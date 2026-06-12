तुला राशि के लिए सूर्य का यह राशि परिवर्तन भाग्य और अवसरों को सक्रिय करने वाला समय माना जा रहा है. कई ऐसे काम जो पहले अटके हुए थे, उनमें प्रगति दिखाई दे सकती है. कानूनी मामलों या आधिकारिक प्रक्रियाओं में राहत मिलने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को पहचान, जिम्मेदारी या पद से जुड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है.