नवंबर में जन्में लोग दिल के अच्छे होते हैं, वे हमेशा दूसरों की भावनाओं की कदर करते हैं. मगर जब भी भावनाएं किसी के प्रति अधिक बढ़ जाती है, तब वे इन्हें संभाल नहीं पाते. ये लोग अकसर, गुस्से, खुशी, या दुख में आकर निर्णय ले लेते हैं, जिससे इन्हें बाद में पछताना पड़ता है.