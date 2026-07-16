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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट16389 रन और 333 विकेट, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑलराउंडर ने लिया संन्यास, अब इस देश से खेलना का लिया फैसला

16389 रन और 333 विकेट, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑलराउंडर ने लिया संन्यास, अब इस देश से खेलना का लिया फैसला

ऑस्ट्रेलिया का यह ऑलराउंडर खिलाड़ी कई साल इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में खेला है. संन्यास लेकर यह खिलाड़ी क्रिकेट से दूर नहीं होगा. जल्द ही पुर्तगाल के लिए एक नई पारी की शुरुआत करेगा.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Updated at : 16 Jul 2026 04:10 PM (IST)
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ऑस्ट्रेलिया के लिए 2009 में डेब्यू करने वाले स्टार ऑलराउंडर मोइसेस हेनरिक्स (Moises Henriques) ने संन्यास का एलान किया है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अब डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलने का फैसला किया है. हेनरिक्स ने न्यू साउथ वेल्स और सिडनी सिक्सर्स से संन्यास की घोषणा की है. हालांकि, वह क्रिकेट से दूर नहीं जा रहे हैं, और ना ही इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना छोड़ रहे हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है. दरअसल, हेनरिक्स अब किसी दूसरे देश से खेलते दिखेंगे. 

39 साल के मोइसेस हेनरिक्स पिछले 22 वर्षों से पेशेवर क्रिकेट खेल रहे हैं. उन्होंने कहा कि अब उनके लिए खेल को अलविदा कहकर जिंदगी के अगले पड़ाव की ओर बढ़ने का सही समय है. हेनरिक्स ने बताया कि उन्हें दूसरी बीबीएल टीमों से भी खेलने के प्रस्ताव मिले थे, लेकिन सिडनी सिक्सर्स और न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू) के साथ उनका रिश्ता इतना खास था कि वह कहीं और जाने के बारे में नहीं सोच सके. 

हेनरिक्स ने कहा कि वह उन सभी खिलाड़ियों, कोचों और लोगों के आभारी हैं, जिनके साथ उन्हें खेलने और काम करने का मौका मिला. उन्होंने कहा कि अगर इन रिश्तों और लोगों के प्रति उनके लगाव की वजह नहीं होती, तो शायद वह इससे पहले ही संन्यास ले चुके होते. 

हेनरिक्स ने 17 साल की उम्र में न्यू साउथ वेल्स के लिए पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था. वह बीबीएल के सभी 15 सीजन सिडनी सिक्सर्स के साथ खेले और टीम को तीन बार खिताब जिताने में योगदान दिया. बिग बैश लीग के 9वें और 10वें सीजन में सिक्सर्स ने लगातार दो बार ट्रॉफी जीती थी. 

अपने लंबे घरेलू करियर में हेनरिक्स ने न्यू साउथ वेल्स और सिडनी सिक्सर्स के लिए सभी फॉर्मेट में कुल 420 मैच खेले. इनमें 110 फर्स्ट-क्लास, 112 लिस्ट-ए और 198 टी20 मुकाबले शामिल हैं. इस दौरान उन्होंने कुल 14 बड़ी ट्रॉफियां जीतीं. हेनरिक्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए भी तीनों फॉर्मेट में क्रिकेट खेला. उन्होंने 2013 में ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम के लिए डेब्यू किया और 432 नंबर की टेस्ट कैप हासिल की.

हालांकि हेनरिक्स पूरी तरह क्रिकेट से दूर नहीं होंगे. वह आने वाले समय में विदेशी टी20 लीग में खेलते रहेंगे. वह अगले महीने अपने देश पुर्तगाल की ओर से 2028 टी20 वर्ल्ड कप के यूरोपीय क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे. इसके अलावा वह अगस्त से शुरू होने वाली नई यूरोपीय टी20 प्रतियोगिता में ग्लासगो कॉस्मिक टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे. क्रिकेट न्यू साउथ वेल्स में हेनरिक्स का योगदान आगे भी जारी रहेगा.

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Published at : 16 Jul 2026 04:10 PM (IST)
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