आश्विन महीने की शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा की जाती है. साथ ही इस दिन लोग खीर बनाकर रात में चंद्रमा के प्रकाश के नीचे रखते हैं. माना जाता है कि, इससे खीर में अमृत तत्व आ जाते हैं और खीर अमृत के समान हो जाता है.