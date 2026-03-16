करियर और जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज अपने काम के प्रति सतर्क रहना होगा. वर्कप्लेस पर आलस्य या लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है. यदि आप छुट्टी पर हैं, तो भी ऑफिस से जुड़े कुछ जरूरी कार्य घर से करने पड़ सकते हैं. इसलिए अपने काम के प्रति जिम्मेदारी बनाए रखें और समय पर कार्य पूरा करने का प्रयास करें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

फैशन, बुटीक और लाइफस्टाइल से जुड़े व्यापारियों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. ग्राहकों की मांग को पूरा करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है और कुछ मामलों में घाटे की स्थिति भी बन सकती है. पार्टनरशिप बिजनेस में तालमेल की कमी के कारण नुकसान होने की संभावना है. आज नए निवेश से बचना बेहतर रहेगा और कंपनी से कर्ज पर अधिक सामान लेने से भी परहेज करें, क्योंकि भविष्य में इससे आर्थिक दबाव बढ़ सकता है.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम जीवन में कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले परिवार की सहमति लेना जरूरी होगा. पारिवारिक जीवन में माता-पिता आपकी किसी बात पर नाराज हो सकते हैं. ऐसे में जीवनसाथी के साथ मिलकर घरेलू समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करें. भावनाओं में बहकर निर्णय लेने के बजाय व्यावहारिक सोच अपनाना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स, कलाकार और स्पोर्ट्स पर्सन को अपने लक्ष्य पर ध्यान देने की जरूरत है. सुबह जल्दी उठकर योग, प्राणायाम और मेडिटेशन करने से मन शांत रहेगा और एकाग्रता बढ़ेगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में पाचन से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. इसलिए खानपान में सावधानी रखें और हल्का व संतुलित भोजन करें.

लकी नंबर: 7

लकी कलर: गोल्डन

अनलकी नंबर: 2

आज का उपाय

आज गरीब या जरूरतमंद लोगों को भोजन का दान करें और भगवान शिव का ध्यान करें. इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होगी और मन को शांति मिलेगी.

FAQs

1. क्या आज कुंभ राशि वालों को निवेश करना चाहिए?

नहीं, आज निवेश से बचना बेहतर रहेगा क्योंकि दिन अनुकूल नहीं है.

2. क्या आज कुंभ राशि के व्यापारियों को नुकसान हो सकता है?

हाँ, खासकर पार्टनरशिप बिजनेस में तालमेल की कमी से नुकसान होने की संभावना है.

3. कुंभ राशि के लिए आज का शुभ रंग क्या है?

आज कुंभ राशि के लिए गोल्डन रंग शुभ माना गया है.

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