हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोSharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर आज भद्रा और पंचक का अशुभ साया, जानें चांद की रोशनी में कब रखें खीर

Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर आज भद्रा और पंचक का अशुभ साया, जानें चांद की रोशनी में कब रखें खीर

Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर आज 6 अक्टूबर को भद्रा और पंचक का अशुभ साया रहने वाला है. भद्रा 10 घंटे से अधिक समय तक है तो वहीं पंचक पूरे दिन रहेगा. जानें चंद्रमा के प्रकाश में किस समय रखें खीर.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 06 Oct 2025 12:20 PM (IST)
Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर आज 6 अक्टूबर को भद्रा और पंचक का अशुभ साया रहने वाला है. भद्रा 10 घंटे से अधिक समय तक है तो वहीं पंचक पूरे दिन रहेगा. जानें चंद्रमा के प्रकाश में किस समय रखें खीर.

शरद पूर्णिमा 2025

1/6
आज 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व है. इसे कोजागिरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, कमला व्रत और कौमुदी व्रत आदि जैसे नामों से भी जाना जाता है. हिंदू धर्म में इस पूर्णिमा को साल में पड़ने वाली सभी पूर्णिमा में श्रेष्ठतम माना जाता है.
आज 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व है. इसे कोजागिरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, कमला व्रत और कौमुदी व्रत आदि जैसे नामों से भी जाना जाता है. हिंदू धर्म में इस पूर्णिमा को साल में पड़ने वाली सभी पूर्णिमा में श्रेष्ठतम माना जाता है.
2/6
आश्विन महीने की शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा की जाती है. साथ ही इस दिन लोग खीर बनाकर रात में चंद्रमा के प्रकाश के नीचे रखते हैं. माना जाता है कि, इससे खीर में अमृत तत्व आ जाते हैं और खीर अमृत के समान हो जाता है.
आश्विन महीने की शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा की जाती है. साथ ही इस दिन लोग खीर बनाकर रात में चंद्रमा के प्रकाश के नीचे रखते हैं. माना जाता है कि, इससे खीर में अमृत तत्व आ जाते हैं और खीर अमृत के समान हो जाता है.
3/6
आज शरद पूर्णिमा पर कई दुर्लभ योगों का निर्माण हुआ है. लेकिन साथ ही आज पंचक और भद्रा का अशुभ साया भी मंडरा रहा है. ऐसे में यह जान लें कि, आज पूजा-पाठ कब करें और किस समय रखें खीर.
आज शरद पूर्णिमा पर कई दुर्लभ योगों का निर्माण हुआ है. लेकिन साथ ही आज पंचक और भद्रा का अशुभ साया भी मंडरा रहा है. ऐसे में यह जान लें कि, आज पूजा-पाठ कब करें और किस समय रखें खीर.
4/6
शरद पूर्णिमा पर आज भद्रा दोपहर 12:23 से लगेगी और रात 10:53 तक रहेगी. भद्रा का प्रभाव पृथ्वी पर रहेगा. इसलिए इस दौरान पूजा-पाठ करने या खीर रखने से बचें. वहीं पंचक का प्रभाव पूरे दिन रहेगा.
शरद पूर्णिमा पर आज भद्रा दोपहर 12:23 से लगेगी और रात 10:53 तक रहेगी. भद्रा का प्रभाव पृथ्वी पर रहेगा. इसलिए इस दौरान पूजा-पाठ करने या खीर रखने से बचें. वहीं पंचक का प्रभाव पूरे दिन रहेगा.
5/6
ज्योतिष के अनुसार खीर रखने का शुभ मुहूर्त रात 10:37 से शुरू होगा और रात 12:09 तक रहेगा. इस समय में भद्रा का प्रभाव नहीं रहेगा और आप चंद्रमा के प्रकाश में खीर रख सकते हैं.
ज्योतिष के अनुसार खीर रखने का शुभ मुहूर्त रात 10:37 से शुरू होगा और रात 12:09 तक रहेगा. इस समय में भद्रा का प्रभाव नहीं रहेगा और आप चंद्रमा के प्रकाश में खीर रख सकते हैं.
6/6
बात करें पंचक की तो, पंचक का प्रभाव पांच दिनों तक रहता है, जोकि 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2025 तक रहेगा. इन पांच दिनों में आप पूजा-पाठ कर सकते हैं. इसमें कोई मनाही नहीं है. लेकिन पंचक की अवधि में कोई भी शुभ कार्य करने से बचें.
बात करें पंचक की तो, पंचक का प्रभाव पांच दिनों तक रहता है, जोकि 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2025 तक रहेगा. इन पांच दिनों में आप पूजा-पाठ कर सकते हैं. इसमें कोई मनाही नहीं है. लेकिन पंचक की अवधि में कोई भी शुभ कार्य करने से बचें.
Published at : 06 Oct 2025 12:20 PM (IST)
Tags :
Bhadra Panchak 2025 Sharad Purnima 2025 Kojagiri Purnima 2025 Amrit Kheer

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 14 अक्टूबर को सुनवाई
सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 14 अक्टूबर को सुनवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई', रायबरेली में दलित युवक की हत्या पर ब्रजेश पाठक ने जताया दुख
'दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई', रायबरेली में दलित युवक की हत्या पर ब्रजेश पाठक ने जताया दुख
इंडिया
बिहार में कितने सही साबित हुए थे ओपिनियन पोल, इस बार के सर्वे किसकी बना रहे सरकार? ये रहे चौंकाने वाले आंकड़े   
बिहार में कितने सही साबित हुए थे ओपिनियन पोल, इस बार के सर्वे किसकी बना रहे सरकार? ये रहे चौंकाने वाले आंकड़े   
स्पोर्ट्स
भारत से नफरत लेकिन गानों से मोहब्बत! रिजवान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेशर्मी का एक और वीडियो वायरल
भारत से नफरत लेकिन गानों से मोहब्बत! रिजवान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेशर्मी का एक और वीडियो वायरल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 14 अक्टूबर को सुनवाई
सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 14 अक्टूबर को सुनवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई', रायबरेली में दलित युवक की हत्या पर ब्रजेश पाठक ने जताया दुख
'दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई', रायबरेली में दलित युवक की हत्या पर ब्रजेश पाठक ने जताया दुख
इंडिया
बिहार में कितने सही साबित हुए थे ओपिनियन पोल, इस बार के सर्वे किसकी बना रहे सरकार? ये रहे चौंकाने वाले आंकड़े   
बिहार में कितने सही साबित हुए थे ओपिनियन पोल, इस बार के सर्वे किसकी बना रहे सरकार? ये रहे चौंकाने वाले आंकड़े   
स्पोर्ट्स
भारत से नफरत लेकिन गानों से मोहब्बत! रिजवान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेशर्मी का एक और वीडियो वायरल
भारत से नफरत लेकिन गानों से मोहब्बत! रिजवान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेशर्मी का एक और वीडियो वायरल
बॉलीवुड
बेहद दौलतमंद हैं 'टाइटैनिक' एक्ट्रेस केट विंसलेट, इनकी नेटवर्थ के आगे करीना कपूर-कैटरीना कैफ भी हैं फेल
बेहद दौलतमंद हैं 'टाइटैनिक' एक्ट्रेस केट विंसलेट, नेटवर्थ जान पैरों तले खिसक जाएगी जमीन
शिक्षा
GATE 2026: गेट एग्जाम के लिए आवेदन करने का अंतिम दिन आज, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
गेट एग्जाम के लिए आवेदन करने का अंतिम दिन आज, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
ट्रेंडिंग
Video: आगे से नहीं पीछे से आई ट्रेन! फाटक तोड़ निकली बिना सवार की घोड़ा गाड़ी, वीडियो वायरल
Video: आगे से नहीं पीछे से आई ट्रेन! फाटक तोड़ निकली बिना सवार की घोड़ा गाड़ी, वीडियो वायरल
यूटिलिटी
Cheapest Phones In Delhi: दिल्ली में कहां मिलता है सबसे सस्ता मोबाइल, नोट कर लें इन मार्केट्स का एड्रेस
दिल्ली में कहां मिलता है सबसे सस्ता मोबाइल, नोट कर लें इन मार्केट्स का एड्रेस
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget