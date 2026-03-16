Aaj Ka Rashifal: 16 मार्च 2026, सोमवार का दिन कई राशियों के लिए बदलाव, संतुलन और नए निर्णयों का संकेत लेकर आया है. आज द्वादशी तिथि सुबह 09:43 तक प्रभावी है, जबकि चंद्रमा शाम 06:15 तक मकर राशि में रहकर कर्म, अनुशासन, जिम्मेदारी और व्यावहारिक सोच को मजबूत करेगा. इसके बाद चंद्रमा के कुंभ राशि में प्रवेश से कई राशियों के लिए सोच, संबंधों, योजनाओं और सामाजिक दायरे में बदलाव की ऊर्जा सक्रिय होगी. वहीं धनिष्ठा नक्षत्र और शिव योग आज के दिन को विशेष रूप से कर्मशील, तेज, परिणाममुखी और आध्यात्मिक रूप से समर्थ बनाते हैं.

आज का राशिफल बताता है कि किन राशियों को दिन के पहले हिस्से में काम निपटाने चाहिए, किन्हें शाम के बाद लाभ मिल सकता है, और किसे रिश्तों, स्वास्थ्य, खर्च या करियर में सावधानी रखनी होगी. नौकरी, बिजनेस, प्रेम, धन, सेहत और शुभ समय जानने के लिए 16 मार्च 2026 का यह दैनिक राशिफल आपके दिन की बेहतर प्लानिंग में मदद कर सकता है.

मेष (Aries) - 16 मार्च 2026

मेष वालों, आज का दिन 'इमोशनल बैलेंस' और 'स्मार्ट वर्क' का है. आज चैत्र मास की द्वादशी तिथि सुबह 09:43 तक है. चंद्रमा आज शाम 06:15 तक मकर राशि में रहेगा, जिसके बाद यह कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा. आज का नक्षत्र धनिष्ठा है, जो आपको ऊर्जावान और संगीत या कला की ओर आकर्षित करेगा. आज का 'शिव योग' आपके कार्यों में शुभता प्रदान करेगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आज करियर के मोर्चे पर दिन का पहला हिस्सा बहुत प्रोडक्टिव है. शाम 06:15 तक चंद्रमा आपके कर्म भाव (मकर) में है, इसलिए पेंडिंग कार्यों को निपटाने के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:06 से 12:54) का भरपूर फायदा उठाएं. वित्त के मामले में आज का दिन स्थिर रहेगा, लेकिन राहु काल (08:00 से 09:30) के दौरान कोई भी बड़ा सौदा करने से बचें. शाम के बाद धन लाभ के नए सोर्स बन सकते हैं.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिलेशनशिप में आज अपनी वाणी पर संयम रखें. पार्टनर के साथ ईगो क्लैश होने की संभावना है, इसलिए 'सुनने' पर ज्यादा ध्यान दें. हेल्थ के मामले में आज घुटनों या जोड़ों का दर्द थोड़ा परेशान कर सकता है. आज पूर्व दिशा में यात्रा करना अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि यात्रा जरूरी हो, तो कुछ मीठा खाकर ही निकलें.

Gen-Z Special:

आज अपनी वाइब को 'Chill' लेकिन 'Focused' रखें. शाम तक अपने करियर गोल्स को 'Grid' करें और उसके बाद अपनी सोशल लाइफ को 'Live' करें. फालतू के टॉक्सिक ट्रेड्स को 'Cancel' करें और अपनी मेंटल हेल्थ को 'Main Character Energy' दें.

Lucky Color: आसमानी (Sky Blue)

Lucky Number: 7

Special Tip: आज एकादशी का पारण है और द्वादशी तिथि है, इसलिए भगवान विष्णु के नाम का दीप दान करें. शाम को शिव योग होने के कारण शिवलिंग पर जल अर्पित करें, आपके सभी अटके हुए काम बनने लगेंगे.

