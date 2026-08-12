Aaj Ka Rashifal, 12 August 2026: आज श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रात 23:08 बजे तक रहेगी. आज का दिन धार्मिक और खगोलीय दोनों ही दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज सावन अमावस्या के पावन अवसर पर पूर्ण सूर्य ग्रहण का दुर्लभ संयोग बन रहा है.

पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज अपनी स्वराशि कर्क राशि में सूर्य, बुध और देवगुरु बृहस्पति के साथ चतुर्ग्रही युति बनाकर गोचर करेंगे. आज सुबह 08:00 बजे तक 'पुष्य नक्षत्र' रहेगा, जिसके बाद 'आश्लेषा नक्षत्र' की शुरुआत होगी. साथ ही, आज दोपहर 15:26 बजे तक 'व्यतीपात योग' का प्रभाव रहेगा.

आज सूर्य ग्रहण, व्यतीपात योग और अमावस्या का एक साथ होना ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील स्थिति का निर्माण कर रहा है. पंचांग के अनुसार आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है.

साथ ही, दोपहर 12:26 से 14:05 बजे तक राहु काल का प्रभाव रहेगा. इसके प्रभाव से मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र, धन-संपत्ति, मानसिक स्थिति और सेहत के मामलों में विशेष संयम व सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है.

वहीं, वृषभ, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के जातकों को अपनी सूझबूझ और भगवान शिव-सूर्य देव की आराधना से प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का अवसर मिलेगा.

आइए जानते हैं, सावन अमावस्या व सूर्य ग्रहण के महासंयोग में मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन करियर, बिजनेस, फाइनेंस, सेहत और रिलेशनशिप के लिहाज से कैसा रहेगा!

मेष राशिफल, 12 अगस्त 2026 (Mesh Rashifal Today)

बुधवार, 12 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रात 23:08:24 बजे तक रहेगी. आज के दिन खगोलीय घटना के रूप में सूर्य ग्रहण (पूर्ण सूर्य ग्रहण) का संयोग बन रहा है.

आज सुबह 08:00:47 बजे तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से चतुर्थ भाव यानी सुख, माता, अचल संपत्ति और मानसिक स्थिति के भाव (कर्क राशि) में सूर्य, बुध और गुरु के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे.

आज दोपहर 15:26:05 बजे तक व्यतीपात योग रहेगा. पंचांग के अनुसार आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है. साथ ही, दोपहर 12:26:00 से 14:05:26 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा.

अमावस्या, सूर्य ग्रहण, व्यतीपात योग और अभिजीत मुहूर्त के अभाव के कारण आज का दिन अत्यंत संयम, सतर्कता और शांतिपूर्वक बिताने की सलाह दी जाती है.

करियर (Career)

चतुर्थ भाव में चंद्रमा पर सूर्य ग्रहण और व्यतीपात योग का प्रभाव दफ्तर में मानसिक दबाव बढ़ा सकता है. कार्यक्षेत्र में काम का बोझ अधिक रहेगा और वरिष्ठ अधिकारियों या सहकर्मियों के साथ किसी मुद्दे पर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं.

दफ्तरी राजनीति या उग्र बहस से दूर रहें. वर्क फ्रॉम होम या रियल एस्टेट से जुड़े जातकों को भी जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए. दोपहर 12:26 से 14:05 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए कांट्रैक्ट पर दस्तखत न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन बड़े व्यावसायिक सौदे करने या नया काम शुरू करने के लिए अनुकूल नहीं है. शेयर बाजार या जोखिम भरे क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें. यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा तिल या धनिया खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मामलों में आज विशेष सावधानी बरतें. अनियोजित घरेलू खर्च या माता जी के स्वास्थ्य पर धन व्यय हो सकता है. राहु काल (दोपहर 12:26 से 14:05) और यमगण्ड काल (सुबह 07:27 से 09:07) के दौरान किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश न करें और किसी को पैसा उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

अमावस्या तिथि और ग्रहण के प्रभाव से मन में अस्थिरता और परिजनों के बीच गलतफहमियां पनप सकती हैं. माता जी की सेहत का विशेष ध्यान रखें. परिवार के सदस्यों और जीवनसाथी के साथ बातचीत में वाणी पर संयम रखें. शाम के समय घर में शांति बनाए रखें और आध्यात्मिक कार्यों में मन लगाएं.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज सीने में जकड़न, मानसिक तनाव, बेचैनी या सुस्ती का अनुभव हो सकता है. ग्रहण काल के दौरान घर के अंदर रहना और योग-ध्यान करना हितकर रहेगा. सुपाच्य भोजन लें और पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें.

लकी नंबर: 9, 1

लकी कलर: लाल, पीला, केसरिया

सावन अमावस्या व सूर्य ग्रहण का विशेष उपाय

1. प्रातः काल और ग्रहण अवधि समाप्त होने के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें.

2. भगवान शिव और सूर्य देव का ध्यान करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' तथा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

3. शिव मंदिर या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, गुड़, गेहूं, तांबे का बर्तन या सफेद वस्त्र दान करें.

इस उपाय से ग्रहण और व्यतीपात योग के अशुभ प्रभाव दूर होंगे, मानसिक तनाव से राहत मिलेगी और देव कृपा बनी रहेगी.

वृषभ राशिफल, 12 अगस्त 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

बुधवार, 12 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रात 23:08:24 बजे तक रहेगी. आज खगोलीय घटना के रूप में सूर्य ग्रहण (पूर्ण सूर्य ग्रहण) का संयोग बन रहा है. आज सुबह 08:00:47 बजे तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा.

चंद्रमा आज आपकी राशि से तृतीय भाव यानी पराक्रम, साहस, संपर्क और छोटे भाई-बहनों के भाव (कर्क राशि) में सूर्य, बुध और गुरु के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे.

आज दोपहर 15:26:05 बजे तक व्यतीपात योग रहेगा. पंचांग के अनुसार आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है. साथ ही, दोपहर 12:26:00 से 14:05:26 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा.

अमावस्या, सूर्य ग्रहण और व्यतीपात योग के कारण आज का दिन सावधानी और धैर्य से बिताने की सलाह दी जाती है.

करियर (Career)

तृतीय भाव में चंद्रमा पर सूर्य ग्रहण और व्यतीपात योग का प्रभाव आपके आत्मविश्वास में उतार-चढ़ाव ला सकता है. दफ्तर में सहकर्मियों या छोटे अधिकारियों के साथ बातचीत में उग्रता से बचें.

अपने काम को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करें और किसी भी दफ्तरी विवाद से दूर रहें. दोपहर 12:26 से 14:05 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए कांट्रैक्ट या दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज मार्केटिंग, नई साझेदारियों या बड़े व्यावसायिक फैसलों के लिए दिन अनुकूल नहीं है. किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत टाल देना ही बेहतर रहेगा.

यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा तिल या धनिया खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मामलों में आज समझदारी से काम लें. जोखिम भरे निवेश, सट्टेबाजी या शेयर बाजार से दूरी बनाए रखें. किसी को बड़ा उधार देने से बचें. राहु काल (दोपहर 12:26 से 14:05) और यमगण्ड काल (सुबह 07:27 से 09:07) के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण आर्थिक लेनदेन न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

अमावस्या और ग्रहण के प्रभाव से छोटे भाई-बहनों या परिजनों के साथ वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं. वाणी में सौम्यता और संयम बनाए रखें. जीवनसाथी के विचारों का सम्मान करें. शाम के समय घर में शांति का वातावरण रखें और ईश्वर की आराधना में मन लगाएं.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज थोड़ी सावधानी बरतें. गले में खराश, कंधों या हाथों में दर्द और मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है. ग्रहण के समय अत्यधिक भागदौड़ से बचें, सात्विक भोजन लें और ध्यान व प्राणायाम का सहारा लें.

लकी नंबर: 6, 2

लकी कलर: सफेद, चांदी, क्रीम

सावन अमावस्या व सूर्य ग्रहण का विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, दूध और सफेद चंदन अर्पित करें.

2. ग्रहण समाप्त होने के पश्चात पुनः स्नान करें और 'ॐ नमः शिवाय' या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें.

3. किसी जरूरतमंद को चावल, सफेद वस्त्र, दूध, तिल या चीनी का दान करें.

इस उपाय से ग्रहण व व्यतीपात योग के दोष शांत होंगे, पराक्रम में वृद्धि होगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

मिथुन राशिफल, 12 अगस्त 2026 (Mithun Rashifal Today)

बुधवार, 12 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रात 23:08:24 बजे तक रहेगी. आज के दिन खगोलीय घटना के रूप में सूर्य ग्रहण (पूर्ण सूर्य ग्रहण) का संयोग बन रहा है.

आज सुबह 08:00:47 बजे तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव यानी धन, वाणी, कुटुंब और संपत्ति के भाव (कर्क राशि) में सूर्य, बुध और गुरु के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे.

आज दोपहर 15:26:05 बजे तक व्यतीपात योग रहेगा. पंचांग के अनुसार आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है. साथ ही, दोपहर 12:26:00 से 14:05:26 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा.

अमावस्या, सूर्य ग्रहण और व्यतीपात योग के कारण आज वाणी और वित्तीय मामलों में विशेष संयम व सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है.

करियर (Career)

द्वितीय भाव में चंद्रमा पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव आज आपकी वाणी और प्रस्तुतीकरण में कड़वाहट या भ्रम पैदा कर सकता है. दफ्तर में अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ बातचीत करते समय शब्दों का चयन बहुत सोच-समझकर करें.

किसी भी वाद-विवाद या बहस से खुद को दूर रखें. पेंडिंग पड़े कामों को शांतिपूर्वक निपटाएं. दोपहर 12:26 से 14:05 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते, आधिकारिक फाइल या कागजात पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन पैसों के लेन-देन में बेहद सावधानी बरतने का है. किसी बड़े व्यावसायिक निवेश या नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से बचें. ग्राहकों और बिजनेस पार्टनर्स से शांति से संवाद बनाए रखें.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा तिल या धनिया खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन जोखिम भरा रह सकता है. अनियोजित पारिवारिक खर्च या अचानक आया कोई लेन-देन बजट बिगाड़ सकता है. सट्टेबाजी, लॉटरी या शेयर बाजार से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

राहु काल (दोपहर 12:26 से 14:05) और यमगण्ड काल (सुबह 07:27 से 09:07) के दौरान किसी को भी बड़ा उधार देने या नया निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

अमावस्या और ग्रहण के प्रभाव से पारिवारिक जीवन (कुटुंब) में गलतफहमी या तनाव की स्थिति बन सकती है. परिजनों के साथ बातचीत में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी पुराने मुद्दे को न उखाड़ें.

जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें. शाम के समय घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए ईश्वर का ध्यान करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज मुख, गले या दांतों में हल्की समस्या महसूस हो सकती है. इसके अलावा मानसिक तनाव या बेचैनी हो सकती है. खान-पान पर विशेष नियंत्रण रखें, सात्विक व हल्का भोजन ग्रहण करें और तनाव दूर करने के लिए प्राणायाम का सहारा लें.

लकी नंबर: 5, 3

लकी कलर: हरा, पीला, सफेद

सावन अमावस्या व सूर्य ग्रहण का विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, शहद और बेलपत्र अर्पित करें.

2. ग्रहण अवधि समाप्त होने के पश्चात स्नान करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें.

