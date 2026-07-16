इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच से केएल राहुल बाहर हो गए हैं. राहुल पहले वनडे में खेलते दिखे थे, जहां वो सिर्फ एक रन बनाकर आउट हो गए थे. टॉस के समय कप्तान शुभमन गिल ने बताया कि बीमार होने के कारण राहुल दूसरा वनडे मैच नहीं खेल पाएंगे. उनकी जगह ईशान किशन को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है.

भारत और इंग्लैंड का दूसरा वनडे मैच कार्डिफ में खेला जा रहा है. प्लेइंग इलेवन में बदलाव को लेकर कप्तान शुभमन गिल ने कहा, "हमारी टीम में एक बदलाव हुआ है. केएल राहुल बीमार हैं, इसलिए नहीं खेलेंगे. उनकी जगह ईशान किशन को मौका मिला है.

भारत की प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, गुरनूर बराड़, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा

ईशान किशन को मौका

इंग्लैंड के विरुद्ध दूसरे वनडे मैच में ईशान किशन को मौका मिला है. इससे पहले उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में नंबर-3 पर बैटिंग करने का मौका मिला था, क्योंकि विराट कोहली उस सीरीज में नहीं खेल रहे थे. उन्होंने लखनऊ वनडे में 125 रनों की शतकीय पारी खेल मौके को भुनाया था. किशन चाहे वनडे प्लेइंग इलेवन का नियमित हिस्सा नहीं हैं, लेकिन मौकों को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. याद दिला दें कि कुछ दिन पहले ही ईशान किशन टी20 में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बने थे.

सीरीज पर नजर डालें तो भारतीय टीम अभी 1-0 से आगे चल रही है. पहला मैच एजबेस्टन में खेला गया था, जहां इंग्लैंड की टीम 258 रनों पर सिमट गई थी. जवाब में शुभमन गिल, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल की अर्धशतकीय पारी की बदौलत टीम इंडिया ने 6 विकेट से वह मुकाबला जीत लिया था.

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