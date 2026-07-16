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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs ENG: इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में क्यों नहीं खेल रहे केएल राहुल? अचानक क्यों किया गया टीम से बाहर? जानें वजह

IND vs ENG: इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में क्यों नहीं खेल रहे केएल राहुल? अचानक क्यों किया गया टीम से बाहर? जानें वजह

Why KL Rahul Not Playing IND vs ENG 2nd ODI: केएल राहुल अचानक टीम इंडिया से बाहर हो गए हैं, उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे की प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 16 Jul 2026 05:39 PM (IST)
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इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच से केएल राहुल बाहर हो गए हैं. राहुल पहले वनडे में खेलते दिखे थे, जहां वो सिर्फ एक रन बनाकर आउट हो गए थे. टॉस के समय कप्तान शुभमन गिल ने बताया कि बीमार होने के कारण राहुल दूसरा वनडे मैच नहीं खेल पाएंगे. उनकी जगह ईशान किशन को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है.

भारत और इंग्लैंड का दूसरा वनडे मैच कार्डिफ में खेला जा रहा है. प्लेइंग इलेवन में बदलाव को लेकर कप्तान शुभमन गिल ने कहा, "हमारी टीम में एक बदलाव हुआ है. केएल राहुल बीमार हैं, इसलिए नहीं खेलेंगे. उनकी जगह ईशान किशन को मौका मिला है.

भारत की प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, गुरनूर बराड़, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा

ईशान किशन को मौका

इंग्लैंड के विरुद्ध दूसरे वनडे मैच में ईशान किशन को मौका मिला है. इससे पहले उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में नंबर-3 पर बैटिंग करने का मौका मिला था, क्योंकि विराट कोहली उस सीरीज में नहीं खेल रहे थे. उन्होंने लखनऊ वनडे में 125 रनों की शतकीय पारी खेल मौके को भुनाया था. किशन चाहे वनडे प्लेइंग इलेवन का नियमित हिस्सा नहीं हैं, लेकिन मौकों को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. याद दिला दें कि कुछ दिन पहले ही ईशान किशन टी20 में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बने थे. 

सीरीज पर नजर डालें तो भारतीय टीम अभी 1-0 से आगे चल रही है. पहला मैच एजबेस्टन में खेला गया था, जहां इंग्लैंड की टीम 258 रनों पर सिमट गई थी. जवाब में शुभमन गिल, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल की अर्धशतकीय पारी की बदौलत टीम इंडिया ने 6 विकेट से वह मुकाबला जीत लिया था.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 16 Jul 2026 05:26 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team KL RAHUL IND VS ENG IND Vs ENG 2nd ODI
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