वृषभ (Taurus) - 16 मार्च 2026

वृषभ वालों, आज का दिन अपनी स्किल्स को दिखाने और लाभ कमाने का है. आज चैत्र मास की द्वादशी तिथि सुबह 09:43 तक है. चंद्रमा शाम 06:15 तक आपके भाग्य भाव (मकर राशि) में बना हुआ है, जो आपको किस्मत का पूरा साथ दिलाएगा. धनिष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा आपको प्रैक्टिकल और मेहनती बनाएगी.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज सितारे आपके पक्ष में हैं. शाम तक का समय किसी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत या सरकारी काम के लिए बहुत अच्छा है. अभिजीत मुहूर्त (12:06 से 12:54) में लिए गए फैसले फायदेमंद साबित होंगे. पैसों के लेन-देन में सावधानी रखें, विशेषकर राहु काल (08:00 से 09:30) के दौरान किसी को उधार न दें. शाम के बाद चंद्रमा के राशि बदलते ही आपको अचानक कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

लव लाइफ में आज 'अंडरस्टैंडिंग' बढ़ेगी. अगर पार्टनर के साथ कोई मनमुटाव था, तो आज उसे सुलझाने का सही समय है. सेहत की बात करें तो आज डाइजेशन से जुड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए बाहर के खाने से बचें. आज पूर्व दिशा की यात्रा टालें, क्योंकि वहां दिशा शूल है.

Gen-Z Special:

आज अपनी वाइब को 'High-Value' रखें. फालतू की गॉसिप से दूर रहें और अपने 'Portfolio' को बेहतर बनाने पर ध्यान दें. आज की मेहनत आपको कल 'Trending' बनाएगी.

Lucky Color: क्रीम (Cream)

Lucky Number: 6

Special Tip: आज द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल का दान करें. शाम को शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं, इससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आ रही रुकावटें दूर होंगी.

मिथुन (Gemini) - 16 मार्च 2026

मिथुन वालों, आज का दिन 'मेंटल क्लैरिटी' और 'फोकस' का है. आज चैत्र मास की द्वादशी तिथि सुबह 09:43 तक है. चंद्रमा शाम 06:15 तक आपके अष्टम भाव (मकर राशि) में रहेगा, जिससे दिन का शुरुआती हिस्सा थोड़ा भारी महसूस हो सकता है, लेकिन उसके बाद स्थितियां तेजी से सुधरेंगी. धनिष्ठा नक्षत्र और शिव योग की युति आपको अपनी रिसर्च और प्लानिंग में सफलता दिलाएगी.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आज करियर के मामले में दिन के दो हिस्से हैं. शाम 06:15 तक कोई भी बड़ा जोखिम लेने से बचें क्योंकि चंद्रमा अष्टम में है. महत्वपूर्ण मीटिंग्स के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:06 से 12:54) का ही चुनाव करें. राहु काल (08:00 से 09:30) के दौरान किसी नए प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट की शुरुआत बिल्कुल न करें. शाम के बाद चंद्रमा के भाग्य स्थान (कुंभ) में जाते ही धन लाभ और तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिलेशनशिप में आज का दिन धैर्य रखने का है. पार्टनर के साथ पुरानी बातों को लेकर बहस हो सकती है, बेहतर होगा कि शाम तक शांत रहें. सेहत के लिहाज से आज का दिन थोड़ा नाजुक है; पेट में दर्द या गैस की समस्या परेशान कर सकती है. आज पूर्व दिशा की यात्रा पूरी तरह अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है.

Gen-Z Special:

आज अपनी वाइब को थोड़ा 'Private' रखें. सोशल मीडिया पर ओवर-शेयरिंग करने से बचें. शाम के बाद आपकी 'Social Life' में अचानक बूस्ट आएगा, तब तक अपनी 'Personal Growth' पर काम करें. याद रखें, 'Quiet moves make the loudest noise.'

Lucky Color: हल्का हरा (Light Green)

Lucky Number: 5

Special Tip: आज द्वादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले चावल अर्पित करें और शाम को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. इससे अष्टम चंद्रमा की नकारात्मकता दूर होगी और आपके कार्यों में आ रही बाधाएं खत्म होंगी.

कर्क (Cancer) - 16 मार्च 2026

कर्क वालों, आज का दिन पार्टनरशिप और लॉन्ग-टर्म गोल्स पर फोकस करने का है. आज चैत्र मास की द्वादशी तिथि सुबह 09:43 तक है. चंद्रमा शाम 06:15 तक आपके सप्तम भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहा है, जो आपके रिश्तों में मजबूती लाएगा. धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव आज आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बनाएगा, जो आपके इमोशनल स्वभाव के लिए एक अच्छा बैलेंस साबित होगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

बिजनेस और प्रोफेशनल डील्स के लिए आज का दिन बेहतरीन है. अगर आप किसी के साथ मिलकर नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो शाम से पहले का समय शुभ है. अभिजीत मुहूर्त (12:06 से 12:54) का उपयोग महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए करें. पैसों के मामले में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन राहु काल (08:00 से 09:30) के दौरान किसी पर भी आँख मूंदकर वित्तीय भरोसा न करें. शाम के बाद चंद्रमा के आठवें भाव में जाने से अचानक कुछ अनचाहे खर्चे आ सकते हैं.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

लव लाइफ के लिए आज का दिन 'स्टेबिलिटी' लेकर आया है. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा. सिंगल लोगों को आज कोई ऐसा मिल सकता है जो लाइफ को लेकर सीरियस हो. हेल्थ के मामले में आज जोड़ों का दर्द या स्किन से जुड़ी छोटी समस्या हो सकती है. आज पूर्व दिशा की यात्रा करने से बचें क्योंकि वहां दिशा शूल है.

Gen-Z Special:

आज अपनी वाइब को 'Collaborative' रखें. अकेले सब कुछ करने के बजाय टीम वर्क पर ध्यान दें. शाम के बाद थोड़ा 'Low-key' रहें और सोशल मीडिया ड्रामा से खुद को 'Restrict' करें. आज अपनी प्राइवेसी को 'Value' करना आपके लिए 'Key' होगा.

Lucky Color: सफेद (White)

Lucky Number: 2

Special Tip: आज द्वादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें. शाम के समय शिव चालीसा का पाठ करें, इससे आपके मानसिक तनाव में कमी आएगी और रुके हुए काम पूरे होंगे.

सिंह (Leo) - 16 मार्च 2026

सिंह वालों, आज का दिन अपनी 'अथॉरिटी' और 'डिसिप्लिन' दिखाने का है. आज चैत्र मास की द्वादशी तिथि सुबह 09:43 तक है. चंद्रमा शाम 06:15 तक आपके छठे भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहा है, जो आपको शत्रुओं और चुनौतियों पर जीत दिलाएगा. धनिष्ठा नक्षत्र और शिव योग की जुगलबंदी आपके साहस को नई ऊंचाई पर ले जाएगी.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आज वर्कप्लेस पर आपके काम करने की स्पीड सबको हैरान कर देगी. छठे भाव का चंद्रमा आपको कॉम्पीटिटिव एज देता है, इसलिए अगर आज कोई इंटरव्यू या कॉम्पिटिशन है, तो आप बाजी मार लेंगे. अभिजीत मुहूर्त (12:06 से 12:54) में लिए गए व्यावसायिक निर्णय सफल होंगे. राहु काल (08:00 से 09:30) के दौरान किसी से विवाद न करें. शाम के बाद चंद्रमा के सप्तम भाव में जाते ही व्यापार में नए पार्टनर मिल सकते हैं.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

लव लाइफ के लिए दिन का दूसरा हिस्सा ज्यादा बेहतर है. शाम के बाद पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के योग बनेंगे. हेल्थ के मामले में आज का दिन सतर्क रहने का है; पैरों में दर्द या आंखों में जलन महसूस हो सकती है. आज पूर्व दिशा की यात्रा पूरी तरह अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है.

Gen-Z Special:

आज अपनी वाइब को 'Productive' और 'Disciplined' रखें. आज का दिन आलस को 'Reject' करने और अपनी फिटनेस या करियर गोल्स को 'Accept' करने का है. शाम के बाद अपनी सोशल लाइफ को 'Live' करें, लेकिन तब तक सिर्फ 'Grind' मोड ऑन रखें.

Lucky Color: सुनहरा (Golden)

Lucky Number: 1

Special Tip: आज द्वादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं. शाम को सूर्य देव को अर्घ्य दें और शिव मंदिर में माथा टेकें, इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा और विरोधी शांत होंगे.

