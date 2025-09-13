ऐसा कहा जाता है कि, पितृ पक्ष में हमारे पूर्वज गाय, कुत्ता, कौवा, चीटीं आदि के रूप में आकर अपने परिजनों द्वारा अर्पित किए भोजन को स्वीकार करते हैं. इसलिए पितरों के लिए तैयार किए गए भोजन को जीवों और ब्राह्मणों को अर्पित किया जाता है, जिसे पंचबलि श्राद्ध कर्म कहा जाता है.