3. किसी मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग, कांसे का बर्तन, सफेद वस्त्र, दूध या मूंगफली का दान करें.

इस उपाय से सूर्य ग्रहण व व्यतीपात योग के दोष शांत होंगे, वाणी का प्रभाव सुधरेगा और धन-धान्य में आ रही रुकावटें दूर होंगी.

कर्क राशिफल, 12 अगस्त 2026 (Kark Rashifal Today)

बुधवार, 12 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रात 23:08:24 बजे तक रहेगी. आज के दिन खगोलीय घटना के रूप में सूर्य ग्रहण (पूर्ण सूर्य ग्रहण) का संयोग बन रहा है.

आज सुबह 08:00:47 बजे तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा आज आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (कर्क राशि) में सूर्य, बुध और गुरु के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे.

आपकी ही राशि में सूर्य ग्रहण और चंद्र-सूर्य की युति बनने के कारण आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से सतर्कता, धैर्य और संयम बरतने का है.

आज दोपहर 15:26:05 बजे तक व्यतीपात योग रहेगा. पंचांग के अनुसार आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है. साथ ही, दोपहर 12:26:00 से 14:05:26 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा.

अपनी ही राशि में अमावस्या, सूर्य ग्रहण और व्यतीपात योग का प्रभाव होने से आज मानसिक रूप से शांत और एकाग्र रहना बेहद जरूरी है.

करियर (Career)

आपकी राशि में ही सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहने से आज कार्यक्षेत्र में मानसिक दबाव, भ्रम या जल्दबाजी में गलत फैसले लेने की स्थिति बन सकती है. दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारियों या सहकर्मियों के साथ बातचीत में अत्यधिक सावधानी बरतें.

कोई भी नया विचार या योजना लागू करने के लिए आज का दिन सही नहीं है. अपने दैनिक कामों को ही शांति से पूरा करें. दोपहर 12:26 से 14:05 बजे तक राहु काल के दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट या महत्वपूर्ण फाइल पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन व्यापारिक विस्तार, नए सौदों या बड़े व्यावसायिक फैसलों के लिए बिलकुल अनुकूल नहीं है. बाजार की अनिश्चितता से बचें और पुराने पेंडिंग काम निपटाएं.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा तिल या धनिया खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मामलों में आज जोखिम उठाने से पूरी तरह बचें. आपकी राशि में ग्रहण का प्रभाव होने से धन हानि या अनियोजित खर्चों के योग बन सकते हैं. सट्टेबाजी, शेयर बाजार या किसी को बड़ा कर्ज देने से बचें.

राहु काल (दोपहर 12:26 से 14:05) और यमगण्ड काल (सुबह 07:27 से 09:07) के दौरान किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन-देन न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

अमावस्या और आपकी राशि में ग्रहण का प्रभाव होने से मन में अकारण उदासी, चिड़चिड़ापन या गुस्सा आ सकता है, जिसका असर व्यक्तिगत जीवन पर पड़ सकता है.

जीवनसाथी और परिजनों के साथ धैर्य और सौम्यता से बात करें. किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर बहस में न पड़ें. शाम के समय शिव पूजन व ध्यान करने से मानसिक सुकून मिलेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन विशेष ध्यान देने योग्य है. मानसिक तनाव, घबराहट, सिरदर्द या शारीरिक सुस्ती महसूस हो सकती है. ग्रहण काल के दौरान शांत रहें, घर पर विश्राम करें, सात्विक व हल्का आहार लें और अत्यधिक विचार करने से बचें.

लकी नंबर: 2, 7

लकी कलर: सफेद, चांदी, क्रीम

सावन अमावस्या व सूर्य ग्रहण का विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, पंचामृत और बेलपत्र अर्पित करें.

2. ग्रहण अवधि समाप्त होने के पश्चात पुनः स्नान करके 'ॐ नमः शिवाय' या महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें.

3. शिव मंदिर में जाकर या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद चावल, दूध, चांदी, चीनी या सफेद वस्त्र का दान करें.

इस उपाय से आपकी राशि पर सूर्य ग्रहण व व्यतीपात योग के अशुभ प्रभाव दूर होंगे, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी.

सिंह राशिफल, 12 अगस्त 2026 (Singh Rashifal Today)

बुधवार, 12 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रात 23:08:24 बजे तक रहेगी. आज के दिन खगोलीय घटना के रूप में सूर्य ग्रहण (पूर्ण सूर्य ग्रहण) का संयोग बन रहा है.

आज सुबह 08:00:47 बजे तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से निकलकर द्वादश भाव यानी व्यय, अनियोजित खर्चों, विदेश और मानसिक शांति के भाव (कर्क राशि) में आपके राशि स्वामी सूर्य, बुध और गुरु के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे.

आज दोपहर 15:26:05 बजे तक व्यतीपात योग रहेगा. पंचांग के अनुसार आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है. साथ ही, दोपहर 12:26:00 से 14:05:26 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा.

राशि स्वामी सूर्य पर ग्रहण और द्वादश चंद्र के कारण आज आपको बजट, अनियोजित खर्चों, यात्राओं और स्वास्थ्य पर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है.

करियर (Career)

द्वादश भाव में सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण का प्रभाव कार्यक्षेत्र में काम का दबाव या भागदौड़ बढ़ा सकता है.

दफ्तर में सहकर्मियों या अधिकारियों के साथ किसी भी प्रकार के अहं या बहस से दूर रहें. जो लोग विदेश से जुड़े व्यापार, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) में कार्यरत हैं, उन्हें नए फैसलों में सावधानी बरतनी होगी.