कन्या (Virgo) - 16 मार्च 2026

कन्या वालों, आज का दिन अपनी बुद्धिमानी और रचनात्मकता को सही दिशा देने का है. आज चैत्र मास की द्वादशी तिथि सुबह 09:43 तक है. चंद्रमा शाम 06:15 तक आपके पंचम भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहा है, जो आपकी निर्णय लेने की क्षमता को और मजबूत बनाएगा. धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव आपको आज काफी एक्टिव और 'मल्टीटास्किंग' बनाए रखेगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आज करियर के मोर्चे पर आपकी मेहनत रंग लाएगी. अगर आप कला, लेखन या शेयर मार्केट से जुड़े हैं, तो शाम तक का समय आपके लिए काफी लकी साबित हो सकता है. अभिजीत मुहूर्त (12:06 से 12:54) का उपयोग महत्वपूर्ण डील्स या प्रेजेंटेशन के लिए करें. राहु काल (08:00 से 09:30) के दौरान किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें. शाम के बाद चंद्रमा के छठे भाव में जाने से काम का प्रेशर बढ़ सकता है, लेकिन आप उसे स्मार्टली हैंडल कर लेंगे.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

लव लाइफ के लिए दिन का पहला हिस्सा बहुत रोमांटिक है. पार्टनर के साथ किसी हॉबी या ट्रिप को लेकर चर्चा हो सकती है. सिंगल लोगों के लिए आज किसी खास व्यक्ति की ओर आकर्षण बढ़ सकता है. सेहत के मामले में आज पेट और कमर में हल्का दर्द महसूस हो सकता है, इसलिए भारी सामान उठाने से बचें. आज पूर्व दिशा की यात्रा पूरी तरह अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है.

Gen-Z Special:

आज अपनी वाइब को 'Creative' और 'Smart' रखें. आज का दिन 'Work Hard, Play Later' वाला है. शाम तक अपने असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स को 'Complete' करें और फिर अपनी 'Self-Care' रूटीन को 'Update' करें. फालतू के क्रिंज ड्रामे को 'Mute' करें और अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करें.

Lucky Color: गहरा हरा (Forest Green)

Lucky Number: 5

Special Tip: आज द्वादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाएं. शाम को शिव चालीसा का पाठ करें और गाय को गुड़ खिलाएं, इससे आपके बौद्धिक कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

तुला (Libra) - 16 मार्च 2026

तुला वालों, आज का दिन अपनी आंतरिक शांति और बाहरी सुख-सुविधाओं के बीच संतुलन बनाने का है. आज चैत्र मास की द्वादशी तिथि सुबह 09:43 तक है, जो पुराने विवादों को खत्म कर नई शुरुआत करने के लिए शुभ है. चंद्रमा शाम 06:15 तक आपके चौथे भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहा है, जिससे आपका झुकाव परिवार और सुख-साधनों की ओर रहेगा. धनिष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा आपको आज काफी प्रैक्टिकल और सिस्टमैटिक बनाएगी.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आज करियर के लिहाज से 'वर्क फ्रॉम होम' या घर से जुड़े बिजनेस में बड़ी सफलता मिल सकती है. यदि आप प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन के काम में हैं, तो आज का दिन बड़ी डील फाइनल करने के लिए बेस्ट है. दोपहर में अभिजीत मुहूर्त (12:06 से 12:54) के दौरान आप कोई महत्वपूर्ण निवेश कर सकते हैं या कीमती वस्तु खरीद सकते हैं. पैसों के मामले में आज का दिन संतोषजनक रहेगा, लेकिन राहु काल (08:00 से 09:30) के दौरान कागजी कार्रवाई में सावधानी बरतें. शाम के बाद जब चंद्रमा पंचम भाव में जाएगा, तो आपको अचानक किसी क्रिएटिव आईडिया से धन लाभ होने की संभावना है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

लव लाइफ के लिए आज का दिन मिला-जुला है. शाम तक आप पारिवारिक जिम्मेदारियों में व्यस्त रह सकते हैं, जिससे पार्टनर को समय देना मुश्किल होगा. हालांकि, शाम के बाद की वाइब काफी रोमांटिक है. सिंगल जातकों के लिए आज कोई पुराना मित्र आकर्षण का केंद्र बन सकता है. सेहत के मामले में आज छाती में जकड़न या सर्दी-खांसी की शिकायत हो सकती है, इसलिए ठंडी चीजों से परहेज करें. आज पूर्व दिशा की यात्रा करना अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है. अगर यात्रा जरूरी हो, तो घर से दही खाकर निकलें.

