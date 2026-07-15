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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 16 July 2026: कुंभ राशि वालों की लव लाइफ में आएगा रोमांटिक मोड़, साथी का खास सरप्राइज बना सकता है दिन यादगार

Aaj ka Love Rashifal 16 July 2026: कुंभ राशि वालों की लव लाइफ में आएगा रोमांटिक मोड़, साथी का खास सरप्राइज बना सकता है दिन यादगार

Love Horoscope 16 July 2026: क्या 16 जुलाई को कुंभ राशि वालों को साथी की ओर से कोई खास सरप्राइज मिलने वाला है? क्या रोमांस, बढ़ती नजदीकियां और प्रेम का इजहार आपके रिश्ते को नई मजबूती और खुशियां देगा?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 15 Jul 2026 10:05 PM (IST)
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Aaj ka Love Rashifal 16 July 2026: गुरुवार का दिन प्रेम संबंधों में विश्वास, भावनात्मक जुड़ाव और रिश्तों को नई दिशा देने वाला रहेगा. सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश का प्रभाव कई राशियों की भावनाओं को गहरा बना सकता है. जहां कुछ लोगों के रिश्तों में रोमांस बढ़ेगा, वहीं कुछ को अपने साथी की भावनाओं को समझने और धैर्य बनाए रखने की जरूरत होगी. अविवाहित जातकों के लिए भी नए रिश्ते बनने के शुभ संकेत हैं. आइए जानते हैं मेष से कन्या राशि तक का लव राशिफल.

मेष राशि- प्रेम में बढ़ेगी आपसी समझ

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और लंबे समय से चल रही किसी उलझन का समाधान बातचीत से निकल सकता है. रिश्ते में विश्वास और अपनापन पहले से अधिक मजबूत होगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है. प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से बचें और साथी की भावनाओं का सम्मान करें, इससे रिश्ता और गहरा होगा.

वृषभ राशि- रिश्तों में लौटेगी नई मिठास

आज प्रेम जीवन खुशियों से भरा रहेगा. पार्टनर के साथ बिताया गया समय रिश्ते को नई ऊर्जा देगा. यदि किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था तो उसे खत्म करने का अच्छा अवसर मिलेगा. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. अविवाहित लोगों को किसी नए रिश्ते का प्रस्ताव मिल सकता है. प्रेम संबंधों में ईमानदारी और विश्वास बनाए रखें. छोटी-सी सरप्राइज या प्यार भरी बात आपके साथी का दिल जीत सकती है.

मिथुन राशि- दिल की बातें होंगी खुलकर

आज अपने साथी से खुलकर बातचीत करने का सही समय है. मन की बात साझा करने से रिश्तों में चल रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. विवाहित लोगों के बीच तालमेल और प्रेम पहले से बेहतर रहेगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात या बातचीत आगे बढ़ सकती है. रिश्तों में सच्चाई और पारदर्शिता बनाए रखें. आपकी सकारात्मक सोच और मधुर व्यवहार प्रेम जीवन को और खूबसूरत बना देगा.

कर्क राशि- रोमांस से महकेगा दिन

आज प्रेम जीवन में रोमांटिक माहौल बना रहेगा. पार्टनर के साथ कहीं घूमने या डिनर का प्लान बन सकता है. दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और भविष्य को लेकर सकारात्मक चर्चा भी संभव है. विवाहित लोगों के लिए दिन बेहद यादगार रहेगा. सिंगल जातकों को किसी खास व्यक्ति से मिलने का अवसर मिल सकता है. रिश्तों में प्यार, विश्वास और सम्मान बनाए रखने से खुशियां कई गुना बढ़ेंगी.

सिंह राशि- छोटी बातों पर न करें बहस

आज प्रेम जीवन में धैर्य रखना जरूरी होगा. किसी छोटी बात को बड़ा मुद्दा बनाने से रिश्तों में तनाव आ सकता है. पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें और बिना वजह नाराज होने से बचें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ समय बिताने की जरूरत होगी. सिंगल लोगों को पुराने रिश्तों की याद परेशान कर सकती है. समझदारी और शांत व्यवहार से दिन के अंत तक रिश्तों में फिर से मधुरता लौट आएगी.

कन्या राशि- प्रेम संबंधों में मिलेगा सुखद सरप्राइज

आज प्रेम जीवन में खुशियों की नई शुरुआत हो सकती है. पार्टनर की ओर से कोई खास उपहार, तारीफ या सरप्राइज मिलने की संभावना है. दोनों के बीच विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों की किसी आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. अपने दिल की बात ईमानदारी से कहें, क्योंकि आज आपकी भावनाओं को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के योग हैं.

तुला राशि- रिश्तों में बढ़ेगा भरोसा और अपनापन

आज प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और आपके साथ अधिक समय बिताने की कोशिश करेगा. यदि किसी बात को लेकर मन में दूरी थी तो आज उसे बातचीत के जरिए खत्म किया जा सकता है. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है. रिश्तों में विश्वास और पारदर्शिता बनाए रखने से प्रेम और गहरा होगा तथा भविष्य को लेकर सकारात्मक सोच विकसित होगी.

वृश्चिक राशि- दिल की बात कहने का सही समय

आज अपने प्रेमी या जीवनसाथी के सामने मन की बात रखने के लिए दिन अनुकूल रहेगा. आपकी सच्ची भावनाएं साथी का दिल जीत सकती हैं. पुराने मतभेद समाप्त होने की संभावना है और रिश्ते में नई शुरुआत होगी. विवाहित लोगों के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. सिंगल लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का अवसर मिलेगा जो आगे चलकर खास बन सकता है. प्रेम में धैर्य और ईमानदारी आपको सुखद परिणाम देगी.

धनु राशि- प्रेम में मिलेगा नया उत्साह

आज प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा महसूस होगी. पार्टनर के साथ घूमने, शॉपिंग या किसी खास जगह समय बिताने का मौका मिल सकता है. दोनों के बीच रोमांस और अपनापन बढ़ेगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और रिश्ते पहले से अधिक मजबूत होंगे. सिंगल जातकों को किसी पुराने मित्र के जरिए नया रिश्ता मिलने की संभावना है. छोटी-छोटी खुशियां आपके प्रेम जीवन को यादगार बना सकती हैं.

मकर राशि- धैर्य से संभलेंगे रिश्ते

आज प्रेम जीवन में जल्दबाजी करने से बचें. किसी छोटी बात पर बहस होने की संभावना है, लेकिन समझदारी से काम लेने पर स्थिति जल्दी सामान्य हो जाएगी. पार्टनर की भावनाओं को नजरअंदाज न करें और उनकी बात पूरी सुनें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ समय बिताने की जरूरत होगी. सिंगल लोगों को पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए. विश्वास और धैर्य आपके रिश्ते को मजबूत बनाए रखेंगे.

कुंभ राशि- रोमांस से भर जाएगा दिन

आज प्रेम जीवन में खुशियों की बहार रहेगी. पार्टनर की ओर से कोई सरप्राइज, तारीफ या खास उपहार मिलने की संभावना है. दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा. विवाहित लोगों के लिए दिन बेहद यादगार साबित हो सकता है. सिंगल जातकों की किसी आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात होने के योग हैं. अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें, क्योंकि आज प्रेम प्रस्ताव को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की संभावना अधिक है.

मीन राशि- प्रेम संबंधों में आएगी नई चमक

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. पार्टनर आपके प्रति अपना प्यार और विश्वास खुलकर जाहिर करेगा, जिससे रिश्ते में नई मिठास आएगी. विवाहित लोगों के बीच तालमेल शानदार रहेगा और परिवार का सहयोग भी मिलेगा. सिंगल लोगों के लिए किसी नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत हैं. भविष्य को लेकर साथी के साथ की गई चर्चा रिश्ते को नई दिशा दे सकती है. प्रेम में सच्चाई और सम्मान बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Jul 2026 10:05 PM (IST)
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