दोपहर 12:26 से 14:05 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते, कांट्रैक्ट या आधिकारिक फाइल पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों को आज पैसों के लेन-देन में बेहद सतर्कता बरतनी होगी और अनियोजित व्यावसायिक खर्चों से बचना होगा. नए प्रोजेक्ट्स या बड़े सौदों को फिलहाल के लिए टाल देना ही बेहतर रहेगा.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा तिल या धनिया खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज अपने बजट पर सख्त नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है. अचानक आए घरेलू, स्वास्थ्य या कानूनी-कागजी मामलों पर धन खर्च हो सकता है.

राहु काल (दोपहर 12:26 से 14:05) और यमगण्ड काल (सुबह 07:27 से 09:07) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम लेने, शेयर बाजार में निवेश करने या किसी को उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

अमावस्या और ग्रहण के प्रभाव से पारिवारिक जीवन में अकारण तनाव या विचारों में भिन्नता आ सकती है. जीवनसाथी के साथ बातचीत में सौम्यता बनाए रखें और एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें. शाम के समय घर में शांति का माहौल रखें और भगवान शिव व सूर्य देव का ध्यान करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आँखों में जलन/थकान, सिरदर्द, नींद पूरी न होने या शारीरिक सुस्ती महसूस हो सकती है. ग्रहण काल के दौरान अत्यधिक भागदौड़ से बचें, शांत रहें, सात्विक व हल्का आहार ग्रहण करें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और ध्यान व प्राणायाम का सहारा लें.

लकी नंबर: 1, 5

लकी कलर: सुनहरा, केसरिया, पीला

सावन अमावस्या व सूर्य ग्रहण का विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, बेलपत्र और लाल चंदन अर्पित करें.

2. ग्रहण अवधि समाप्त होने के पश्चात पुनः स्नान करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

3. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को तांबे का बर्तन, गुड़, गेहूं, लाल कपड़ा या तिल दान करें.

इस उपाय से आपके राशि स्वामी सूर्य देव और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी, ग्रहण व व्यतीपात योग का अशुभ प्रभाव दूर होगा, अनियोजित खर्चों पर रोक लगेगी और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

कन्या राशिफल, 12 अगस्त 2026 (Kanya Rashifal Today)

बुधवार, 12 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रात 23:08:24 बजे तक रहेगी. आज के दिन खगोलीय घटना के रूप में सूर्य ग्रहण (पूर्ण सूर्य ग्रहण) का संयोग बन रहा है.

आज सुबह 08:00:47 बजे तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से एकादश भाव यानी लाभ, आय, इच्छापूर्ति और मित्रों के भाव (कर्क राशि) में सूर्य, आपके राशि स्वामी बुध और गुरु के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे.

आज दोपहर 15:26:05 बजे तक व्यतीपात योग रहेगा. पंचांग के अनुसार आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है. साथ ही, दोपहर 12:26:00 से 14:05:26 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा.

एकादश भाव में अमावस्या, सूर्य ग्रहण और व्यतीपात योग का प्रभाव होने के कारण आज आय और व्यावसायिक रिश्तों के मामलों में संयम व सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है.

करियर (Career)

एकादश भाव में सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण का प्रभाव कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों या वरिष्ठों के साथ बातचीत में गलतफहमियां पैदा कर सकता है. दफ्तर में अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें और किसी भी प्रकार की गुटबाजी से दूर रहें.

प्रोजेक्ट्स के परिणामों को लेकर जल्दबाजी न करें, धैर्य से काम लें. दोपहर 12:26 से 14:05 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते, कांट्रैक्ट या आधिकारिक कागजात पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों को आज व्यावसायिक लेन-देन, नए सौदों और साझेदारियों में सतर्कता बरतनी होगी. किसी भी नए प्रोजेक्ट में बड़ा पूंजी निवेश करने से बचें और पेंडिंग पड़े कामों को प्राथमिकता दें.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा तिल या धनिया खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन मिले-जुले परिणाम देगा. हालांकि एकादश भाव में गोचर से आय के रास्ते खुले रहेंगे, लेकिन ग्रहण और व्यतीपात योग के कारण अनियोजित खर्चों या लेन-देन में नुकसान से बचने की जरूरत है.

सट्टेबाजी या शेयर बाजार में जोखिम लेने से बचें. राहु काल (दोपहर 12:26 से 14:05) और यमगण्ड काल (सुबह 07:27 से 09:07) के दौरान कोई भी बड़ा आर्थिक लेन-देन न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

अमावस्या और ग्रहण के प्रभाव से मित्रों या बड़े भाई-बहनों के साथ किसी विषय पर मतभेद उभर सकते हैं. बातचीत में सौम्यता बनाए रखें और बहस में न पड़ें.

जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बेहतर रखें. शाम के समय घर पर शिव पूजन व ध्यान करने से मानसिक शांति मिलेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. हालांकि मानसिक बेचैनी, थकान या सुस्ती महसूस हो सकती है. ग्रहण काल के दौरान शांत रहें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और ध्यान व प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल रखें.

लकी नंबर: 5, 3

लकी कलर: हरा, पीला, सफेद

सावन अमावस्या व सूर्य ग्रहण का विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, दूर्वा और बेलपत्र अर्पित करें.

2. ग्रहण अवधि समाप्त होने के पश्चात स्नान करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

3. शिव मंदिर में जाकर या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग, कांसे का बर्तन, सफेद चावल या तिल का दान करें.

इस उपाय से आपके राशि स्वामी बुध और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी, सूर्य ग्रहण व व्यतीपात योग का अशुभ प्रभाव दूर होगा, आय में स्थिरता आएगी और जीवन में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

तुला राशिफल, 12 अगस्त 2026 (Tula Rashifal Today)

बुधवार, 12 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रात 23:08:24 बजे तक रहेगी. आज के दिन खगोलीय घटना के रूप में सूर्य ग्रहण (पूर्ण सूर्य ग्रहण) का संयोग बन रहा है.

