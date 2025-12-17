हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aquarius Health Horoscope 2026: बृहस्पति के प्रभाव से मिलेगा ऊर्जा और आत्मविश्वास!

Aquarius Health Horoscope 2026: बृहस्पति के प्रभाव से मिलेगा ऊर्जा और आत्मविश्वास!

Capricorn Horoscope: साल 2026 कुंभ राशि के जातकों के लिए शारीरिक रूप से फिट रहेगा, लेकिन साल की शुरुआत में मौसमी बीमारी होने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं तो पढ़ें कुंभ राशि का हेल्थ राशिफल.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 17 Dec 2025 09:11 PM (IST)
Capricorn Horoscope: साल 2026 कुंभ राशि के जातकों के लिए शारीरिक रूप से फिट रहेगा, लेकिन साल की शुरुआत में मौसमी बीमारी होने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं तो पढ़ें कुंभ राशि का हेल्थ राशिफल.

कुंभ राशि वालों का 2026 में स्वास्थ्य कैसा रहेगा

कुंभ राशि वाले जातकों की सेहत साल 2026 की शुरुआत में अच्छी रहने की संभावना है, लेकिन साल के दूसरे भाग में परेशानियां बढ़ सकती हैं. पूरे साल दिसंबर तक राहु आपकी राशि में विराजमान रहेंगे जिससे मानसिक थकान और तनाव की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
कुंभ राशि वाले जातकों की सेहत साल 2026 की शुरुआत में अच्छी रहने की संभावना है, लेकिन साल के दूसरे भाग में परेशानियां बढ़ सकती हैं. पूरे साल दिसंबर तक राहु आपकी राशि में विराजमान रहेंगे जिससे मानसिक थकान और तनाव की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
इस अवधि में आपको अपनी बॉडी की देख-रेख करने की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी. साथ ही घर के लोगों की सेहत में कमी आने पर आपको चिंताएं भी महसूस होंगी. मौसम में बदलाव होने की वजह से खांसी, सर्दी, और जुकाम हो सकता है.
इस अवधि में आपको अपनी बॉडी की देख-रेख करने की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी. साथ ही घर के लोगों की सेहत में कमी आने पर आपको चिंताएं भी महसूस होंगी. मौसम में बदलाव होने की वजह से खांसी, सर्दी, और जुकाम हो सकता है.
Published at : 17 Dec 2025 09:11 PM (IST)
Aquarius Horoscope Health Horoscope New Year 2026 Aquarius Horoscope 2026

राशिफल फोटो गैलरी

