Aquarius Health Horoscope 2026: बृहस्पति के प्रभाव से मिलेगा ऊर्जा और आत्मविश्वास!

कुंभ राशि वाले जातकों की सेहत साल 2026 की शुरुआत में अच्छी रहने की संभावना है, लेकिन साल के दूसरे भाग में परेशानियां बढ़ सकती हैं. पूरे साल दिसंबर तक राहु आपकी राशि में विराजमान रहेंगे जिससे मानसिक थकान और तनाव की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.