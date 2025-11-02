हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
November 2025 Born People: अंकशास्त्र के मुताबिक, जिन लोगों का जन्म नवंबर के महीने में होता है, वे अकसर आकर्षक पर्सनैलिटी के होते हैं. यह अपना वादा हमेशा निभाते हैं. आइए जानते है इनके बारे में.

By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 02 Nov 2025 03:15 PM (IST)
कई लोग ऐसे होते हैं, जो किसी को भी अपने व्यक्तित्व से आकर्षित कर लेते हैं. ऐसे लोग दूसरों को अपने ओर खींच लेते हैं. अंकशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, यह सब उनके नक्षत्रों की वजह से होता है. हर महीने में जन्में लोगों का व्यक्तित्व और स्वभाव अलग होता है.
नवंबर के महीने में जन्में लोगों के व्यक्तित्व में आत्मविश्वास और संकल्प लेने की ताकत होती है. इस माह में जन्में लोगों पर मंगल और गुरु ग्रह की विशेष कृपा रहती है. आइए जानते है नवंबर के महीने में जन्में लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है.
अंकशास्त्र और ज्योतिष के मुताबिक नवंबर महीने में इन दो ग्रहों के प्रभाव से इस माह में जन्में लोग एनर्जेटिक और आत्मविश्वासी होते हैं. इन लोगों की राशि वृश्चिक या धनु होती है. इन राशियों का स्वभाव इन्हें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है.
नवंबर में जन्में लोग दिल के अच्छे होते हैं, वे हमेशा दूसरों की भावनाओं की कदर करते हैं. मगर जब भी भावनाएं किसी के प्रति अधिक बढ़ जाती है, तब वे इन्हें संभाल नहीं पाते. ये लोग अकसर, गुस्से, खुशी, या दुख में आकर निर्णय ले लेते हैं, जिससे इन्हें बाद में पछताना पड़ता है.
नवंबर में जन्में लोग हमेशा सबसे खास रिश्ते बनाए रखते हैं. इसलिए इन्हें कभी भी दूर नहीं जाने देना चाहिए. यह लोग अपने वादे के हमेशा पक्के होते हैं, इसलिए अगर कोई इनका वादा तोड़ता है, तो वे इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आते.
इन लोगों की पर्सनैलिटी हमेशा आकर्षक और मिस्टेरियस होती है. यह लोग अपनी बातों, मुस्कान और व्यवहार से लोगों के प्रभावित कर लेते हैं. साथ ही अच्छे श्रोतागण होने की वजह से कोई भी इन पर जल्दी विश्वास कर लेता है और अपने अंदर की बातें खुलकर बता देते हैं.
Published at : 02 Nov 2025 03:15 PM (IST)
