Surya Gochar 2026: मित्र राशि कर्क में सूर्य का गोचर, इन 3 राशियों के लिए शुरू होगा गुड लक

Surya Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मबल, नेतृत्व, मान-सम्मान, सरकारी कार्यों और सफलता का कारक ग्रह माना जाता है. जब भी सूर्य किसी नई राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग देखने को मिलता है.

16 जुलाई 2026 को सूर्य मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और वैदिक ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा को मित्र ग्रह माना जाता है. इसलिए इस गोचर को ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार, सूर्य का कर्क राशि में गोचर कुछ राशियों के लिए आत्मविश्वास, करियर, पारिवारिक जीवन और आर्थिक मामलों में सकारात्मक अवसर लेकर आ सकता है. हालांकि, किसी भी व्यक्ति पर इसका वास्तविक प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है.

ज्योतिष में सूर्य का महत्व

वैदिक ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा कहा गया है. यह ऊर्जा, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, पिता, प्रशासन, सरकारी कार्य, सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है. यदि जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में हो, तो व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व कौशल और आत्मविश्वास अधिक देखा जाता है. वहीं कमजोर सूर्य होने पर आत्मविश्वास में कमी, सरकारी कार्यों में बाधा या मान-सम्मान से जुड़ी चुनौतियां आने की मान्यता है.

सूर्य हर महीने एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं. इसी कारण प्रत्येक राशि के जीवन में समय-समय पर अलग-अलग प्रभाव देखने को मिल सकते हैं.

कर्क राशि में सूर्य का गोचर क्यों माना जाता है खास?

कर्क जल तत्व की राशि है और इसके स्वामी चंद्रमा हैं. सूर्य और चंद्रमा के बीच मित्रता का संबंध माना जाता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जब सूर्य कर्क राशि में आते हैं, तो व्यक्ति के भावनात्मक पक्ष, परिवार, आत्मविश्वास और सामाजिक छवि पर प्रभाव पड़ सकता है.

इस दौरान कई लोगों को नए अवसर, जिम्मेदारियां और जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. हालांकि यह प्रभाव सभी के लिए समान नहीं होता.

इन 3 राशियों के लिए शुभ संकेत

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर पारिवारिक जीवन और संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत दे सकता है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने की संभावना बन सकती है. घर-परिवार में लंबे समय से चल रहे किसी मामले का समाधान निकल सकता है.

सिंह राशि

सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं. ऐसे में यह गोचर सिंह राशि वालों के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला माना जाता है. करियर में नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है. समाज में मान-सम्मान बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. यदि लंबे समय से कोई कार्य रुका हुआ है, तो उसमें प्रगति के संकेत मिल सकते हैं.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक मामलों और करियर में नए अवसर लेकर आ सकता है. निवेश, साझेदारी या नए प्रोजेक्ट से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना मानी जाती है. पारिवारिक सहयोग भी प्राप्त हो सकता है.

अन्य राशियों पर भी रहेगा प्रभाव

सूर्य का गोचर केवल तीन राशियों तक सीमित नहीं होता. सभी 12 राशियों पर इसका अलग-अलग प्रभाव माना जाता है. किसी के लिए यह समय आत्ममंथन का हो सकता है तो किसी के लिए नई शुरुआत का. इसलिए केवल सूर्य गोचर के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं माना जाता.

सूर्य गोचर के दौरान क्या करें?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में कुछ उपाय शुभ माने जाते हैं-

प्रतिदिन सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.

आदित्य हृदय स्तोत्र या गायत्री मंत्र का पाठ करें.

रविवार के दिन जरूरतमंद लोगों को गुड़, गेहूं या लाल वस्त्र का दान करें.

पिता और गुरुजनों का सम्मान करें.

सकारात्मक सोच और अनुशासित दिनचर्या अपनाएं.

भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषक डा. अनीष व्यास का कहना है कि सूर्य का गोचर व्यक्ति के जीवन में अवसर और चुनौतियों के संकेत दे सकता है, लेकिन इसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली के अनुसार अलग-अलग होता है. इसलिए केवल राशि के आधार पर भविष्य का निश्चित आकलन नहीं किया जा सकता.



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