Aaj ka Meen Rashifal 12 August 2026: बड़ी कंपनी से मिल सकता है जॉब ऑफर, बढ़ेगा आत्मविश्वास

Aaj Ka Meen Rashifal 12 August 2026: हरियाली अमावस्या के दिन पंचांग के शुभ-अशुभ समय को जानना खास माना जाता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की देवपितृकार्य हरियाली अमावस्या तिथि रात्रि 11:07 बजे तक रहेगी, इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी. पुष्य नक्षत्र सुबह 8:00 बजे तक रहेगा, फिर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और गजकेसरी योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

मीन राशि वालों के लिए 12 अगस्त का दिन कारोबार के लिहाज से काफी अच्छा रह सकता है. चन्द्रमा 5वें भाव में होने से आपकी सूझबूझ और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर रहेगी. इस समय आपको बिजनेस पर पूरा फोकस बनाए रखना चाहिए. आपकी मैनेजमेंट क्षमता के कारण व्यावसायिक गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी और अच्छे ऑर्डर मिलने के योग भी बन रहे हैं.

बिजनेसमैन अपने काम को लेकर उत्साहित रहेंगे और एकाग्रता व दक्षता के साथ प्रोफेशनल प्रोजेक्ट पूरे करने का प्रयास करेंगे. यदि लंबे समय से निवेश की योजना बना रहे हैं, तो आज उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए दिन अनुकूल रह सकता है. हालांकि निवेश से पहले जोखिम और अपनी आर्थिक क्षमता का आकलन जरूर करें.

जॉब और करियर राशिफल

करियर के लिहाज से दिन महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. आपके स्किल और अनुभव के दम पर किसी बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर मिलने की संभावना बन रही है. यदि ऐसा अवसर सामने आता है तो उसे गंभीरता से जरूर विचार करें और जल्दबाजी में मना न करें.

नौकरीपेशा लोगों के कामकाज में भागदौड़ बढ़ सकती है. आपको मानसिक रूप से इसके लिए तैयार रहना होगा. वर्कस्पेस पर आसपास के लोगों की बातों के कारण मन पर दबाव बढ़ सकता है और कुछ फैसलों में बदलाव करना पड़ सकता है. दूसरों की राय सुनना अच्छी बात है, लेकिन अंतिम निर्णय लेते समय अपने विवेक और परिस्थितियों को प्राथमिकता दें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में निवेश को लेकर योजना बनाने का दिन अच्छा रह सकता है. बिजनेस से बेहतर ऑर्डर मिलने पर आय के अवसर बढ़ सकते हैं. हालांकि किसी भी बड़े निवेश में पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही आगे बढ़ें.

बिना जरूरत के खर्च करने से बचें और भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए धन का प्रबंधन करें. आर्थिक फैसलों में भावनाओं के बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण रखना आपके लिए बेहतर रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

घर के मोर्चे पर कुछ अव्यवस्था और छोटी-मोटी गड़बड़ी देखने को मिल सकती है. इसके बावजूद आपका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सामान्य बना रहेगा. घर की परिस्थितियों को लेकर ज्यादा तनाव लेने के बजाय शांत रहकर जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करें.

धार्मिक स्थल या मंदिर जाने का विचार बन सकता है. ऐसी यात्रा आपके मन को शांति देने के साथ मानसिक थकान कम करने में भी मदद कर सकती है. परिवार के साथ यात्रा का अवसर मिले तो उसे सकारात्मक तरीके से लें.

शिक्षा राशिफल

स्टूडेंट्स के लिए दिन काफी अच्छा रहेगा. चन्द्रमा के 5वें भाव में होने से पढ़ाई में निखार आएगा और विषयों को समझने की क्षमता बेहतर हो सकती है. जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे अपने लक्ष्य के अनुसार पढ़ाई जारी रखें.

अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन पर काम करें. नियमित रिवीजन और अभ्यास आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में काम की भागदौड़ के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है. लगातार काम करने के बजाय बीच-बीच में आराम करें. मंदिर या किसी धार्मिक स्थल पर समय बिताना मन को शांत करने में सहायक रहेगा.

स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट खाली समय में अपनी खूबियों और कमियों पर विचार करेंगे. दोस्तों के साथ समय बिताने से मूड बेहतर होगा और पुरानी यादें ताजा होंगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: रेड

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 1

उपाय

आज किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर जाकर कुछ समय शांत मन से बिताएं. अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति की मदद या दान करें. इससे मन को सकारात्मकता मिलेगी और दिन की शुरुआत बेहतर ऊर्जा के साथ होगी.

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