Gen-Z Special:

आज अपनी वाइब को थोड़ा 'Chill' और 'Self-Care' मोड पर रखें. अपने रूम को 'Re-decorate' करना या अपनी मेंटल हेल्थ को 'Reset' करना आज आपके लिए ज्यादा जरूरी है. फालतू के कॉम्पिटिशन से खुद को 'Logout' करें और अपनी जड़ों से जुड़ें. शाम के बाद आपकी 'Creative Energy' पीक पर होगी, तब अपने पैशन प्रोजेक्ट्स को 'Update' करें.

Lucky Color: सिल्वर या चमकीला सफेद (Silver/Bright White)

Lucky Number: 7

Special Tip: आज द्वादशी के दिन भगवान विष्णु को सफेद चंदन और मिश्री का भोग लगाएं. शाम के समय शिव मंदिर में कपूर जलाएं. चौथे भाव के चंद्रमा के शुभ प्रभाव के लिए आज अपनी माता का आशीर्वाद लेकर कोई नया काम शुरू करें, सफलता पक्की है.

वृश्चिक (Scorpio) - 16 मार्च 2026

वृश्चिक वालों, आज का दिन आपके साहस, पराक्रम और बौद्धिक कौशल के मेल का है. आज चैत्र मास की द्वादशी तिथि सुबह 09:43 तक है, जो किसी भी आध्यात्मिक कार्य या मानसिक शुद्धि के लिए उत्तम है. चंद्रमा शाम 06:15 तक आपके तीसरे भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहा है, जो आपको काफी 'एक्शन-ओरिएंटेड' और निडर बनाएगा. धनिष्ठा नक्षत्र और शिव योग का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा करेगा, जिससे लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज आप 'ओवरड्राइव' मोड में रहेंगे. तीसरे भाव का चंद्रमा आपको नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन में जबरदस्त सफलता दिलाएगा. यदि आप मीडिया, मार्केटिंग, आईटी या लेखन के क्षेत्र में हैं, तो आज आपकी कोई बड़ी योजना सफल हो सकती है. पैसों के मामले में दिन का पहला हिस्सा निवेश के लिए अच्छा है. अभिजीत मुहूर्त (12:06 से 12:54) के दौरान किसी नए प्रोजेक्ट की डील फाइनल करना लॉन्ग-टर्म प्रॉफिट देगा. बस ध्यान रखें कि राहु काल (08:00 से 09:30) के दौरान कोई बड़ा रिस्क न लें. शाम के बाद चंद्रमा के चौथे भाव में जाते ही सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन यह आपके भविष्य के लिए लाभदायक निवेश ही होगा.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

लव लाइफ के लिए आज का दिन काफी गतिशील है. पार्टनर के साथ छोटी दूरी की यात्रा या किसी एडवेंचर का प्लान बन सकता है. जो लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से कतराते थे, वे आज काफी मुखर रहेंगे. सिंगल लोगों को आज किसी पुराने परिचित से दिलचस्प संदेश मिल सकता है. सेहत के मोर्चे पर आज आप काफी एनर्जेटिक रहेंगे, लेकिन गले और कंधों में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है, इसलिए योग या स्ट्रेचिंग करें. आज पूर्व दिशा की यात्रा करना अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से अदरक खाकर निकलें.

Gen-Z Special:

आज अपनी वाइब को 'Hustle' और 'Influence' पर केंद्रित रखें. आज का दिन 'Soft Skills' को शार्प करने और अपने सोशल सर्कल को एक्सपेंड करने का है. फालतू की ऑनलाइन बहस को 'Skip' करें और अपनी 'Community' बनाने पर ध्यान दें. शाम के बाद थोड़ा 'Homebody' मोड ऑन करें और अपनी प्रोग्रेस को 'Journal' करें. याद रखें—'You are your own biggest competition.'

Lucky Color: गहरा लाल या मैरून (Deep Red/Maroon)

Lucky Number: 9

Special Tip: आज द्वादशी के दिन भगवान विष्णु को शहद और पीले फूल अर्पित करें. शाम के समय शिव मंदिर में 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करते हुए बेलपत्र चढ़ाएं. तीसरे भाव का चंद्रमा है, इसलिए आज अपने भाई-बहनों या करीबी दोस्तों के साथ समय बिताना आपकी किस्मत के बंद दरवाजों को खोल सकता है.

