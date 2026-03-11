Dhurandhar 2 Prediction : मुंबई के पॉश सिनेमाघरों में 3100 रुपये का 'रिक्लाइनर' टिकट हो या दिल्ली के मल्टीप्लेक्स में 2400 रुपये की 'प्राइम' सीट हर तरफ केवल एक ही नाम की गूंज है: 'धुरंधर 2'. रणवीर सिंह की इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही वह माहौल बना दिया है जो दशक में एक बार देखने को मिलता है.

24 घंटों में 87 हजार से ज्यादा टिकटों की बिक्री और रिलीज से पहले ही 12 करोड़ रुपये की ठोस एडवांस बुकिंग कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है. लेकिन क्या यह केवल मार्केटिंग का जादू है? या सितारों की कोई ऐसी चाल है जो पर्दे के पीछे से इस फिल्म की सफलता की पटकथा लिख रही है?

आदित्य धर, जो अपनी बारीक प्लानिंग के लिए जाने जाते हैं, उनकी इस फिल्म की 'मुहूर्त कुंडली' कुछ ऐसे राज खोलती है जो शायद बॉक्स ऑफिस के सारे गणित फेल कर दे.

मुहूर्त का दर्शन: समय का चुनाव या सफलता का मंत्र?

भारतीय सिनेमा में सफल फिल्मों के पीछे केवल शानदार अभिनय और निर्देशन नहीं होता, बल्कि समय (Timing) का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है. आदित्य धर की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धुरंधर 2' की रिलीज के लिए 19 मार्च 2026 की तारीख का चयन किसी गहन रणनीतिक मंथन का परिणाम लगता है. जब हम इस फिल्म की मुहूर्त कुंडली का सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं, तो पता चलता है कि यह केवल एक तारीख नहीं, बल्कि एक 'सिनेमाई चक्र' है जो सफलता की ओर अग्रसर है.

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खरमास और पंचांग की पहेली

Release से ठीक पहले का समय खरमास (मीन संक्रांति) के प्रभाव में है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, खरमास 14 मार्च 2026 से शुरू हो चुका है, जो 13-14 अप्रैल तक चलेगा. आमतौर पर खरमास में शुभ कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन 'स्पाई-थ्रिलर' और 'अंडरकवर मिशन' वाली फिल्मों के लिए यह काल 'गुप्त रणनीति' का प्रतीक है. 19 मार्च का चयन चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा (20 मार्च) की दहलीज पर किया गया है, जो 'बुराई पर अच्छाई की विजय' के संकल्प को दर्शाता है.

18 मार्च के पेड प्रीव्यू: पूर्वाभाद्रपदा की प्रचंड ऊर्जा

फिल्म के पेड प्रीव्यू 18 मार्च 2026 को शुरू हुए, जो ज्योतिषीय रूप से एक 'पावर गेम' है. उस समय का पंचांग विश्लेषण करें तो:

तिथि: कृष्ण पक्ष अमावस्या

कृष्ण पक्ष अमावस्या नक्षत्र: पूर्वाभाद्रपदा

पूर्वाभाद्रपदा करण: चतुष्पद

Dhurandhar 2 is so GOATed that cocky bhai postponed his movie Toxic 😭



Yash knows his slow motion action movie can't compete against Dhurandhar 2.https://t.co/y5pT4whL7k — Ctrl C Ctrl Memes (@Ctrlmemes_) March 4, 2026

अमावस्या को अक्सर नकारात्मक माना जाता है, लेकिन 'स्पाई' जॉनर के लिए यह 'अंधेरे में छिपे नायक' का प्रतीक है. पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र अपनी 'तीव्रता' और 'रूपांतरण' के लिए जाना जाता है. 9 करोड़ रुपये की प्रीव्यू कमाई यह साबित करती है कि यह 'डार्क एनर्जी' दर्शकों को चुम्बक की तरह खींच रही है.

सिंह लग्न: इवेंट सिनेमा का उदय

फिल्म की रिलीज के समय सिंह लग्न का उदय होना इसे 'इवेंट सिनेमा' की श्रेणी में खड़ा करता है. ज्योतिष में सिंह लग्न सत्ता, राजसी ठाठ और व्यापक प्रभाव का प्रतीक है.

स्टार पावर: यह लग्न रणवीर सिंह के करिश्मे को दोगुना करता है.

यह लग्न रणवीर सिंह के करिश्मे को दोगुना करता है. सांस्कृतिक प्रभाव: फिल्म केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय विमर्श बन सकती है.

फिल्म केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय विमर्श बन सकती है. दीर्घायु सफलता: सिंह लग्न में रिलीज हुई फिल्में अक्सर कल्ट का दर्जा प्राप्त करती हैं.