आज सुबह 08:00:47 बजे तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से दशम भाव यानी कर्म, करियर, प्रतिष्ठा और पिता के भाव (कर्क राशि) में सूर्य, बुध और गुरु के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे.

आज दोपहर 15:26:05 बजे तक व्यतीपात योग रहेगा. पंचांग के अनुसार आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है. साथ ही, दोपहर 12:26:00 से 14:05:26 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा.

दशम भाव में अमावस्या, सूर्य ग्रहण और व्यतीपात योग का प्रभाव होने के कारण आज कार्यक्षेत्र और सामाजिक जीवन में विशेष संयम व सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है.

करियर (Career)

दशम भाव में सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण का प्रभाव कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों या सहकर्मियों के साथ बातचीत में गलतफहमियां या मतभेद पैदा कर सकता है.

दफ्तर में किसी भी प्रकार की राजनीति, उग्र बहस या प्रतिक्रिया देने से बचें. अपने पेंडिंग काम शांतिपूर्वक निपटाएं. दोपहर 12:26 से 14:05 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते, कांट्रैक्ट या आधिकारिक कागजात पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों को आज व्यावसायिक लेन-देन, नए सौदों और साझेदारियों में सतर्कता बरतनी होगी. बाजार में अपनी नीतियों को लागू करते समय जल्दबाजी न करें. नए प्रोजेक्ट्स में बड़ा निवेश करने से बचें.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा तिल या धनिया खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन समझदारी से काम लेने का है. कर्म भाव में ग्रहण का प्रभाव होने से व्यावसायिक लेन-देन में सुगमता बनाए रखें, लेकिन किसी बड़े वित्तीय जोखिम से बचें.

सट्टेबाजी या शेयर बाजार में बिना सोच-विचार के निवेश न करें. राहु काल (दोपहर 12:26 से 14:05) और यमगण्ड काल (सुबह 07:27 से 09:07) के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

अमावस्या और ग्रहण के प्रभाव से पिता जी या घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के साथ वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं. घर-परिवार में वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी पुराने मुद्दे पर विवाद न बढ़ाएं. जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें. शाम के समय घर पर शिव पूजन व ध्यान करने से पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. अत्यधिक काम के दबाव के कारण मानसिक थकान, सुस्ती या सिरदर्द महसूस हो सकता है. पर्याप्त आराम लें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और ध्यान व प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल रखें.

लकी नंबर: 6, 3

लकी कलर: सफेद, पीला, क्रीम

सावन अमावस्या व सूर्य ग्रहण का विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, शहद और बेलपत्र अर्पित करें.

2. ग्रहण अवधि समाप्त होने के पश्चात स्नान करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

3. शिव मंदिर में जाकर या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद चावल, दूध, चीनी या सफेद वस्त्र का दान करें.

इस उपाय से आपके राशि स्वामी शुक्र और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी, सूर्य ग्रहण व व्यतीपात योग का अशुभ प्रभाव दूर होगा, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी और जीवन में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

वृश्चिक राशिफल, 12 अगस्त 2026 (Vrischika Rashifal Today)

बुधवार, 12 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रात 23:08:24 बजे तक रहेगी. आज के दिन खगोलीय घटना के रूप में सूर्य ग्रहण (पूर्ण सूर्य ग्रहण) का संयोग बन रहा है.

आज सुबह 08:00:47 बजे तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से भाग्य, धर्म, गुरु, लंबी यात्रा और उच्च शिक्षा के भाव यानी नवम भाव (कर्क राशि) में सूर्य, बुध और गुरु के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे.

आज दोपहर 15:26:05 बजे तक व्यतीपात योग रहेगा. पंचांग के अनुसार आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है. साथ ही, दोपहर 12:26:00 से 14:05:26 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा.

भाग्य भाव में अमावस्या, सूर्य ग्रहण और व्यतीपात योग का प्रभाव होने के कारण आज महत्वपूर्ण कार्यों, यात्राओं और बड़े फैसलों में विशेष संयम व सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है.

करियर (Career)

नवम भाव में सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण का प्रभाव आज आपकी योजनाओं में अचानक रुकावट या अकारण देरी ला सकता है. दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारियों या मार्गदर्शकों से बातचीत में विनम्रता बनाए रखें.

यदि आप नौकरी में बदलाव, किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत या उच्च शिक्षा से जुड़े प्रयासों में लगे हैं, तो आज नए फैसले लेने के बजाय पेंडिंग कामों को पूरा करने पर ध्यान दें. दोपहर 12:26 से 14:05 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते या कांट्रैक्ट पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों को आज किसी भी नई व्यावसायिक डील या बड़े निवेश में जोखिम उठाने से बचना चाहिए. दूरस्थ संपर्कों से लेन-देन करते समय स्पष्टता रखें.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा तिल या धनिया खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सतर्कता बरतने का है. भाग्य भाव में ग्रहण का प्रभाव होने से बिना सोच-विचार के किया गया निवेश नुकसानदायक साबित हो सकता है.

सट्टेबाजी, लॉटरी या शेयर बाजार से दूरी बनाए रखें. राहु काल (दोपहर 12:26 से 14:05) और यमगण्ड काल (सुबह 07:27 से 09:07) के दौरान किसी भी प्रकार का बड़ा आर्थिक निर्णय या लेनदेन न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

अमावस्या और ग्रहण के प्रभाव से पिता जी या घर के बड़ों के साथ किसी विषय पर वैचारिक भिन्नता हो सकती है. परिजनों के साथ संवाद में संयम रखें और उग्र बहस से बचें.

जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखें. शाम के समय घर पर शिव आराधना व ध्यान करने से पारिवारिक जीवन में शांति और सौहार्द बना रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य रहेगा. हालांकि, मानसिक बेचैनी, पैर या जोड़ों में दर्द और सुस्ती महसूस हो सकती है. ग्रहण काल के दौरान शांत रहें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और ध्यान व प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल रखें.

