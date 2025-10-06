एक्सप्लोरर
Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर आज भद्रा और पंचक का अशुभ साया, जानें चांद की रोशनी में कब रखें खीर
Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर आज 6 अक्टूबर को भद्रा और पंचक का अशुभ साया रहने वाला है. भद्रा 10 घंटे से अधिक समय तक है तो वहीं पंचक पूरे दिन रहेगा. जानें चंद्रमा के प्रकाश में किस समय रखें खीर.
शरद पूर्णिमा 2025
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 06 Oct 2025 12:20 PM (IST)
ऐस्ट्रो
6 Photos
Baba Vanga की 2026 के लिए भविष्यवाणी, भारत से लेकर विश्व स्तर पर दिखेंगे बड़े बदलाव!
ऐस्ट्रो
5 Photos
मोबाइल वॉलपेपर पर भगवान की तस्वीर क्यों नहीं लगानी चाहिए? जानिए इसका धार्मिक और वास्तु कारण
ऐस्ट्रो
6 Photos
Papankusha Ekadashi 2025 Niyam: पापांकुशा एकादशी पर आज भूलकर भी न करें ये काम, हो सकता है वंश का नाश
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 14 अक्टूबर को सुनवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई', रायबरेली में दलित युवक की हत्या पर ब्रजेश पाठक ने जताया दुख
इंडिया
बिहार में कितने सही साबित हुए थे ओपिनियन पोल, इस बार के सर्वे किसकी बना रहे सरकार? ये रहे चौंकाने वाले आंकड़े
स्पोर्ट्स
भारत से नफरत लेकिन गानों से मोहब्बत! रिजवान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेशर्मी का एक और वीडियो वायरल
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion