हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीअंक शास्त्रमूलांक 1 से 9 के लिए महत्वपूर्ण टिप्स, जो आपके जीवन में बड़े बदलाव का कारण बन सकती है!

मूलांक 1 से 9 के लिए महत्वपूर्ण टिप्स, जो आपके जीवन में बड़े बदलाव का कारण बन सकती है!

Numerology: अंकशास्त्र में अंकों के माध्यम से व्यक्ति के बारे में अच्छे- बुरे का अनुमान लगाया जा सकता है. अंकशास्त्र के अनुसार जानिए मूलांक 1 से 9 अंक के लिए महत्वपूर्ण टिप्स, जो उनके काम आ सकती है.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 13 Oct 2025 04:25 PM (IST)
Numerology: अंकशास्त्र में अंकों के माध्यम से व्यक्ति के बारे में अच्छे- बुरे का अनुमान लगाया जा सकता है. अंकशास्त्र के अनुसार जानिए मूलांक 1 से 9 अंक के लिए महत्वपूर्ण टिप्स, जो उनके काम आ सकती है.

मूलांक अनुसार जानें महत्वपूर्ण सलाह

1/9
अंकशास्त्र के मुताबिक जिन लोगों का मूलांक 1 (1, 10, 19, 28) है, उन्हें अंहकार में आकर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए. ऐसा करने से आपको ही नुकसान होगा. इसके अलावा आपको उधार देने से बचना चाहिए. मूलांक 1 वालों का स्वामी सूर्य ग्रह है.
अंकशास्त्र के मुताबिक जिन लोगों का मूलांक 1 (1, 10, 19, 28) है, उन्हें अंहकार में आकर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए. ऐसा करने से आपको ही नुकसान होगा. इसके अलावा आपको उधार देने से बचना चाहिए. मूलांक 1 वालों का स्वामी सूर्य ग्रह है.
2/9
अंकशास्त्र में जिन लोगों का जन्म (2, 11, 20, 29) है, उनका मूलांक 2 होता है. मूलांक 2 वालों को यही सलाह है कि हद से ज्यादा इमोशनल होने से बचना चाहिए. आपको अकेले यात्रा या भावनात्मक भाव लाने से बचना चाहिए. चंद्रमा आपका ग्रह स्वामी है.
अंकशास्त्र में जिन लोगों का जन्म (2, 11, 20, 29) है, उनका मूलांक 2 होता है. मूलांक 2 वालों को यही सलाह है कि हद से ज्यादा इमोशनल होने से बचना चाहिए. आपको अकेले यात्रा या भावनात्मक भाव लाने से बचना चाहिए. चंद्रमा आपका ग्रह स्वामी है.
3/9
मूलांक 3 (3, 12, 21, 30) वालों का स्वामी गुरु ग्रह होता है. मूलांक 3 वालों को यही सलाह है कि किसी से भी घमंड में आकर बात करने से बचें. छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ प्यार से पेश आए.
मूलांक 3 (3, 12, 21, 30) वालों का स्वामी गुरु ग्रह होता है. मूलांक 3 वालों को यही सलाह है कि किसी से भी घमंड में आकर बात करने से बचें. छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ प्यार से पेश आए.
4/9
मूलांक 4 (4, 13, 22, 31) वालों का ग्रह स्वामी राहु होता है. मूलांक 4 वालों को यही सलाह है कि, पैसों के मामले में जल्दबाजी न करें. काम में शॉटकर्ट लेने से बचें. किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचें.
मूलांक 4 (4, 13, 22, 31) वालों का ग्रह स्वामी राहु होता है. मूलांक 4 वालों को यही सलाह है कि, पैसों के मामले में जल्दबाजी न करें. काम में शॉटकर्ट लेने से बचें. किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचें.
5/9
मूलांक 5 (5,14,23) वालों का ग्रह स्वामी बुध होता है. मूलांक 5 वालों को यही सलाह है कि, किसी से भी बेवजह बहस करने से बचें. वाणी पर कंट्रोल रखने की जरूरत है. मेडिटेशन और किताबें पढ़ना लाभदायक साबित हो सकता है.
मूलांक 5 (5,14,23) वालों का ग्रह स्वामी बुध होता है. मूलांक 5 वालों को यही सलाह है कि, किसी से भी बेवजह बहस करने से बचें. वाणी पर कंट्रोल रखने की जरूरत है. मेडिटेशन और किताबें पढ़ना लाभदायक साबित हो सकता है.
6/9
मूलांक 6 (6,15,24) वालों का ग्रह स्वामी शुक्र होता है. मूलांक 6 वाले व्यक्ति को अपने जीवन में दिखावा करने से बचना चाहिए. आपको हमेशा सच्चाई को प्राथमिकता देनी चाहिए.
मूलांक 6 (6,15,24) वालों का ग्रह स्वामी शुक्र होता है. मूलांक 6 वाले व्यक्ति को अपने जीवन में दिखावा करने से बचना चाहिए. आपको हमेशा सच्चाई को प्राथमिकता देनी चाहिए.
7/9
मूलांक 7 (7,16,25) वालों का ग्रह स्वामी केतु होता है. आपको आत्मचिंतन के साथ डायरी लिखना से मन शांत रहेगा. जरूरत न होने पर सामाजिक आयोजनों से दूर रहने की सलाह दी जाती है.
मूलांक 7 (7,16,25) वालों का ग्रह स्वामी केतु होता है. आपको आत्मचिंतन के साथ डायरी लिखना से मन शांत रहेगा. जरूरत न होने पर सामाजिक आयोजनों से दूर रहने की सलाह दी जाती है.
8/9
मूलांक 8 वालों का स्वामी शनि होता है. शनि का संबंध न्याय और कर्म से होता है. इसलिए मूलांक 8 वालों लोगों को मेहनत से भागना नहीं चाहिए.इसके अलावा उन्हें बुजुर्गों की सेवान करनी चाहिए.
मूलांक 8 वालों का स्वामी शनि होता है. शनि का संबंध न्याय और कर्म से होता है. इसलिए मूलांक 8 वालों लोगों को मेहनत से भागना नहीं चाहिए.इसके अलावा उन्हें बुजुर्गों की सेवान करनी चाहिए.
9/9
मूलांक 9 वालों का स्वामी मंगल होता है. मूलांक 9 वालों को सलाह दी जाती है कि, गुस्से पर काबू रखें. क्रोध में आकर किसी से भी बहस करने से बचें. इसके अलावा रोज शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ रहने वाला है.
मूलांक 9 वालों का स्वामी मंगल होता है. मूलांक 9 वालों को सलाह दी जाती है कि, गुस्से पर काबू रखें. क्रोध में आकर किसी से भी बहस करने से बचें. इसके अलावा रोज शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ रहने वाला है.
Published at : 13 Oct 2025 04:25 PM (IST)
Tags :
Ank Shastra NUMEROLOGY

