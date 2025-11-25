हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोRam Mandir Dhwajarohan 2025: राम मंदिर पर पीएम ने फहराया सूर्यवंशी ध्वज, देखें ये भव्य PHOTOS

Ram Mandir Dhwajarohan 2025: राम मंदिर पर पीएम ने फहराया सूर्यवंशी ध्वज, देखें ये भव्य PHOTOS

Ram Mandir Dhwajarohan 2025: श्रीराम जन्मभूमि पर विवाह पंचमी का उत्सव राम मंदिर पर ध्वजारोहण कर धूमधाम से मनाया गया. पीएम मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई, फोटो में देखें भव्य तस्वीरें.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 25 Nov 2025 12:44 PM (IST)
Ram Mandir Dhwajarohan 2025: श्रीराम जन्मभूमि पर विवाह पंचमी का उत्सव राम मंदिर पर ध्वजारोहण कर धूमधाम से मनाया गया. पीएम मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई, फोटो में देखें भव्य तस्वीरें.

अयोध्या राम मंदिर ध्वज

1/5
राम मंदिर पर ध्वजा की स्थापना हो चुकी है. मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराया.
राम मंदिर पर ध्वजा की स्थापना हो चुकी है. मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराया.
2/5
161 फीट की ऊंचाई पर केसरिया ध्वज लहराया. ये कार्यक्रम अभिजित मुहूर्त में संपन्न हुआ.
161 फीट की ऊंचाई पर केसरिया ध्वज लहराया. ये कार्यक्रम अभिजित मुहूर्त में संपन्न हुआ.
3/5
राम मंदिर पर फहराया गया ध्वज मौसम की मार से प्रभावित नहीं होगा.ध्वज 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है, इसका वजन करीब ढाई किलो है.
राम मंदिर पर फहराया गया ध्वज मौसम की मार से प्रभावित नहीं होगा.ध्वज 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है, इसका वजन करीब ढाई किलो है.
4/5
पीएम मोदी सप्त मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद राम मंदिर पहुंचे और गर्भगृह के साथ ही मंदिर के प्रथम तल पर निर्मित राम दरबार में भी पूजा-अर्चना की.
पीएम मोदी सप्त मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद राम मंदिर पहुंचे और गर्भगृह के साथ ही मंदिर के प्रथम तल पर निर्मित राम दरबार में भी पूजा-अर्चना की.
5/5
ध्वज पर 3 चिन्ह् हैं - सूर्य, ऊं और कोविदार वृक्ष. माना जा रहा है कि यह ध्वज सूर्य भगवान का प्रतीक है.  इसका केसरिया रंग पराक्रम और विजय का प्रतिनिधित्व करता है.
ध्वज पर 3 चिन्ह् हैं - सूर्य, ऊं और कोविदार वृक्ष. माना जा रहा है कि यह ध्वज सूर्य भगवान का प्रतीक है.  इसका केसरिया रंग पराक्रम और विजय का प्रतिनिधित्व करता है.
Published at : 25 Nov 2025 12:44 PM (IST)
Tags :
Ayodhya RAM MANDIR Vivah Panchami 2025 Ram Mandir Dhwajarohan 2025




Embed widget