धनु (Sagittarius) - 16 मार्च 2026

धनु वालों, आज का दिन आपकी 'वैल्यू' और 'विरासत' को संवारने का है. आज चैत्र मास की द्वादशी तिथि सुबह 09:43 तक है, जो पिछले कल के एकादशी व्रत के पारण और नई ऊर्जा के संचार का समय है. चंद्रमा शाम 06:15 तक आपके द्वितीय भाव (मकर राशि) में बना हुआ है, जो सीधे तौर पर आपके धन, वाणी और परिवार के सुख को प्रभावित कर रहा है. धनिष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा आपको आज आर्थिक फैसलों में बहुत अधिक 'कैलकुलेटिव' और व्यावहारिक बनाएगी.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आर्थिक रूप से आज का दिन आपकी 'नेट वर्थ' बढ़ाने वाला साबित हो सकता है. यदि आप अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करना चाहते हैं या किसी पुरानी संपत्ति को बेचने का मन बना रहे हैं, तो शाम 06:15 से पहले का समय बहुत अनुकूल है. अभिजीत मुहूर्त (12:06 से 12:54) में किया गया निवेश आपको लंबे समय तक स्थिर रिटर्न दे सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आपकी कोई बात किसी सहकर्मी को चुभ सकती है. राहु काल (08:00 से 09:30) के दौरान किसी को भी उधार देने से बचें. शाम के बाद चंद्रमा के तीसरे भाव (कुंभ) में जाने से आपको अपने कौशल को बढ़ाने के लिए कोई नया अवसर या छोटा असाइनमेंट मिल सकता है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिलेशनशिप के मामले में आज का दिन 'गिव एंड टेक' का है. परिवार के साथ किसी डिनर या गेट-टुगेदर का प्लान बन सकता है. पार्टनर के साथ अपनी वित्तीय चिंताओं को साझा करना आपके रिश्ते को और गहरा बनाएगा. सिंगल जातकों के लिए आज का दिन अपनी पर्सनालिटी पर काम करने का है. सेहत की बात करें तो आज खान-पान में लापरवाही बिल्कुल न बरतें; दांतों या गले में हल्की तकलीफ हो सकती है. आज पूर्व दिशा की यात्रा करना अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि यात्रा टालना संभव न हो, तो थोड़ा गुड़ खाकर पानी पीकर ही घर से निकलें.

Gen-Z Special:

आज अपनी वाइब को 'Rich Mindset' वाली रखें. फालतू के खर्चों को 'Delete' करें और अपनी 'Financial Literacy' पर काम करें. आज का दिन 'Impulsive Buying' को 'Cancel' करने और 'Budgeting' को 'Accept' करने का है. शाम के बाद आपकी 'Social Battery' चार्ज होगी, तब अपने 'Inner Circle' के साथ चिल करें. आपकी 'Authenticity' ही आपकी असली 'Power' है.

Lucky Color: पीला या केसरिया (Yellow/Saffron)

Lucky Number: 3

Special Tip: आज द्वादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फलों का भोग लगाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. शाम को शिव मंदिर में शहद का अभिषेक करें. धन भाव का चंद्रमा होने के कारण आज अपनी वाणी में जितना मधुर रहेंगे, उतना ही भाग्य आपका साथ देगा.