लकी नंबर: 9, 3

लकी कलर: लाल, पीला, केसरिया

सावन अमावस्या व सूर्य ग्रहण का विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, शहद, बेलपत्र और लाल चंदन अर्पित करें.

2. ग्रहण अवधि समाप्त होने के पश्चात पुनः स्नान करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

3. शिव मंदिर में जाकर या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़, मसूर की दाल, लाल वस्त्र, गेहूं या तिल का दान करें.

इस उपाय से आपके राशि स्वामी मंगल और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी, सूर्य ग्रहण व व्यतीपात योग का अशुभ प्रभाव दूर होगा, भाग्य की बाधाएं समाप्त होंगी और जीवन में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

धनु राशिफल, 12 अगस्त 2026 (Dhanu Rashifal Today)

बुधवार, 12 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रात 23:08:24 बजे तक रहेगी. आज के दिन खगोलीय घटना के रूप में सूर्य ग्रहण (पूर्ण सूर्य ग्रहण) का संयोग बन रहा है.

आज सुबह 08:00:47 बजे तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से अष्टम भाव यानी शोध, गुप्त विषयों, अनपेक्षित बदलावों और आयु के भाव (कर्क राशि) में सूर्य, बुध और देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे.

आज दोपहर 15:26:05 बजे तक व्यतीपात योग रहेगा. पंचांग के अनुसार आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है. साथ ही, दोपहर 12:26:00 से 14:05:26 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा.

अष्टम भाव में अमावस्या, सूर्य ग्रहण और व्यतीपात योग का प्रभाव होने के कारण आज का दिन अत्यंत संयम, सतर्कता और शांतिपूर्वक बिताने की सलाह दी जाती है.

करियर (Career)

अष्टम भाव में चंद्रमा पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव आज दफ्तर में काम का दबाव या अचानक परिस्थितियां प्रतिकूल बना सकता है. दफ्तरी राजनीति या सहकर्मियों के साथ किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहें. जो लोग रिसर्च, डेटा एनालिसिस, इंश्योरेंस या गुप्त विद्याओं के क्षेत्र से जुड़े हैं, वे अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें.

दोपहर 12:26 से 14:05 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते, कांट्रैक्ट या आधिकारिक कागजात पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों को आज कागजी कार्रवाई, पैसों के लेन-देन और टैक्स से जुड़े मामलों में पूरी सतर्कता बरतनी होगी. किसी नए प्रोजेक्ट या पार्टनरशिप में बिना सोचे-समझे कदम न बढ़ाएं.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा तिल या धनिया खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज अपने खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है. अचानक आए घरेलू, स्वास्थ्य या कानूनी मामलों पर धन खर्च हो सकता है.

सट्टेबाजी, शेयर बाजार या किसी को उधार देने से बचें. राहु काल (दोपहर 12:26 से 14:05) और यमगण्ड काल (सुबह 07:27 से 09:07) के दौरान कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय या निवेश न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

अमावस्या और अष्टम भाव में ग्रहण के प्रभाव से मानसिक बेचैनी और परिजनों के साथ संवाद में रुकावट आ सकती है. बातचीत में सौम्यता बनाए रखें.

जीवनसाथी की सेहत का विशेष ध्यान रखें और उनकी भावनाओं को समझें. शाम के समय घर पर शिव पूजन व ध्यान करने से मानसिक शांति मिलेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज विशेष सावधानी बरतें. पेट की समस्या, गैस, एसिडिटी या शारीरिक सुस्ती महसूस हो सकती है. वाहन सावधानी से चलाएं. सात्विक व हल्का आहार ग्रहण करें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और तनाव दूर करने के लिए प्राणायाम का सहारा लें.

लकी नंबर: 3, 9

लकी कलर: पीला, केसरिया, सफेद

सावन अमावस्या व सूर्य ग्रहण का विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, शहद, चन्दन और बेलपत्र अर्पित करें.

2. ग्रहण अवधि समाप्त होने के पश्चात स्नान करें और 'ॐ नमः शिवाय' या महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें.

3. शिव मंदिर में जाकर या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, हल्दी, पीले फल, तिल या दूध का दान करें.

इस उपाय से आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी, अष्टम चंद्र व ग्रहण के अशुभ प्रभाव दूर होंगे, संकटों से रक्षा होगी और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

मकर राशिफल, 12 अगस्त 2026 (Makar Rashifal Today)

बुधवार, 12 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रात 23:08:24 बजे तक रहेगी. आज के दिन खगोलीय घटना के रूप में सूर्य ग्रहण (पूर्ण सूर्य ग्रहण) का संयोग बन रहा है.

आज सुबह 08:00:47 बजे तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से सप्तम भाव यानी विवाह, जीवनसाथी, साझेदारी (Partnership) और व्यापार के भाव (कर्क राशि) में सूर्य, बुध और गुरु के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे.

आज दोपहर 15:26:05 बजे तक व्यतीपात योग रहेगा. पंचांग के अनुसार आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है. साथ ही, दोपहर 12:26:00 से 14:05:26 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा.

सप्तम भाव में अमावस्या, सूर्य ग्रहण और व्यतीपात योग का प्रभाव होने के कारण आज व्यावसायिक साझेदारी और वैवाहिक जीवन में विशेष संयम व सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है.

करियर (Career)

सप्तम भाव में सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण का प्रभाव कार्यक्षेत्र में टीम मेंबर्स, सहकर्मियों या व्यावसायिक साझेदारों के साथ वैचारिक मतभेद पैदा कर सकता है.

दफ्तर में मीटिंग्स के दौरान अपनी बात शांतिपूर्वक रखें और दूसरों के विचारों का भी सम्मान करें. पेंडिंग पड़े कामों को प्राथमिकता दें. दोपहर 12:26 से 14:05 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते, कांट्रैक्ट या पार्टनरशिप डीड पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों और साझेदारी में काम करने वाले जातकों के लिए आज का दिन बड़े व्यावसायिक सौदे तय करने या नया पार्टनर जोड़ने के लिए अनुकूल नहीं है.

बाजार में नीतियों को लागू करते समय जल्दबाजी न करें. नए प्रोजेक्ट्स में बड़ा निवेश टाल दें. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है.

उत्तर दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा तिल या धनिया खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन मिले-जुले परिणाम देगा. हालांकि व्यापारिक गतिविधियों से आय बनी रहेगी, लेकिन ग्रहण और व्यतीपात योग के कारण बिना सोचे-समझे किया गया बड़ा वित्तीय निवेश नुकसानदायक हो सकता है.

सट्टेबाजी या शेयर बाजार में जोखिम लेने से बचें. राहु काल (दोपहर 12:26 से 14:05) और यमगण्ड काल (सुबह 07:27 से 09:07) के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

अमावस्या और ग्रहण के प्रभाव से दांपत्य जीवन में गलतफहमियां या ईगो के कारण विवाद पनप सकता है. जीवनसाथी की भावनाओं और सेहत का ध्यान रखें तथा संवाद में मिठास बनाए रखें.

पारिवारिक मसलों में घर के बड़ों की राय लेना फायदेमंद रहेगा. शाम के समय घर में शांतिपूर्ण माहौल रखें और शिव-पार्वती की आराधना करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. मानसिक तनाव, थकावट या सुस्ती महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें, सात्विक व हल्का आहार लें, और तनाव दूर करने के लिए ध्यान व प्राणायाम का सहारा लें.

लकी नंबर: 8, 5

लकी कलर: गहरा नीला, हरा, सफेद

सावन अमावस्या व सूर्य ग्रहण का विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, बेलपत्र और शमी पत्र अर्पित करें.

2. ग्रहण अवधि समाप्त होने के पश्चात स्नान करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

3. शिव मंदिर में जाकर या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द की दाल, सफेद चावल या वस्त्र का दान करें.

इस उपाय से आपकी राशि स्वामी शनिदेव और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी, सूर्य ग्रहण व व्यतीपात योग का अशुभ प्रभाव दूर होगा, व्यापार व वैवाहिक जीवन में शांति और स्थिरता बनी रहेगी.

कुंभ राशिफल, 12 अगस्त 2026 (Kumbh Rashifal Today)

बुधवार, 12 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रात 23:08:24 बजे तक रहेगी. आज के दिन खगोलीय घटना के रूप में सूर्य ग्रहण (पूर्ण सूर्य ग्रहण) का संयोग बन रहा है.

आज सुबह 08:00:47 बजे तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव यानी रोग, ऋण, शत्रु और विवाद के भाव (कर्क राशि) में सूर्य, बुध और गुरु के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे.

आज दोपहर 15:26:05 बजे तक व्यतीपात योग रहेगा. पंचांग के अनुसार आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है. साथ ही, दोपहर 12:26:00 से 14:05:26 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा.

छठे भाव में अमावस्या, सूर्य ग्रहण और व्यतीपात योग का प्रभाव होने के कारण आज स्वास्थ्य, कानूनी मामलों, शत्रुओं और अनियोजित खर्चों को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

करियर (Career)

छठे भाव में सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण का प्रभाव दफ्तर में गुप्त शत्रुओं या विरोधियों की गतिविधियों को बढ़ा सकता है. कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार के वाद-विवाद, उग्र बहस या दफ्तरी राजनीति में पड़ने से बचें.

अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें और कागजी कार्रवाई में कोई गलती न होने दें. प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे जातकों को अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी.

दोपहर 12:26 से 14:05 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते या दस्तावेज पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन कानूनी मामलों, टैक्स, पुराने बकायों या विवादों को सुलझाने में सतर्क रहने का है. किसी नए प्रोजेक्ट में बड़ा निवेश करने से बचें और बाजार में अपनी साख बनाए रखें.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा तिल या धनिया खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मामलों में आज विशेष संयम बरतें. पुरानी देनदारियों, अदालती मामलों या स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों के कारण बजट प्रभावित हो सकता है. सट्टेबाजी, लॉटरी या जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूर रहें.

राहु काल (दोपहर 12:26 से 14:05) और यमगण्ड काल (सुबह 07:27 से 09:07) के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण आर्थिक लेनदेन न करें और न ही किसी को उधार दें.

रिलेशनशिप (Relationship)

अमावस्या और ग्रहण के प्रभाव से मानसिक अस्थिरता या चिड़चिड़ापन रह सकता है, जिससे पारिवारिक रिश्तों पर असर पड़ सकता है. परिजनों और जीवनसाथी के साथ बातचीत में सौम्यता बनाए रखें. किसी पुरानी बात पर बहस न बढ़ाएं. शाम के समय घर पर शिव पूजन व ध्यान करने से मन को शांति मिलेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा ध्यान देने योग्य है. छठे चंद्रमा और ग्रहण के प्रभाव से पाचन तंत्र में गड़बड़ी, एसिडिटी, आंखों में जलन या अत्यधिक भागदौड़ से शारीरिक थकावट हो सकती है. सात्विक भोजन लें, अत्यधिक मसालेदार खाने से बचें, पर्याप्त जल पीएं और ध्यान व प्राणायाम का सहारा लें.

लकी नंबर: 8, 5

लकी कलर: गहरा नीला, हरा, सफेद

सावन अमावस्या व सूर्य ग्रहण का विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, बेलपत्र और शमी पत्र अर्पित करें.

2. ग्रहण अवधि समाप्त होने के पश्चात स्नान करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें.

3. शिव मंदिर में जाकर या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द, सफेद चावल या वस्त्र का दान करें.

इस उपाय से आपकी राशि स्वामी शनिदेव और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी, शत्रुओं व रोगों का शमन होगा, सूर्य ग्रहण व व्यतीपात योग का अशुभ प्रभाव दूर होगा और जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

मीन राशिफल, 12 अगस्त 2026 (Meen Rashifal Today)

बुधवार, 12 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रात 23:08:24 बजे तक रहेगी. आज के दिन खगोलीय घटना के रूप में सूर्य ग्रहण (पूर्ण सूर्य ग्रहण) का संयोग बन रहा है.

आज सुबह 08:00:47 बजे तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से पंचम भाव यानी बुद्धि, विद्या, संतान, प्रेम और रचनात्मकता के भाव (कर्क राशि) में सूर्य, बुध और आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे.

आज दोपहर 15:26:05 बजे तक व्यतीपात योग रहेगा. पंचांग के अनुसार आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है. साथ ही, दोपहर 12:26:00 से 14:05:26 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा.

पंचम भाव में अमावस्या, सूर्य ग्रहण और व्यतीपात योग का प्रभाव होने के कारण आज बौद्धिक निर्णय लेने, संतान पक्ष और निवेश के मामलों में विशेष संयम व सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है.

करियर (Career)

पंचम भाव में सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण का प्रभाव आज आपकी एकाग्रता को प्रभावित कर सकता है. दफ्तर में निर्णय लेते समय जल्दबाजी या अति-आत्मविश्वास से बचें. अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स और रणनीतियों पर शांतिपूर्वक विचार करके ही आगे बढ़ें.

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे. दोपहर 12:26 से 14:05 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते, कांट्रैक्ट या दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों को आज किसी भी नई दूरदर्शी योजना या बड़े प्रोजेक्ट को लागू करने में संयम रखना होगा. बाजार के जोखिमों का आकलन किए बिना बड़ा पूंजी निवेश न करें.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा तिल या धनिया खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज सतर्क रहने की जरूरत है. पंचम भाव में ग्रहण का प्रभाव होने के कारण सट्टेबाजी, लॉटरी या शेयर बाजार में बिना सोच-विचार के बड़ा जोखिम लेने से पूरी तरह बचें.

राहु काल (दोपहर 12:26 से 14:05) और यमगण्ड काल (सुबह 07:27 से 09:07) के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण आर्थिक लेनदेन न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

अमावस्या और ग्रहण के प्रभाव से संतान पक्ष की गतिविधियों या उनकी पढ़ाई को लेकर चिंता रह सकती है. लव लाइफ और वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचने के लिए पारदर्शी बातचीत बनाए रखें.

जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें. शाम के समय परिवार संग घर पर शिव आराधना व ध्यान करने से मन को शांति मिलेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज पेट से जुड़ी समस्या, एसिडिटी या मानसिक अस्थिरता महसूस हो सकती है. खान-पान पर विशेष नियंत्रण रखें, अत्यधिक मसालेदार खाने से परहेज करें, सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और ध्यान व प्राणायाम का सहारा लें.

लकी नंबर: 3, 7

लकी कलर: पीला, केसरिया, सफेद

सावन अमावस्या व सूर्य ग्रहण का विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, पंचामृत, शहद और बेलपत्र अर्पित करें.

2. ग्रहण अवधि समाप्त होने के पश्चात पुनः स्नान करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें.

3. शिव मंदिर में जाकर या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, हल्दी, पीले फल, सफेद चावल या दूध का दान करें.

इस उपाय से आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी, सूर्य ग्रहण व व्यतीपात योग का अशुभ प्रभाव दूर होगा, बुद्धि व ज्ञान में स्थिरता आएगी और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

FAQ

1. 12 अगस्त 2026 को कौन सी तिथि और विशेष खगोलीय घटना है?

12 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रात 23:08 बजे तक है. इस दिन खगोलीय घटना के रूप में पूर्ण सूर्य ग्रहण का दुर्लभ संयोग बन रहा है.

2. आज चंद्रमा किस राशि में और किन ग्रहों के साथ गोचर कर रहे हैं?

आज चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क राशि में गोचर करेंगे, जहां वे सूर्य, बुध और गुरु के साथ चतुर्ग्रही युति में रहेंगे.

3. क्या 12 अगस्त 2026 को कोई अभिजीत मुहूर्त है?

नहीं, पंचांगीय गणनाओं और सूर्य ग्रहण के प्रभाव के कारण आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है. इसलिए नए और मांगलिक कार्यों की शुरुआत को आज टाल देना ही श्रेयस्कर है.

4. 12 अगस्त 2026 को राहु काल का समय क्या रहेगा?

आज दोपहर 12:26:00 से 14:05:26 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा. इस दौरान किसी भी प्रकार का नया वित्तीय जोखिम लेने या समझौते पर हस्ताक्षर करने से बचना चाहिए.

5. बुधवार, 12 अगस्त 2026 को किस दिशा में दिशा शूल रहेगा?

बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. आज उत्तर दिशा की यात्रा करने से बचें; अत्यंत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा तिल या धनिया खाकर ही प्रस्थान करें.

6. सावन अमावस्या और सूर्य ग्रहण के दिन कौन-सा विशेष उपाय करना चाहिए?

प्रातः काल और ग्रहण अवधि समाप्त होने के पश्चात स्नान करके शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध और बेलपत्र अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' या महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, सफेद चावल, गुड़, गेहूं या वस्त्रों का दान करें. इससे ग्रहण और व्यतीपात योग के सभी दोष शांत होते हैं.

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