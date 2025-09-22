नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है, जोकि पूरे 9 दिनों तक चलता है. इस दौरान मां दुर्गा के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है. इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर 2025 तक चलेगी और 2 अक्टूबर को मां दुर्गा का विसर्जन किया जाएगा.