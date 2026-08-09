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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 9 August 2026: कामिका एकादशी पर मिथुन राशि में चंद्रमा, जानें 12 राशियों का आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 9 August 2026: कामिका एकादशी पर मिथुन राशि में चंद्रमा, जानें 12 राशियों का आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 9 August 2026: कामिका एकादशी, मिथुन राशि में चंद्रमा और हर्षण योग से किन राशियों को धन लाभ व तरक्की मिलेगी? पढ़ें मेष से मीन तक राशिफल.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 09 Aug 2026 12:29 PM (IST)
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Aaj Ka Rashifal, 9 August 2026: आज श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की पवित्र कामिका एकादशी तिथि सुबह 11:07 बजे तक रहेगी. रविवार और सावन एकादशी का यह दुर्लभ संयोग जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है.

पंचांग के अनुसार, आज दोपहर 14:44 बजे तक 'मृगशिरा नक्षत्र' रहेगा. इसके बाद रात 26:04 (तड़के 02:04 बजे) तक अत्यंत शुभ 'हर्षण योग' रहेगा, जो सभी कार्यों में सिद्धि, सफलता और प्रसन्नता प्रदान करता है. चंद्रमा आज वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में संचार करेंगे.

Aaj Ka Rashifal 9 August 2026: कामिका एकादशी पर मिथुन राशि में चंद्रमा, जानें 12 राशियों का आज का राशिफल

रविवार और कामिका एकादशी के इस पावन संयोग के बीच मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि के जातकों के लिए धन लाभ, करियर में तरक्की, पद-प्रतिष्ठा और बौद्धिक विकास के मजबूत योग बन रहे हैं.

वहीं, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले जातकों को अनियोजित खर्चों, भागदौड़ और शाम 17:26 से 19:06 बजे तक राहु काल के दौरान किसी भी प्रकार के बड़े निवेश या जोखिम भरे फैसलों से बचने की सलाह दी जाती है. शुभ व मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए आज दोपहर 11:59 से 12:53 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध रहेगा.

आइए जानते हैं, विष्णु जी और सूर्य देव के आशीर्वाद के साथ मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन करियर, बिजनेस, फाइनेंस, सेहत और रिलेशनशिप के लिहाज से कैसा रहेगा!

मेष राशिफल, 9 अगस्त 2026 (Mesh Rashifal Today)

रविवार, 9 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी तिथि सुबह 11:07:09 तक रहेगी. आज मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 14:44:16 तक रहेगा.

चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर तृतीय भाव यानी पराक्रम, साहस, छोटे भाई-बहनों और संपर्क के भाव (मिथुन राशि) में गोचर करेंगे, जिससे आपके आत्मविश्वास, कार्यक्षमता और ऊर्जा में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी.

आज रात 26:04:21 (तड़के 02:04 बजे) तक हर्षण योग रहेगा, जो कार्यों में प्रसन्नता और सफलता दिलाता है.

शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:48 से 12:53:08 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, शाम 17:26:23 से 19:06:21 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में कोई भी बड़ा या जोखिम भरा निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर आज कार्यक्षेत्र में आपके पराक्रम और संवाद कौशल को मजबूत करेगा. दफ्तर में सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ आपकी बातचीत फलदायी रहेगी. नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने या अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए दिन उत्तम है.

अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:53 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण आधिकारिक काम निपटाने के लिए करें. शाम 17:26 से 19:06 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते या कांट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज मार्केटिंग, नेटवर्किंग और व्यावसायिक संपर्कों के विस्तार के लिए बेहतरीन दिन है. छोटे भाई-बहनों या सहयोगियों की मदद से कारोबार में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दलिया या घी खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन शुभ फलदायी रहेगा. आपकी मेहनत और प्रयासों से आय के नए स्रोत बन सकते हैं. रुका हुआ पैसा या बकाया धन वापस मिलने की संभावना है. हालांकि, राहु काल (शाम 17:26 से 19:06) और यमगण्ड काल (दोपहर 12:26 से 14:06) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

कामिका एकादशी का पावन अवसर पारिवारिक जीवन में सुख और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा. छोटे भाई-बहनों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और उनका पूरा सहयोग मिलेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल और प्रेम बना रहेगा. परिवार के साथ धार्मिक चर्चा या पूजा-पाठ का माहौल बनेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे. काम की व्यस्तता के बीच संतुलित आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और नियमित योग को अपनी दिनचर्या में शामिल रखें.

  • लकी नंबर: 9, 1
  • लकी कलर: लाल, केसरिया, पीला

उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद भगवान विष्णु को तुलसी दल और पीले पुष्प अर्पित करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें.
2. सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और एकादशी की कथा का पाठ/श्रवण करें.
3. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को फल, अन्न या जल का दान करें.

इस उपाय से भगवान विष्णु की कृपा से सभी पापों और बाधाओं का नाश होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी और जीवन में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

वृषभ राशिफल, 9 अगस्त 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

रविवार, 9 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी तिथि सुबह 11:07:09 तक रहेगी. आज मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 14:44:16 तक रहेगा.

चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर द्वितीय भाव यानी धन, वाणी, संपत्ति और कुटुंब के भाव (मिथुन राशि) में गोचर करेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वाणी का प्रभाव बढ़ेगा.

आज रात 26:04:21 (तड़के 02:04 बजे) तक हर्षण योग रहेगा, जो कार्यों में सफलता और पारिवारिक सुख दिलाता है. शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:48 से 12:53:08 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

हालांकि, शाम 17:26:23 से 19:06:21 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा वित्तीय फैसला लेने से बचें.

करियर (Career)

द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर आज कार्यक्षेत्र में आपकी बातचीत और प्रस्तुतीकरण शैली (Communication Skills) को बहुत प्रभावशाली बनाएगा. दफ्तर में सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ बेहतर सामंजस्य रहेगा.

पेंडिंग पड़े कामों को निपटाने में सफलता मिलेगी. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:53 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण बैठकों या आधिकारिक चर्चाओं के लिए करें. शाम 17:26 से 19:06 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए कांट्रैक्ट पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज धन लाभ और साख में वृद्धि के योग हैं. ग्राहकों से बातचीत में सौम्यता बनाए रखने से नए बड़े ऑर्डर या डील हासिल हो सकते हैं. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है.

पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दलिया या घी खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन काफी सुदृढ़ रहने वाला है. द्वितीय चंद्र के प्रभाव से बैंक बैलेंस बढ़ाने और धन संचय करने में मदद मिलेगी. पुराना फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है. हालांकि, राहु काल (शाम 17:26 से 19:06) और यमगण्ड काल (दोपहर 12:26 से 14:06) के दौरान किसी को बड़ा उधार देने या नया बड़ा निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

कामिका एकादशी का पावन पर्व पारिवारिक जीवन में मधुरता लेकर आएगा. कुटुंब के सदस्यों के साथ आपसी प्रेम बढ़ेगा और किसी पारिवारिक मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा होगी. जीवनसाथी के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे और घर का माहौल सुखद रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अनुकूल रहेगा. आप शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, खान-पान में सात्विकता बनाए रखें, अधिक मीठा या वसायुक्त भोजन खाने से बचें और पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें.

  • लकी नंबर: 6, 2
  • लकी कलर: सफेद, गुलाबी, क्रीम

उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें, उन्हें तुलसी दल और पीले पुष्प अर्पित करें.
2. सूर्य देव को तांबे के पात्र में जल व अक्षत मिलाकर अर्घ्य दें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें.
3. किसी जरूरतमंद को फल, अन्न या वस्त्र का दान करें.

इस उपाय से श्री हरि विष्णु की कृपा से धन-धान्य में वृद्धि होगी, पापों का नाश होगा और परिवार में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

मिथुन राशिफल, 9 अगस्त 2026 (Mithun Rashifal Today)

रविवार, 9 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी तिथि सुबह 11:07:09 तक रहेगी. आज मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 14:44:16 तक रहेगा.

चंद्रमा आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (मिथुन राशि) में गोचर करेंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, निर्णय क्षमता मजबूत होगी और मानसिक ऊर्जा में वृद्धि होगी.

आज रात 26:04:21 (तड़के 02:04 बजे) तक हर्षण योग रहेगा, जो शुभ कार्यों में सफलता और आत्मविश्वास दिलाता है. महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:48 से 12:53:08 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

हालांकि, शाम 17:26:23 से 19:06:21 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में कोई भी बड़ा या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

आपकी अपनी राशि में चंद्रमा के गोचर से आज कार्यक्षेत्र में आपकी बौद्धिक क्षमता और कार्यकुशलता की सराहना होगी. दफ्तर में आपके नए विचारों और कार्यशैली को वरिष्ठ अधिकारियों का समर्थन मिलेगा.

पेंडिंग पड़े कामों को निपटाने और नई रणनीति बनाने के लिए दिन अनुकूल है. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:53 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण बैठकों या प्रोजेक्ट्स के लिए करें. शाम 17:26 से 19:06 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी साख बढ़ाने और कारोबार में नए प्रयोग करने का है. आपकी त्वरित सोच और बुद्धिमत्ता से व्यावसायिक सौदों में लाभ होगा. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है.

पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दलिया या घी खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सुदृढ़ रहेगा. आपकी राशि में चंद्रमा के प्रभाव से आय में स्थिरता आएगी और पैसों के लेन-देन में सुगमता बनी रहेगी. हालांकि, राहु काल (शाम 17:26 से 19:06) और यमगण्ड काल (दोपहर 12:26 से 14:06) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

कामिका एकादशी का पावन पर्व व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में शांति और सौहार्द लेकर आएगा. आपका सौम्य व्यवहार परिजनों को प्रभावित करेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल और समझ बेहतरीन रहेगी. घर में किसी धार्मिक कार्य या पूजा-पाठ का आयोजन हो सकता है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अनुकूल रहेगा. आप मानसिक और शारीरिक रूप से तरोताजा और प्रसन्नचित्त महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या बनाए रखें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और ध्यान व योग को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाएं.

  • लकी नंबर: 5, 3
  • लकी कलर: हरा, पीला, क्रीम

उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, उन्हें तुलसी पत्र अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें.
2. सूर्य देव को तांबे के पात्र में जल, रोली और अक्षत मिलाकर अर्घ्य दें.
3. कामिका एकादशी की कथा का श्रवण/पाठ करें और किसी जरूरतमंद को फल, अन्न या जल का दान करें.

इस उपाय से श्री हरि विष्णु और भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होगी, मनोकामनाएं पूरी होंगी और जीवन में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

कर्क राशिफल, 9 अगस्त 2026 (Kark Rashifal Today)

रविवार, 9 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी तिथि सुबह 11:07:09 तक रहेगी. आज मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 14:44:16 तक रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर द्वादश भाव यानी व्यय,

अनियोजित खर्चों, विदेश और मानसिक शांति के भाव (मिथुन राशि) में गोचर करेंगे, जिससे आज आपको अपने बजट और मानसिक स्थिति पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी.

आज रात 26:04:21 (तड़के 02:04 बजे) तक हर्षण योग रहेगा. शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:48 से 12:53:08 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, शाम 17:26:23 से 19:06:21 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें.

करियर (Career)

करियर के क्षेत्र में आज आपको थोड़ा धैर्य और सावधानी से काम लेने की सलाह दी जाती है. द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर दफ्तर में काम का दबाव या भागदौड़ बढ़ा सकता है. जो लोग विदेश से जुड़े काम, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट या एमएनसी (MNC) कंपनियों में कार्यरत हैं,

उनके लिए दिन अनुकूल अवसर दे सकता है. सहकर्मियों के साथ किसी भी प्रकार की बहस से बचें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:53 बजे) में आवश्यक दफ्तरी काम निपटाएं. शाम 17:26 से 19:06 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों को आज पैसों के लेन-देन में सतर्कता बरतनी होगी और अनियोजित खरीदारी से बचना होगा. दूरदराज के संपर्कों या ऑनलाइन माध्यम से व्यापार करने वाले जातकों को लाभ मिल सकता है. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं,

तो ध्यान दें कि रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दलिया या घी खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है. अचानक आए घरेलू या धार्मिक कार्यों पर कुछ धन खर्च हो सकता है. राहु काल (शाम 17:26 से 19:06) और यमगण्ड काल (दोपहर 12:26 से 14:06) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय निवेश करने या बड़ा उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

कामिका एकादशी का पावन पर्व परिवार में आध्यात्मिक माहौल लेकर आएगा. परिजनों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए वाणी में मधुरता रखें. किसी छोटी बात पर जिद करने से बचें.

जीवनसाथी की सेहत और उनकी जरूरतों का ध्यान रखें. शाम को धार्मिक गतिविधियों में मन लगाने से शांति मिलेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आंखों में थकान, अनिद्रा या शारीरिक सुस्ती महसूस हो सकती है. काम के बीच में पर्याप्त आराम जरूर लें, सुपाच्य आहार ग्रहण करें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और तनाव दूर करने के लिए प्राणायाम का सहारा लें.

  • लकी नंबर: 2, 7
  • लकी कलर: सफेद, चांदी, क्रीम

उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.
2. सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और कामिका एकादशी की कथा का श्रवण/पाठ करें.
3. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, फल या जल का दान करें.

इस उपाय से श्री हरि विष्णु की कृपा से मानसिक तनाव दूर होगा, अनियोजित खर्चों पर लगाम लगेगी और जीवन में सुख-शांति आएगी.

सिंह राशिफल, 9 अगस्त 2026 (Singh Rashifal Today)

रविवार, 9 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी तिथि सुबह 11:07:09 तक रहेगी. आज मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 14:44:16 तक रहेगा.

चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर एकादश भाव यानी लाभ, आय, पद-प्रतिष्ठा और इच्छापूर्ति के भाव (मिथुन राशि) में गोचर करेंगे, जिससे आपकी आय में वृद्धि होगी और रुकी हुई योजनाएं गति पकड़ेंगी.

आज रात 26:04:21 (तड़के 02:04 बजे) तक हर्षण योग रहेगा, जो कार्यों में मनवांछित सफलता और धन लाभ दिलाता है. शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:48 से 12:53:08 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

हालांकि, शाम 17:26:23 से 19:06:21 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा वित्तीय फैसला लेने से बचें.

करियर (Career)

एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर आज कार्यक्षेत्र में आपकी कड़ी मेहनत का भरपूर फल दिलाएगा. दफ्तर में आपके प्रदर्शन की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सराहना होगी. पेंडिंग पड़े प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे और नए विचार व योजनाएं लागू करने के लिए दिन अनुकूल है.

अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:53 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठकों या डील के लिए करें. शाम 17:26 से 19:06 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन बंपर मुनाफा और व्यावसायिक विस्तार के अवसर लेकर आएगा. नए संपर्कों या क्लाइंट्स के माध्यम से बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं. अटका हुआ धन वापस आने की मजबूत संभावना है.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दलिया या घी खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन काफी सुदृढ़ रहेगा. एकादश चंद्र के प्रभाव से आय के नए स्रोत बन सकते हैं और पुराने निवेश से भी लाभ मिलने के योग हैं.

हालांकि, राहु काल (शाम 17:26 से 19:06) और यमगण्ड काल (दोपहर 12:26 से 14:06) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम लेने या सट्टेबाजी में निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

कामिका एकादशी का पावन पर्व पारिवारिक जीवन में खुशहाली और आध्यात्मिक शांति लेकर आएगा. बड़े भाई-बहनों और मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा. परिजनों के साथ धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल और प्रेम प्रगाढ़ होगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप खुद को काफी ऊर्जावान, प्रसन्नचित्त और मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे. पुरानी किसी शारीरिक समस्या में सुधार होगा. संतुलित सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और ध्यान व योग को दिनचर्या में बनाए रखें.

  • लकी नंबर: 1, 5
  • लकी कलर: सुनहरा, केसरिया, पीला

उपाय

आज आपकी राशि स्वामी सूर्य देव के दिन रविवार और श्रावण कामिका एकादशी का अत्यंत शुभ संयोग है:

1. प्रातः काल स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प और अक्षत मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें.
2. भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें, उन्हें तुलसी पत्र अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. कामिका एकादशी की कथा सुनें और किसी जरूरतमंद को फल, अन्न या वस्त्र का दान करें.

इस उपाय से सूर्य देव और श्री हरि विष्णु की कृपा से मान-सम्मान बढ़ेगा, आय में वृद्धि होगी और जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे.

कन्या राशिफल, 9 अगस्त 2026 (Kanya Rashifal Today)

रविवार, 9 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी तिथि सुबह 11:07:09 तक रहेगी. आज मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 14:44:16 तक रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर दशम भाव यानी कर्म,

करियर, पिता और प्रतिष्ठा के भाव (मिथुन राशि) में गोचर करेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपके प्रभाव, साख और जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी.

आज रात 26:04:21 (तड़के 02:04 बजे) तक हर्षण योग रहेगा, जो कर्मक्षेत्र में सफलता और मान-सम्मान दिलाता है. शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:48 से 12:53:08 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

हालांकि, शाम 17:26:23 से 19:06:21 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा व्यावसायिक निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

दशम भाव में चंद्रमा के गोचर से आज कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता और बुद्धिमत्ता की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सराहना की जाएगी. दफ्तर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप अपनी सूझबूझ से समय पर पूरा करेंगे.

अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:53 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण बैठकों या आधिकारिक काम निपटाने के लिए करें. शाम 17:26 से 19:06 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन साख बढ़ाने और नए क्लाइंट्स से जुड़ने का है. यदि आप नया आउटलेट शुरू करने या कारोबार के विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो आज की रणनीतियां सफल रहेंगी.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दलिया या घी खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सुदृढ़ और लाभदायक रहेगा. कर्म भाव में चंद्रमा का प्रभाव आपकी आय में निरंतरता बनाए रखेगा. व्यावसायिक प्रयासों से धन संचय में मदद मिलेगी.

हालांकि, राहु काल (शाम 17:26 से 19:06) और यमगण्ड काल (दोपहर 12:26 से 14:06) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

कामिका एकादशी का पावन पर्व पारिवारिक जीवन में सुख और आध्यात्मिक सौहार्द लेकर आएगा. पिता जी या घर के किसी बड़े सदस्य का मार्गदर्शन आपके करियर में मददगार साबित होगा. जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बेहतरीन रहेगा और घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन काफी अनुकूल रहेगा. आप मानसिक रूप से प्रसन्न और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. अपनी दिनचर्या में नियमित योगाभ्यास व प्राणायाम शामिल रखें, सात्विक आहार लें और पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें.

  • लकी नंबर: 5, 3
  • लकी कलर: हरा, पीला, क्रीम

उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.
2. भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें, उन्हें तुलसी पत्र अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. कामिका एकादशी की कथा का श्रवण/पाठ करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, फल या जल का दान करें.

इस उपाय से श्री हरि विष्णु और सूर्य देव की कृपा से मान-सम्मान में वृद्धि होगी, करियर में आ रही रुकावटें दूर होंगी और जीवन में सुख-समृद्धि आएगी.

यहाँ 9 अगस्त 2026 के पंचांग और ग्रह गोचर के आधार पर तैयार किया गया तुला राशि का दैनिक राशिफल दिया गया है:

तुला राशिफल, 9 अगस्त 2026 (Tula Rashifal Today)

रविवार, 9 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी तिथि सुबह 11:07:09 तक रहेगी. आज मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 14:44:16 तक रहेगा.

चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, लंबी यात्रा और गुरु के भाव (मिथुन राशि) में गोचर करेंगे, जिससे आपके भाग्य का सितारा चमकेगा और अटके हुए कार्यों में गति आएगी.

आज रात 26:04:21 (तड़के 02:04 बजे) तक हर्षण योग रहेगा, जो कार्यों में सफलता और प्रसन्नता दिलाता है. शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:48 से 12:53:08 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

हालांकि, शाम 17:26:23 से 19:06:21 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा फैसला लेने से बचें.

करियर (Career)

नवम भाव में चंद्रमा के गोचर से आज कार्यक्षेत्र में आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा. आपकी मेहनत और कार्यकुशलता रंग लाएगी, जिससे दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे.

यदि आप उच्च शिक्षा, नौकरी में बदलाव या किसी नए प्रोजेक्ट से जुड़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज का दिन सकारात्मक संकेत दे सकता है. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:53 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठकों के लिए करें.

शाम 17:26 से 19:06 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन दूरस्थ संपर्कों, नए क्लाइंट्स और व्यावसायिक यात्राओं से लाभ दिलाने वाला रहेगा. बाजार में आपकी साख मजबूत होगी और अटकी हुई डील आगे बढ़ेगी.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दलिया या घी खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज भाग्य आपके अनुकूल है. आपकी आय के स्रोतों में सुधार होगा और रुका हुआ धन वापस मिलने के अच्छे योग हैं. हालांकि, राहु काल (शाम 17:26 से 19:06) और यमगण्ड काल (दोपहर 12:26 से 14:06) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम लेने या सट्टेबाजी में निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

कामिका एकादशी का पावन पर्व पारिवारिक जीवन में सुख-शांति और धार्मिक माहौल लेकर आएगा. पिता या गुरुजनों का मार्गदर्शन आपके लिए प्रेरणादायक साबित होगा. घर के बड़ों के साथ संबंध और मजबूत होंगे. जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बेहतरीन रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अनुकूल रहेगा. आप मानसिक रूप से काफी प्रसन्न, शांत और ऊर्जावान महसूस करेंगे. अपनी दिनचर्या में योग, ध्यान और सात्विक आहार को शामिल रखें तथा पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें.

  • लकी नंबर: 6, 3
  • लकी कलर: सफेद, पीला, क्रीम

उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के पात्र में जल व अक्षत मिलाकर अर्घ्य दें.
2. भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें, उन्हें तुलसी दल अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. कामिका एकादशी की कथा का श्रवण/पाठ करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, फल या जल का दान करें.

इस उपाय से श्री हरि विष्णु और भगवान सूर्य की कृपा से आपके भाग्य में वृद्धि होगी, सभी पाप व बाधाएं दूर होंगी और जीवन में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

वृश्चिक राशिफल, 9 अगस्त 2026 (Vrischika Rashifal Today)

रविवार, 9 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी तिथि सुबह 11:07:09 तक रहेगी. आज मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 14:44:16 तक रहेगा.

चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर अष्टम भाव यानी शोध, गुप्त विषयों, आयु और अचानक होने वाले बदलावों के भाव (मिथुन राशि) में गोचर करेंगे, जिससे आज का दिन थोड़ा धैर्य, सावधानी और सूझबूझ से बिताने की सलाह दी जाती है.

आज रात 26:04:21 (तड़के 02:04 बजे) तक हर्षण योग रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:48 से 12:53:08 तक का अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध रहेगा. हालांकि, शाम 17:26:23 से 19:06:21 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में कोई भी जोखिम भरा निर्णय न लें.

करियर (Career)

करियर के क्षेत्र में आज आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है. अष्टम भाव का चंद्रमा दफ्तर में अचानक काम का दबाव या सहकर्मियों के साथ वैचारिक मतभेद पैदा कर सकता है.

अपने काम से काम रखें और किसी भी तरह की दफ्तरी राजनीति से दूर रहें. जो लोग रिसर्च, इंश्योरेंस, डेटा एनालिसिस या गुप्त विद्याओं से जुड़े हैं, उनके लिए दिन अनुकूल रह सकता है. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:53 बजे) में आवश्यक कार्य निपटाएं.

शाम 17:26 से 19:06 बजे तक राहु काल के दौरान करियर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों को आज पैसों के लेन-देन, टैक्स या कागजी कार्रवाई के मामलों में विशेष सावधानी बरतनी होगी. पार्टनरशिप या किसी नए सौदे में बिना सोचे-समझे आगे न बढ़ें.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दलिया या घी खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मामलों में आज सतर्कता बहुत जरूरी है. अष्टम चंद्रमा के कारण अचानक अनपेक्षित खर्च सामने आ सकते हैं. राहु काल (शाम 17:26 से 19:06) और यमगण्ड काल (दोपहर 12:26 से 14:06) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय निवेश न करें और शेयर बाजार या सट्टेबाजी जैसे जोखिम भरे सौदों से दूरी बनाए रखें.

रिलेशनशिप (Relationship)

कामिका एकादशी के इस पावन पर्व पर घर में शांत और भक्तिमय माहौल बनाए रखें. पारिवारिक जीवन में वाणी पर संयम रखें और छोटी-छोटी बातों पर उलझने से बचें. जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें और उनके विचारों का सम्मान करें. शाम को भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान करने से मानसिक शांति मिलेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज पेट में गड़बड़ी, एसिडिटी, गैस या शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. अत्यधिक मसालेदार या बाहर के भोजन से परहेज करें, सुपाच्य आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और मानसिक तनाव दूर करने के लिए प्राणायाम का सहारा लें.

  • लकी नंबर: 9, 3
  • लकी कलर: लाल, पीला, केसरी

उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें.
2. भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें, उन्हें तुलसी दल और पीले पुष्प अर्पित करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. कामिका एकादशी की कथा सुनें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, फल या जल का दान करें.

इस उपाय से अष्टम चंद्र की प्रतिकूलता दूर होगी, अचानक आने वाली बाधाओं से रक्षा होगी और श्री हरि विष्णु की कृपा से जीवन में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

धनु राशिफल, 9 अगस्त 2026 (Dhanu Rashifal Today)

रविवार, 9 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी तिथि सुबह 11:07:09 तक रहेगी. आज मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 14:44:16 तक रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर सप्तम भाव यानी विवाह,

जीवनसाथी, साझेदारी (Partnership) और व्यापार के भाव (मिथुन राशि) में गोचर करेंगे, जिससे आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों में मजबूती आएगी.

आज रात 26:04:21 (तड़के 02:04 बजे) तक हर्षण योग रहेगा, जो कार्यों में सफलता और प्रसन्नता दिलाता है. शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:48 से 12:53:08 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

हालांकि, शाम 17:26:23 से 19:06:21 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा व्यावसायिक निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

करियर के लिहाज से आज का दिन काफी सकारात्मक और प्रगति दिलाने वाला रहेगा. सप्तम भाव में चंद्रमा के प्रभाव से दफ्तर में सहकर्मियों और टीम मेंबर्स के साथ आपका तालमेल बहुत मजबूत रहेगा.

बिजनेस मीटिंग्स और पार्टनरशिप से जुड़े प्रोजेक्ट्स में आपकी राय को महत्व दिया जाएगा. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:53 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठकों या डील फाइनल करने के लिए करें.

शाम 17:26 से 19:06 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों और साझेदारी में कारोबार करने वाले जातकों के लिए आज का दिन बेहतरीन लाभ लेकर आ सकता है. बाजार में आपकी साख मजबूत होगी और नए ग्राहकों के साथ लंबे समय के सौदे तय हो सकते हैं.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दलिया या घी खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सुदृढ़ रहेगा. व्यावसायिक सफलता और नए सौदों से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. रुका हुआ धन भी वापस मिलने की संभावना है.

हालांकि, राहु काल (शाम 17:26 से 19:06) और यमगण्ड काल (दोपहर 12:26 से 14:06) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा जोखिम भरा वित्तीय निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

कामिका एकादशी का पावन पर्व दांपत्य और पारिवारिक जीवन में अपार खुशहाली लेकर आएगा. सप्तम चंद्र जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता और मिठास बढ़ाएगा. किसी भी बड़े पारिवारिक निर्णय में जीवनसाथी की सलाह बेहद मददगार साबित होगी. घर में धार्मिक और सुखद माहौल बना रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अनुकूल रहेगा. आप शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त और मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या का पालन करें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और सात्विक आहार लें.

  • लकी नंबर: 3, 9
  • लकी कलर: पीला, केसरिया, लाल

उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें.
2. भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें, उन्हें तुलसी दल और पीला फल/मिष्ठान अर्पित करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. कामिका एकादशी की कथा सुनें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को अन्न, फल या जल का दान करें.

इस उपाय से आपके दांपत्य जीवन और व्यापार में वृद्धि होगी तथा श्री हरि विष्णु व देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होगा.

मकर राशिफल, 9 अगस्त 2026 (Makar Rashifal Today)

रविवार, 9 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी तिथि सुबह 11:07:09 तक रहेगी. आज मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 14:44:16 तक रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर छठे भाव यानी रोग,

ऋण, शत्रु, प्रतियोगिता और सेवा भाव (मिथुन राशि) में गोचर करेंगे, जिससे आप अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीतिक सोच से विरोधियों पर हावी रहेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.

आज रात 26:04:21 (तड़के 02:04 बजे) तक हर्षण योग रहेगा, जो कार्यों में सफलता और प्रसन्नता दिलाता है. शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:48 से 12:53:08 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, शाम 17:26:23 से 19:06:21 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बचें.

करियर (Career)

करियर और कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज का दिन अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत से लक्ष्यों को हासिल करने का है. छठे भाव में चंद्रमा के प्रभाव से दफ्तर में आपकी कार्यकुशलता और समस्या सुलझाने की क्षमता की सराहना होगी.

प्रतिस्पर्धी शांत रहेंगे और आपके काम में बाधा नहीं डाल पाएंगे. प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे जातकों के लिए दिन शुभ संकेत दे रहा है. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:53 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण आधिकारिक काम निपटाने के लिए करें.

शाम 17:26 से 19:06 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन कानूनी मामलों, कागजी कार्रवाई या पुराने बकायों को सुलझाने का है. आपकी व्यापारिक रणनीतियां सफल होंगी, जिससे आने वाले समय में अच्छा लाभ मिलेगा.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दलिया या घी खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मामलों में आज समझदारी से काम लें. रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं, लेकिन किसी पुरानी देनदारी या स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में कुछ खर्च भी संभव है.

राहु काल (शाम 17:26 से 19:06) और यमगण्ड काल (दोपहर 12:26 से 14:06) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम या जल्दबाजी में बड़ा निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

कामिका एकादशी का पावन पर्व घर में धार्मिक और सुखद माहौल बनाए रखेगा. पारिवारिक जीवन में सामान्य स्थिति रहेगी. घर के सदस्यों और जीवनसाथी के साथ बातचीत में सौम्यता बनाए रखें. बड़ों की सलाह आपके लिए किसी उलझन का समाधान ला सकती है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है. छठे चंद्रमा के कारण पाचन तंत्र में हल्की गड़बड़ी या भागदौड़ से शारीरिक थकावट हो सकती है. सात्विक भोजन ग्रहण करें, अत्यधिक मसालेदार खाने से बचें और प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें.

  • लकी नंबर: 8, 5
  • लकी कलर: गहरा नीला, हरा, काला

उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें.
2. भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें, उन्हें तुलसी पत्र अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. कामिका एकादशी की कथा सुनें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, फल या जल का दान करें.

इस उपाय से गुप्त शत्रुओं और बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, शनिदेव और श्री हरि विष्णु की कृपा से रुके हुए काम समय पर बनने लगेंगे.

कुंभ राशिफल, 9 अगस्त 2026 (Kumbh Rashifal Today)

रविवार, 9 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी तिथि सुबह 11:07:09 तक रहेगी. आज मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 14:44:16 तक रहेगा.

चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर पंचम भाव यानी बुद्धि, विद्या, संतान, प्रेम और रचनात्मकता के भाव (मिथुन राशि) में गोचर करेंगे, जिससे आपकी बौद्धिक क्षमता, निर्णय लेने की कला और रचनात्मक सोच में बेहतरीन वृद्धि देखने को मिलेगी.

आज रात 26:04:21 (तड़के 02:04 बजे) तक हर्षण योग रहेगा, जो शुभ कार्यों में मनवांछित सफलता और मानसिक प्रसन्नता दिलाता है. शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:48 से 12:53:08 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

हालांकि, शाम 17:26:23 से 19:06:21 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक या व्यावसायिक निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

करियर और कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज का दिन अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता के बल पर पहचान बनाने का है. पंचम भाव में चंद्रमा के गोचर से दफ्तर में आपके नए आइडियाज और रणनीतियों को सराहा जाएगा.

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ फलदायी रहेगा. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:53 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स या आधिकारिक काम निपटाने के लिए करें.

शाम 17:26 से 19:06 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन दूरदर्शी योजनाएं बनाने और नए प्रोजेक्ट्स को फाइनल करने का है. आपकी त्वरित निर्णय क्षमता से व्यावसायिक सौदों में अच्छा धन लाभ होगा.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दलिया या घी खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सुदृढ़ रहेगा. पंचम चंद्र के प्रभाव से आय के नए साधन बन सकते हैं और पूर्व में किए गए निवेश से लाभ मिल सकता है.

हालांकि, राहु काल (शाम 17:26 से 19:06) और यमगण्ड काल (दोपहर 12:26 से 14:06) के दौरान सट्टेबाजी या शेयर बाजार में बिना सोच-विचार के बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

कामिका एकादशी का पावन पर्व परिवार में आध्यात्मिक सौहार्द और खुशहाली लेकर आएगा. संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है या उनकी प्रगति देखकर मन प्रसन्न रहेगा. जीवनसाथी और परिजनों के साथ आपसी समझ और मिठास बढ़ेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. आप मानसिक रूप से शांत और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. बाहर के खुले या अत्यधिक मसालेदार खाने से परहेज करें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और अपनी दिनचर्या में प्राणायाम व ध्यान को शामिल रखें.

  • लकी नंबर: 8, 5
  • लकी कलर: गहरा नीला, हरा, काला

उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.
2. भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें, उन्हें तुलसी पत्र व पीले पुष्प अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. कामिका एकादशी की कथा सुनें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, फल या जल का दान करें.

मीन राशिफल, 9 अगस्त 2026 (Meen Rashifal Today)

रविवार, 9 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी तिथि सुबह 11:07:09 तक रहेगी. आज मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 14:44:16 तक रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर चतुर्थ भाव यानी सुख, माता, अचल संपत्ति,

वाहन और मानसिक शांति के भाव (मिथुन राशि) में गोचर करेंगे, जिससे आपका ध्यान घरेलू मामलों, पारिवारिक जिम्मेदारियों और सुख-सुविधाओं पर केंद्रित रहेगा.

आज रात 26:04:21 (तड़के 02:04 बजे) तक हर्षण योग रहेगा, जो शुभ कार्यों में प्रसन्नता और सफलता दिलाता है. शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:48 से 12:53:08 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

हालांकि, शाम 17:26:23 से 19:06:21 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान अचल संपत्ति या बड़े फैसलों में जल्दबाजी न करें.

करियर (Career)

करियर और कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज का दिन मिला-जुला और धैर्यपूर्वक काम करने का रहेगा. चतुर्थ भाव का चंद्रमा दफ्तर में थोड़े मानसिक दबाव या काम की अधिकता का संकेत दे रहा है.

वर्क फ्रॉम होम, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन लाभप्रद रहेगा. दफ्तर में पेंडिंग पड़े कामों को प्राथमिकता से निपटाएं.

अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:53 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण बैठकों या आधिकारिक चर्चाओं के लिए करें. शाम 17:26 से 19:06 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते या कांट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज अपनी व्यावसायिक योजनाओं की समीक्षा करने और कार्यप्रणाली में सुधार करने का सही समय है. प्रॉपर्टी या निर्माण सामग्री के कारोबार में अच्छे सौदे मिल सकते हैं.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दलिया या घी खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मामलों में आज का दिन सामान्य से शुभ रहेगा. घर की साज-सज्जा, मरम्मत या वाहन के रखरखाव पर कुछ धन खर्च हो सकता है. यदि आप प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, तो कागजातों की अच्छी तरह जांच कर लें.

राहु काल (शाम 17:26 से 19:06) और यमगण्ड काल (दोपहर 12:26 से 14:06) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

कामिका एकादशी का पावन पर्व परिवार में आध्यात्मिक सौहार्द और शांति लेकर आएगा. माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और उनके सुझावों का सम्मान करें. परिजनों के साथ समय बिताने और धार्मिक चर्चा करने से मानसिक सुकून मिलेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बेहतर रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज सीने में जकड़न, गैस या मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है. काम के बीच में थोड़ा आराम जरूर लें, सात्विक व सुपाच्य भोजन ग्रहण करें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और तनाव दूर करने के लिए प्राणायाम का सहारा लें.

  • लकी नंबर: 3, 7
  • लकी कलर: पीला, केसरिया, सफ़ेद

उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के पात्र में जल व रोली मिलाकर अर्घ्य दें.
2. भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें, उन्हें तुलसी पत्र अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. कामिका एकादशी की कथा सुनें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को अन्न, फल या जल का दान करें.

इस उपाय से श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त होगी, चतुर्थ चंद्र का शुभ प्रभाव बढ़ेगा, मानसिक तनाव दूर होगा और घर-परिवार में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

FAQ- 9 अगस्त 2026 पंचांग और राशिफल

1. 9 अगस्त 2026 को कौन सी एकादशी और शुभ योग है?
9 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी तिथि (सुबह 11:07 तक) है. आज रविवार के साथ दोपहर 14:44 तक मृगशिरा नक्षत्र और रात 26:04 (तड़के 02:04 बजे) तक हर्षण योग का विशेष संयोग बन रहा है.

2. आज चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहे हैं?
आज चंद्रमा अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हुए मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जिससे बौद्धिक क्षमता, संवाद कौशल और नेटवर्किंग से जुड़े कामों में अभूतपूर्व सफलता मिलेगी.

3. 9 अगस्त 2026 को अभिजीत मुहूर्त का समय क्या है?
आज शुभ, धार्मिक और महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:48 से 12:53:08 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

4. 9 अगस्त 2026 को राहु काल कब से कब तक रहेगा?
आज शाम 17:26:23 से 19:06:21 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा. इस समय सीमा के दौरान कोई भी नया आर्थिक जोखिम या नया समझौता करने से बचना चाहिए.

5. रविवार, 9 अगस्त 2026 को किस दिशा में दिशा शूल रहेगा?
रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. आज पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दलिया या घी खाकर ही प्रस्थान करें.

6. कामिका एकादशी पर कौन-सा विशेष उपाय करना फलदायी रहेगा?
प्रातः काल स्नान के बाद भगवान विष्णु को तुलसी दल व पीले पुष्प अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और जरूरतमंदों को फल, अन्न या जल का दान करें. इससे सभी पापों का नाश होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. वर्तमान में CJP आंदोलन को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 09 Aug 2026 06:12 AM (IST)
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