मकर (Capricorn) - 16 मार्च 2026

मकर वालों, आज का दिन आपके व्यक्तित्व को निखारने और अपनी क्षमताओं को साबित करने का है. आज चैत्र मास की द्वादशी तिथि सुबह 09:43 तक है, जो मानसिक शांति और संकल्प शक्ति के लिए श्रेष्ठ है. चंद्रमा शाम 06:15 तक आपकी अपनी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर कर रहा है, जिससे आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव आपको आज बेहद ऊर्जावान और लक्ष्यों के प्रति समर्पित बनाएगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आज करियर के लिहाज से आप 'ड्राइवर सीट' पर हैं. आपकी निर्णय लेने की क्षमता और गंभीरता आपको वर्कप्लेस पर दूसरों से आगे रखेगी. यदि आप लीडरशिप रोल में हैं, तो आज आपकी टीम आपकी तारीफ करेगी. अभिजीत मुहूर्त (12:06 से 12:54) का समय किसी नए एग्रीमेंट पर साइन करने या महत्वपूर्ण मीटिंग्स के लिए सबसे सटीक है. आर्थिक रूप से दिन मजबूत है, लेकिन राहु काल (08:00 से 09:30) के दौरान किसी नए निवेश की शुरुआत न करें. शाम के बाद चंद्रमा के दूसरे भाव में जाने से आपको धन लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं और पुराने अटके हुए काम गति पकड़ेंगे.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिलेशनशिप में आज आपकी गंभीरता पार्टनर को सुरक्षा का अहसास कराएगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए आज का दिन बेहतरीन है. सिंगल जातकों के लिए आज का दिन आत्म-मंथन का है; आप समझ पाएंगे कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं. सेहत के मामले में आज आप काफी फुर्तीले रहेंगे, लेकिन चंद्रमा के आपकी राशि में होने से मानसिक तनाव या सिरदर्द की हल्की शिकायत हो सकती है. पर्याप्त पानी पिएं और खुद को हाइड्रेटेड रखें. आज पूर्व दिशा की यात्रा करना अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि यात्रा बहुत जरूरी हो, तो दर्पण देखकर घर से निकलें.

Gen-Z Special:

आज अपनी वाइब को 'CEO' वाली रखें. चंद्रमा आपकी राशि में है, तो अपनी 'Self-Image' और 'Personal Brand' को 'Upgrade' करने का यह परफेक्ट टाइम है. फालतू के 'Validation' के पीछे भागने के बजाय अपनी 'Skills' को 'Flex' करें. शाम के बाद आपकी 'Value' बढ़ेगी, इसलिए अपने 'Goals' को लेकर 'Unapologetic' रहें.

Lucky Color: रॉयल ब्लू या गहरा ग्रे (Royal Blue/Dark Grey)

Lucky Number: 8

Special Tip: आज द्वादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल और पीले वस्त्र अर्पित करें. चूंकि चंद्रमा आपकी राशि में है, इसलिए शाम को शिवलिंग पर काला तिल मिलाकर जल चढ़ाएं. आज किसी जरूरतमंद को काले कपड़े या कंबल का दान करना आपके भाग्य को और भी प्रबल बनाएगा.

कुंभ (Aquarius) - 16 मार्च 2026

कुंभ वालों, आज का दिन 'बदलाव' और 'नई शुरुआत' का संगम है. आज चैत्र मास की द्वादशी तिथि सुबह 09:43 तक है, जो पिछले कार्यों के समापन के लिए शुभ है. चंद्रमा शाम 06:15 तक आपके बारहवें भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहा है, जिसके बाद वह आपकी अपनी राशि (प्रथम भाव) में प्रवेश करेगा. धनिष्ठा नक्षत्र और शिव योग का प्रभाव आपको शाम के बाद एक नई ऊर्जा और ताजगी से भर देगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आज करियर के मोर्चे पर दिन के दो अलग पहलू रहेंगे. शाम 06:15 तक चंद्रमा बारहवें भाव में होने के कारण खर्चों की अधिकता रह सकती है या किसी काम में अनचाही देरी हो सकती है. हालांकि, जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी या विदेशी व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय लाभ का है. अभिजीत मुहूर्त (12:06 से 12:54) का उपयोग महत्वपूर्ण शोध या प्लानिंग के लिए करें. राहु काल (08:00 से 09:30) के दौरान कोई बड़ा निवेश करने से बचें. शाम के बाद जैसे ही चंद्रमा आपकी राशि में आएगा, आपके रुके हुए प्रोजेक्ट्स में गति आएगी और आपकी लीडरशिप क्वालिटी निखर कर सामने आएगी.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिलेशनशिप के लिए दिन का दूसरा हिस्सा बहुत ही सुखद रहने वाला है. शाम तक आप शायद थोड़े 'लो-की' या एकांत पसंद रहें, लेकिन रात होते-होते पार्टनर के साथ बॉन्डिंग बहुत मजबूत हो जाएगी. सिंगल लोगों के लिए आज आत्म-चिंतन का दिन है. स्वास्थ्य के प्रति आज थोड़ी सावधानी बरतें; नींद की कमी या आंखों में भारीपन महसूस हो सकता है. शाम के बाद आप खुद को मानसिक रूप से बहुत हल्का महसूस करेंगे. आज पूर्व दिशा की यात्रा करना अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि यात्रा टालना संभव न हो, तो घर से दही-चीनी खाकर निकलें.

