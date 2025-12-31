हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कितनी खूबसूरत जगह है रणथम्भौर, यहां घूमने के लिए कौन-कौन सी जगहें?

कितनी खूबसूरत जगह है रणथम्भौर, यहां घूमने के लिए कौन-कौन सी जगहें?

जंगलों और ऐतिहासिक धरोहरों से गिरा रणथम्भौर दुनिया भर में मशहूर है. रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है और करीब 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 31 Dec 2025 02:04 PM (IST)
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई की खबरें चर्चा में है. रिपोर्ट्स अनुसार, रेहान वाड्रा अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से 7 साल के रिलेशन के बाद सगाई करने जा रहे हैं. रेहान और अवीवा की सगाई का कार्यक्रम रणथम्भौर में आयोजित किया जा रहा है. रणथम्भौर के सुजान शेर बाग होटल में दोनों की सगाई की रस्में होगी, जिसमें दोनों ही परिवार के सदस्य मौजूद रहेंगे. वहीं, रेहान वाड्रा और अवीवा बेग की सगाई के बीच रणथम्भौर भी एक बार फिर चर्चा में आ गया. दरअसल, राजस्थान का रणथम्भौर न सिर्फ भारत, बल्कि की दुनिया भर में अपनी खूबसूरती और रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए जाना जाता है. घने जंगल, पहाड़ियों, झीलों और ऐतिहासिक धरोहर से गिरा यह इलाका हर साल हजारों देशी-विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि रणथम्भौर कितनी खूबसूरत जगह है और यहां घूमने के लिए कौन-कौन सी खास जगहें हैं?

कितनी खूबसूरत जगह है रणथम्भौर?

जंगलों और ऐतिहासिक धरोहरों से गिरा रणथम्भौर दुनिया भर में मशहूर है. बता दें कि रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है और करीब 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है. साल 1980 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला था, जहां रॉयल बंगाल टाइगर, तेंदुआ, भालू, हिरण और कई दुर्लभ वन्य जीव देखने को मिलते हैं. पार्क के अंदर जीप और कैंटर सफारी का एडवेंचर पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है. घने जंगलों के बीच सफारी के दौरान जंगली जानवरों को करीब से देखना यहां एक यादगार एक्सपीरियंस बन जाता है.

सुजान शेरबाग भी है खास, जहां हो रही रेहान-अवीवा की सगाई

रणथम्भौर के बीचो-बीच स्थित सुजान शेरबाग होटल वहीं लग्जरी होटल है, जहां रेहान वाड्रा और अवीवा बेग की सगाई होने की चर्चा है. यह होटल जंगल के बीच बना है और यहां ठहरने का एक्सपीरियंस पूरी तरह रॉयल माना जाता है. इस होटल में रॉयल शेर सुइट और टेंटेड जंगल सुइट जैसे ऑप्शन मौजूद है, जिनका किराया एक रात का लाखों रुपये में है. यहां कम से कम दो नाइट और तीन डेज की बुकिंग जरूरी होती है, जिसमें शानदार सुविधाओं के साथ वाइल्डलाइफ का नजारा भी मिलता है.

रणथम्भौर का किला और प्रकृति का अनोखा संगम

रणथम्भौर नेशनल पार्क के अंदर पहाड़ी पर स्थित रणथम्भौर किला इस इलाके की ऐतिहासिक पहचान है. दसवीं शताब्दी में बना यह किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है. किले से पूरे जंगल का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है. वहीं किले के अंदर कई प्राचीन मंदिर और खंडहर मौजूद है, जो यहां आने वाले पर्यटकों को इतिहास की कहानी बताते है.

रणथम्भौर का त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी है प्रसिद्ध

रणथम्भौर किले के अंदर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी यहां की बड़ी पहचान माना जाता है. यह देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है, जहां भगवान गणेश की तीन नेत्रों वाली प्रतिमा विराजमान है. शादी, सगाई या किसी शुभ कार्य से पहले लोग यहां गणेश जी को निमंत्रण पत्र भेजते हैं.

रणथम्भौर का पदम तालाब और जोगी महल भी मशहूर

रणथम्भौर के अंदर स्थित पदम तालाब वन्य जीवों को देखने और फोटोग्राफी के लिए बहुत मशहूर है. झील के पास बने प्राचीन खंडहर इस जगह को और खास बनाते हैं. वहीं जोगी महल कभी जयपुर राज परिवार का विश्राम स्थल हुआ करता था. आज यह महल अपनी खूबसूरती और आसपास की हरियाली के लिए जाना जाता है. इस महल के पास मौजूद विशाल बरगद का पेड़ भी पर्यटकों को आकर्षित करता है.

Published at : 31 Dec 2025 02:04 PM (IST)
Ranthambore National Park Ranthambore Tourist Places Places To Visit In Ranthambore