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'महिलाएं रात में बाहर न निकलें', दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर अब इस TMC नेता ने दिया विवादित बयान
'महिलाएं रात में बाहर न निकलें', दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर अब इस TMC नेता ने दिया विवादित बयान
महाराष्ट्र
NCP के विधायक ने हिंदुओं का जिक्र कर दिया ऐसा बयान, नाराज हुए अजित पवार, 'अगर कोई...'
NCP के विधायक ने हिंदुओं का जिक्र कर दिया ऐसा बयान, नाराज हुए अजित पवार
विश्व
पाकिस्तान में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम,TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
PAK में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम, TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
क्रिकेट
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Lalu Prasad Yadav: लालू परिवार बुरा फंस गया, कोर्ट का बड़ा फैसलाक्या होगा, कड़ी सजा तय! |ABPLIVE
Ultraviolette F77 Superstreet Ride Review | Auto Live
BMW M340i Review: Power, Performance, and Luxury in One! | Auto Live
Railway station पर भगदड़, हालात बेकाबू, कई घायल, चश्मदीदों ने क्या खुलासा किए? |ABPLIVE
Railway station पर भगदड़, हालात बेकाबू, कई घायल, चश्मदीदों ने क्या खुलासा किए? |ABPLIVE

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'महिलाएं रात में बाहर न निकलें', दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर अब इस TMC नेता ने दिया विवादित बयान
'महिलाएं रात में बाहर न निकलें', दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर अब इस TMC नेता ने दिया विवादित बयान
महाराष्ट्र
NCP के विधायक ने हिंदुओं का जिक्र कर दिया ऐसा बयान, नाराज हुए अजित पवार, 'अगर कोई...'
NCP के विधायक ने हिंदुओं का जिक्र कर दिया ऐसा बयान, नाराज हुए अजित पवार
विश्व
पाकिस्तान में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम,TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
PAK में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम, TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
क्रिकेट
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
टेलीविजन
टीवी की इस हसीना को थी शराब पीने की लत, पोस्ट शेयर कर किया खुलासा, बोलीं - ‘अब मेडिटेशन करती हूं..’
टीवी की इस हसीना को थी शराब पीने की लत, पोस्ट शेयर कर किया खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून के 28 गांवों में घटी हिंदू आबादी, डेमोग्राफिक बदलाव ने बढ़ाई धामी सरकार की चिंता
देहरादून के 28 गांवों में घटी हिंदू आबादी, डेमोग्राफिक बदलाव ने बढ़ाई धामी सरकार की चिंता
यूटिलिटी
LPG Gas Subsidy: गैस सब्सिडी का नहीं मिला पैसा? ऐसे करें शिकायत
गैस सब्सिडी का नहीं मिला पैसा? ऐसे करें शिकायत
शिक्षा
UGC NET दिसंबर 2025 एग्जाम की डेट्स घोषित, ऐसे करें आसानी से ऑनलाइन आवेदन
UGC NET दिसंबर 2025 एग्जाम की डेट्स घोषित, ऐसे करें आसानी से ऑनलाइन आवेदन
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget