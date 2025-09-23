मां बह्मचारिणी को तपस्या और साधना की देवी कहा जाता है. इनकी पूजा करने से कुंडली में मंगल दोष भी दूर होता है और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है. लेकिन पूजा के दौरान इस कथा का पाठ जरूर करें. यहां पढ़ें मां ब्रह्मचारिणी की कथा.