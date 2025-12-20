Tarot Prediction 21 December 2025: जानें रविवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

वृषभ टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों को अपनी ऊर्जा को आज सही दिशा में लगाने की जरूरत है. क्योंकि, आज आपके कई काम बनने के योग बन रहे हैं. साथ ही आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होने वाली है. इसलिए थोड़ा समझदारी से काम करें.