Gen-Z Special:

आज अपनी वाइब को 'Transition' मोड में रखें. दिन के पहले हिस्से में अपने 'Digital Footprints' को क्लीन करें और फालतू के 'Screen Time' को 'Restrict' करें. शाम के बाद आपकी 'Social Battery' फुल चार्ज होगी, तब अपने 'Network' में एक्टिव हों. आज का मंत्र है 'Unplug to Reconnect'. शाम के बाद आप अपनी 'Main Character Energy' को पूरी तरह महसूस करेंगे.

Lucky Color: आसमानी या नेवी ब्लू (Sky Blue/Navy Blue)

Lucky Number: 11 (या 2)

Special Tip: आज द्वादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल और चने की दाल अर्पित करें. शाम को चंद्रमा के आपकी राशि में आते ही 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करते हुए शिव जी को जल चढ़ाएं. बारहवें चंद्रमा के प्रभाव को कम करने के लिए आज किसी जरूरतमंद को काले तिल का दान करना बहुत फलदायी होगा.

मीन (Pisces) - 16 मार्च 2026

मीन वालों, आज का दिन आपकी 'इच्छाओं की पूर्ति' और 'सामाजिक दायरे' को बढ़ाने वाला है. आज चैत्र मास की द्वादशी तिथि सुबह 09:43 तक है, जो मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतोष लेकर आएगी. चंद्रमा शाम 06:15 तक आपके एकादश भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहा है, जो लाभ और सफलता का भाव है. इसके बाद चंद्रमा आपके बारहवें भाव में जाएगा. धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव आपको आज काफी सक्रिय और लक्ष्य-केंद्रित रखेगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आज करियर के मोर्चे पर आपको अपनी पिछली मेहनत का 'बोनस' मिल सकता है. शाम तक का समय बड़े आर्थिक लाभ या किसी रुकी हुई पेमेंट को प्राप्त करने के लिए बहुत शुभ है. अभिजीत मुहूर्त (12:06 से 12:54) में किया गया कोई भी निवेश या व्यावसायिक मीटिंग आपको भविष्य में बड़ा मुनाफा देगी. यदि आप किसी बड़े समूह या टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो आपकी बातों को बहुत सम्मान मिलेगा. राहु काल (08:00 से 09:30) के दौरान कोई नया बड़ा जोखिम न लें. शाम के बाद चंद्रमा के बारहवें भाव में जाने से खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है या किसी विदेशी प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो सकता है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

लव लाइफ के लिए आज का दिन बहुत ही 'सपोर्टिव' है. पार्टनर के साथ आप भविष्य की सुख-सुविधाओं और सपनों को साझा करेंगे. मित्रों के साथ समय बिताना आज आपके तनाव को कम करने में मदद करेगा. सिंगल लोगों के लिए आज किसी सोशल सर्कल के जरिए कोई दिलचस्प मुलाकात हो सकती है. सेहत के लिहाज से दिन अच्छा है, लेकिन शाम के बाद नींद की कमी या पैरों में थकान महसूस हो सकती है. आज पूर्व दिशा की यात्रा करना अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है. अगर जाना जरूरी हो, तो घर से दही खाकर निकलें.

Gen-Z Special:

आज अपनी वाइब को 'Social' और 'Successful' रखें. आज का दिन अपनी 'Network' को 'Net-worth' में बदलने का है. फालतू के 'Side-quests' को 'Pause' करें और अपने मुख्य लक्ष्य पर फोकस करें. शाम के बाद थोड़ा 'Self-Reflection' मोड ऑन करें और डिजिटल दुनिया से ब्रेक लें. आपकी 'Intuition' आज आपकी सबसे बड़ी सुपरपावर है.

Lucky Color: पीला या सुनहरा (Yellow/Golden)

Lucky Number: 3

Special Tip: आज द्वादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और 'ॐ नमो नारायणाय' का जाप करें. शाम को शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं और किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा होने के कारण आज अपनी आय का एक छोटा हिस्सा किसी नेक काम में लगाना आपके धन की वृद्धि करेगा.

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