समस्या होती है. सर्दियों में भी यही बात लागू होती है. किसी व्यक्ति को ठंडी तेज हवा में रहने से सिरदर्द होता है, तो किसी को ठंड से गर्म जगह में जाने पर सिरदर्द की समस्या होने लगती है.
  • सर्दियों के मौसम में डिहाइड्रेशन की वजह से भी सिरदर्द की समस्या बनी रहती है, क्योंकि सर्दियों में हमें प्यास कम लगती है. इसकी वजह से हम पानी भी कम मात्रा में पीते हैं. इसके अलावा, सर्दियों में शुष्क हवाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे शरीर की नमी हवा में मिल जाती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है. डिहाइड्रेशन सिरदर्द की सबसे बड़ी वजहों में से एक माना जाता है.
  • सर्दियों के मौसम में हमें पर्याप्त मात्रा में धूप भी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से शरीर में विटामिन डी की मात्रा कम हो जाती है. विटामिन डी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी होता है. विटामिन डी की कमी शरीर में सेरोटोनिन नामक हार्मोन को भी प्रभावित करती है, जो दर्द को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है. इसी कारण सर्दियों में सिरदर्द की समस्या गर्मियों की तुलना में ज्यादा देखी जाती है.

सर्दियों में सिरदर्द की समस्या से निपटने या इसके असर को कम करने के लिए कुछ जरूरी उपाय अपनाए जा सकते हैं, जिनसे इस परेशानी से राहत मिल सकती है.

  • शरीर में नमी की मात्रा बनाए रखें
  • पर्याप्त रोशनी में रहें
  • नियमित रूप से व्यायाम और योग करें
  • धूप में समय बिताएं
  • तेज गंध और शोरशराबे से दूर रहें
  • बंद कमरे में लगातार हीटर चलाकर न बैठें
  • पूरी नींद लें

यह भी पढ़ें: आलस को मानते हैं मानसिक बीमारी, जानें जापान की 7 आदतें जो लोगों को हमेशा रखती हैं एक्टिव

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 01 Jan 2026 02:07 PM (IST)
Tags :
Vitamin D Deficiency Winter Headache Headache In Cold Weather Dehydration Headache
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
मध्य प्रदेश
10 साल की मिन्नतों के बाद मिला था बेटा, इंदौर के दूषित पानी ने ले ली 6 महीने के मासूम की जान
10 साल की मिन्नतों के बाद मिला था बेटा, इंदौर के दूषित पानी ने ले ली 6 महीने के मासूम की जान
विश्व
न्यूयॉर्क सिटी को मिला पहला मुस्लिम मेयर, जोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ
न्यूयॉर्क सिटी को मिला पहला मुस्लिम मेयर, जोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
Advertisement

वीडियोज

2026 का शंखनाद...रामलला के दरबार में गूंजा जय श्री राम! | Ayodhya | Ram lala | Ram Mandir |ABP News
New Year 2026: नये साल 2026 ने दी दस्तक...हर तरफ जश्न में डूबे लोग | ABP News
2025 Rate Cuts Explained: RBI और Fed ने Rates क्यों घटाये? | Paisa Live
New Year Celebration: नए साल की दस्तक..पार्टी ऑल नाइट | New Year
New Year Celebration: नए साल का आगाज..जश्न बेहिसाब | New Year | 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
मध्य प्रदेश
10 साल की मिन्नतों के बाद मिला था बेटा, इंदौर के दूषित पानी ने ले ली 6 महीने के मासूम की जान
10 साल की मिन्नतों के बाद मिला था बेटा, इंदौर के दूषित पानी ने ले ली 6 महीने के मासूम की जान
विश्व
न्यूयॉर्क सिटी को मिला पहला मुस्लिम मेयर, जोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ
न्यूयॉर्क सिटी को मिला पहला मुस्लिम मेयर, जोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
बॉलीवुड
विजय देवरकोंडा ने लेडी लव रश्मिका मंदाना संग विदेश में किया न्यू ईयर का वेलकम? तस्वीरें हुईं वायरल
विजय देवरकोंडा ने रश्मिका मंदाना संग विदेश में किया न्यू ईयर का वेलकम? तस्वीरें हुईं वायरल
हेल्थ
डायबिटीज से बचने के लिए बार-बार शुगर फ्री लेते हैं आप, जानें यह कैसे बर्बाद करता है लिवर?
डायबिटीज से बचने के लिए बार-बार शुगर फ्री लेते हैं आप, जानें यह कैसे बर्बाद करता है लिवर?
यूटिलिटी
बाबा ने 50 साल पहले किराए पर दी थी दुकान, अब किराएदार से कैसे कराएं खाली?
बाबा ने 50 साल पहले किराए पर दी थी दुकान, अब किराएदार से कैसे कराएं खाली?
जनरल नॉलेज
सीएम योगी की सुरक्षा पर हर साल खर्च होते हैं कितने रुपये, जानें केंद्र या राज्य कौन उठाता है खर्च?
सीएम योगी की सुरक्षा पर हर साल खर्च होते हैं कितने रुपये, जानें केंद्र या राज्य कौन उठाता है खर्च?
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget