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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रKitchen Vastu: रसोई में कौन-सा सामान आर्थिक संकट का कारण माना जाता है? जानें वास्तु नियम

Kitchen Vastu: रसोई में कौन-सा सामान आर्थिक संकट का कारण माना जाता है? जानें वास्तु नियम

Kitchen Vastu के अनुसार रसोई में कुछ वस्तुओं को गलत तरीके से रखना आर्थिक परेशानियों और नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है. जानिए किस सामान को लेकर वास्तु में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 16 Jul 2026 04:43 PM (IST)
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Kitchen Vastu: वास्तु शास्त्र में रसोई को घर की सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक माना जाता है. यह केवल भोजन बनाने का स्थान नहीं, बल्कि परिवार की सेहत, सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र भी माना जाता है. इसी कारण रसोई में रखी हर वस्तु की दिशा और स्थिति को वास्तु में विशेष महत्व दिया गया है.

वास्तु मान्यताओं के अनुसार रसोई में टूटा हुआ या लंबे समय से इस्तेमाल न होने वाला बर्तन आर्थिक रुकावट और नकारात्मक ऊर्जा का कारण माना जाता है. विशेष रूप से टूटा हुआ तवा, कड़ाही, प्लेट या दरार वाला बर्तन लंबे समय तक रसोई में रखना शुभ नहीं माना जाता.

भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार, वास्तु शास्त्र में टूटी या क्षतिग्रस्त वस्तुओं को ठहरी हुई ऊर्जा का प्रतीक माना गया है. इसलिए रसोई में ऐसी चीजों को अनावश्यक रूप से जमा करके रखने से बचने की सलाह दी जाती है.

क्यों माना जाता है अशुभ?

धार्मिक और वास्तु मान्यताओं के अनुसार टूटी हुई वस्तुएं घर की सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकती हैं. रसोई का संबंध अन्न और माता अन्नपूर्णा से जोड़ा जाता है, इसलिए यहां साफ-सफाई और व्यवस्थित वातावरण बनाए रखना शुभ माना जाता है.

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह एक वास्तु और पारंपरिक मान्यता है, इसका कोई सार्वभौमिक वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है.

रसोई में किन बातों का रखें ध्यान?

वास्तु शास्त्र के अनुसार-

  • टूटे हुए बर्तन लंबे समय तक रसोई में न रखें.
  • गैस चूल्हे और सिंक के बीच उचित दूरी बनाए रखने की कोशिश करें.
  • रसोई को साफ और व्यवस्थित रखें.
  • बासी भोजन को कई दिनों तक जमा करके न रखें.
  • रसोई में पर्याप्त रोशनी और वेंटिलेशन रखें.

आर्थिक संकट से कैसे जोड़ा जाता है?

लोकमान्यताओं में माना जाता है कि टूटी हुई वस्तुएं घर में अव्यवस्था और रुकावट का प्रतीक बन सकती हैं. इसी कारण इन्हें आर्थिक परेशानी, खर्च बढ़ने या धन टिकने में कठिनाई से जोड़कर देखा जाता है. हालांकि, वास्तु विशेषज्ञ भी मानते हैं कि आर्थिक स्थिति पर सबसे बड़ा प्रभाव व्यक्ति की मेहनत, योजना और वित्तीय अनुशासन का होता है.

एस्ट्रोलॉजर, नीतिका शर्मा का कहना है कि वास्तु शास्त्र का उद्देश्य घर में सकारात्मक और संतुलित वातावरण बनाना है. यदि रसोई में टूटी या अनुपयोगी वस्तुएं जमा हों, तो उन्हें हटाकर स्थान को व्यवस्थित रखना बेहतर माना जाता है. लेकिन आर्थिक सफलता केवल वास्तु से नहीं, बल्कि सही निर्णय, मेहनत और बचत की आदतों से भी जुड़ी होती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 16 Jul 2026 04:43 PM (IST)
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