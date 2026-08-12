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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSurya Grahan 2026: सावन अमावस्या पर साल का अंतिम सूर्य ग्रहण, 64 साल बाद बन रहा दुर्लभ योग, जानें भारत में सूतक काल के नियम

Surya Grahan 2026: सावन अमावस्या पर साल का अंतिम सूर्य ग्रहण, 64 साल बाद बन रहा दुर्लभ योग, जानें भारत में सूतक काल के नियम

Surya Grahan 2026: 64 साल बाद बना दुर्लभ योग! 12 अगस्त, सावन अमावस्या पर साल का आखिरी सूर्य ग्रहण!  भारत में अदृश्य होने पर भी क्यों है खास? जानें भारत में सूतक काल के नियम और राशियों पर इसका प्रभाव.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 12 Aug 2026 07:10 AM (IST)
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Surya Grahan 2026: 12 अगस्त को साल का आखिरी पूरा सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse) लगने वाला है. ज्योतिष के हिसाब से इसे बेहद दुर्लभ माना जा रहा है. भारत में यह ग्रहण रात के समय लगेगा, इसलिए यहां दिखाई नहीं देगा.

भारत में नजर न आने की वजह से इसका सूतक काल भी लागू नहीं होगा और न ही पूजा-पाठ पर कोई रोक होगी. फिर भी ज्योतिषियों के बीच इसकी काफी चर्चा है. इसकी वजह यह है कि कई सालों बाद ग्रहों का ऐसा अनोखा संयोग बन रहा है, जिसका असर राशियों और मौसम पर पड़ सकता है.

कितने सालों बाद बना है यह दुर्लभ धार्मिक-ज्योतिषीय संयोग?

वैदिक ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, श्रावण (सावन) अमावस्या (हरियाली अमावस्या) तिथि पर कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र के भीतर ऐसा दुर्लभ पूर्ण सूर्य ग्रहण का संयोग दशकों बाद बन रहा है.

27 से 64 सालों बाद खगोलीय महासंयोग: यूरोप की मुख्य भूमि पर ऐसा पूर्ण सूर्य ग्रहण 27 साल बाद (वर्ष 1999 के बाद) दिखाई दे रहा है, वहीं पश्चिमी यूरोप और ब्रिटेन के लिहाज से यह 64 साल बाद का सबसे बड़ा खगोलीय-ज्योतिषीय अवसर है.

ग्रहों की दुर्लभ युति: ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस ग्रहण के दौरान कर्क राशि में सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति बन रही है. सावन माह की अमावस्या पर इस योग का बनना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, भले ही कोई ग्रहण किसी भू-भाग में प्रत्यक्ष दिखाई न दे, लेकिन सौरमंडल में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति में होने वाले परिवर्तन का सूक्ष्म प्रभाव संपूर्ण पृथ्वी, पर्यावरण और मानव चेतना पर पड़ता है. पंचांग कर्ताओं और ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि ग्रहण के समय बनने वाली ग्रह स्थिति वैश्विक अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक बदलावों और सभी 12 राशियों के जातकों की मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है.

सूर्य ग्रहण 2026: मुख्य विवरण और समय

  • ग्रहण का प्रकार: पूर्ण सूर्य ग्रहण (Total Solar Eclipse)
  • प्रारंभ समय (वैश्विक): 12 अगस्त, रात 09:04 बजे IST
  • पूर्ण ग्रहण (Peak Phase): रात 10:28 बजे से 11:16 बजे IST तक
  • समाप्ति समय (वैश्विक): 13 अगस्त, तड़के 01:27 बजे IST
  • मुख्य दृश्यता क्षेत्र: ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन, पुर्तगाल और उत्तरी रूस
  • भारत में धार्मिक स्थिति: अदृश्य (सूतक काल, मंदिर बंदी या पूजा-पाठ पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं)

ज्योतिष के अनुसार इस ग्रहण की 5 सबसे खास बातें

सावन अमावस्या पर ग्रहण: सावन मास की अमावस्या तिथि भगवान शिव और पितरों की पूजा के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है. इस दिन सूर्य ग्रहण का पड़ना शिव आराधना, मंत्र सिद्धि और दान-पुण्य के दृष्टिकोण से विशेष आध्यात्मिक महत्व रखता है.

कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में प्रभाव: ज्योतिषशास्त्र के अनुसार, यह ग्रहण जल तत्व की राशि 'कर्क' और 'अश्लेषा' नक्षत्र में लग रहा है. कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, जिससे लोगों की मानसिक स्थिति और निर्णय क्षमता पर असर पड़ सकता है.

राशियों पर ज्योतिषीय असर: कर्क राशि में ग्रहण लगने के कारण मेष, कुंभ और मीन राशि के जातकों को धन, स्वास्थ्य और निर्णय लेने में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

भारत में सूतक काल मुक्त: चूंकि ग्रहण भारत में रात के समय लग रहा है और दिखाई नहीं देगा, इसलिए शास्त्रों के अनुसार भारत में सूतक नियम लागू नहीं होंगे. सभी धार्मिक अनुष्ठान और पूजा-पाठ सामान्य रूप से किए जा सकेंगे.

मंत्र जाप और दान का महत्व: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण काल के समय भगवान शिव के 'ॐ नमः शिवाय' या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना और ग्रहण के बाद दान-पुण्य करना अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 12 Aug 2026 05:00 AM (IST)
Tags :
Horoscope Solar Eclipse 2026 Surya Grahan 2026 Cancer Zodiac Eclipse
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