ग्रहों का अद्भुत खेल: उच्च का शुक्र और कुंभ का जमावड़ा

फिल्म 'धुरंधर' के पहले भाग की सफलता के पीछे वृषभ का उच्च चंद्रमा था, जिसने दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ा और अक्षय खन्ना के 'ब्रिलियंट' अभिनय को वायरल किया.

इस बार, शुक्र मीन राशि में उच्च का है.

शुक्र सिनेमा और सौंदर्य का अधिपति है. उच्च का शुक्र यह सुनिश्चित करता है कि फिल्म का 'विजुअल स्केल' और बैकग्राउंड स्कोर (Sashwat Sachdev द्वारा रचित) अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा.

कुंभ राशि में चतुर्ग्रही योग: कुंभ राशि में चंद्रमा, मंगल, बुध और राहु की युति इंटरनेट पर 'डिजिटल सुनामी' लाने वाली है. 'Ari Ari' गाने का वायरल होना इसी राहु-बुध के प्रभाव का नतीजा है.

राहु-मंगल का विस्फोटक मेल: विवाद और लोकप्रियता

कुंभ राशि में राहु और मंगल का संयोजन 'अंगारक' ऊर्जा पैदा करता है. विस्फोटक पब्लिसिटी का योग भी बन रहा है जो फिल्म को लेकर तीखी बहस और विवाद पैदा कर सकता है, लेकिन स्पाई थ्रिलर के लिए यह विवाद ही ईंधन का काम करेगा.

अचानक लोकप्रियता की स्थिति भी बन रही है, जिस तरह अक्षय खन्ना पिछले भाग में वायरल हुए थे, इस बार आर. माधवन या अर्जुन रामपाल के किरदार राहु के प्रभाव से रातों-रात इंटरनेट सेंसेशन बन सकते हैं.

फिल्म की स्टार कास्ट और 'पैन-इंडिया' मिशन

रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, आर. माधवन, और अर्जुन रामपाल की मौजूदगी एक 'पावरहाउस' परफॉर्मेंस की गारंटी है. अक्षय खन्ना का फ्लैशबैक और सारा अर्जुन का जुड़ना फिल्म को एक नई ताजगी देता है.

कहानी: भारतीय जासूस जसकीरत सिंह रंगी के मिशन को जिस तरह से आदित्य धर ने बुना है, वह राष्ट्रीय सुरक्षा और स्पाई-एक्शन का एक ऐसा मिश्रण है जो हिंदी के साथ-साथ दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी पकड़ बनाएगा.

बॉक्स ऑफिस का 'एस्ट्रो-ट्रेड' अनुमान

रिलीज का समय गुड़ी पड़वा, उगादी और ईद के निकट होना एक 'गोल्डन पीरियड' है. ट्रेड रिपोर्ट्स और ज्योतिषीय प्रबलता को देखें तो:

शुरुआती रुझान: 12 करोड़ की एडवांस बुकिंग और प्रीमियम टिकटों की मांग. भारत कलेक्शन: 300 से 450 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन संभव है. ग्लोबल रीच: 600 से 800 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कारोबार होने की प्रबल संभावना है.

धुरंधर 2 की मुहूर्त कुंडली का अध्ययन करने पर कमाई के संकेत मिश्रित लेकिन सकारात्मक दिखाई देते हैं. सिंह लग्न फिल्म को मजबूत ओपनिंग और व्यापक पब्लिसिटी का योग देता है, जबकि मीन राशि में उच्च का शुक्र सिनेमा, संगीत और विजुअल अपील के कारण दर्शकों को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ाता है.

कुंभ राशि में चंद्रमा, मंगल, बुध और राहु की सक्रियता यह संकेत देती है कि फिल्म सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बन सकती है, जिससे इसकी लोकप्रियता और कमाई दोनों बढ़ सकती हैं.

हालांकि राहु-मंगल का प्रभाव शुरुआत में विवाद या तीखी प्रतिक्रिया भी ला सकता है, लेकिन अगर दर्शकों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही तो ज्योतिषीय संकेतों के आधार पर यह फिल्म भारत में लगभग 250–350 करोड़ और वैश्विक स्तर पर 450–600 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने की क्षमता रखती है, जबकि OTT, सैटेलाइट और म्यूजिक अधिकारों सहित कुल रेवेन्यू इससे भी अधिक हो सकता है.

ज्योतिषीय दृष्टि से धुरंधर 2 की कुंडली में 'विजेता' बनने के सारे गुण मौजूद हैं. सिंह लग्न की प्रतिष्ठा, उच्च के शुक्र की भव्यता और कुंभ के राहु-मंगल का डिजिटल प्रभाव, ये सब मिलकर आदित्य धर को इतिहास रचने का मौका दे रहे हैं.

अगर आप सिनेमा के शौकीन हैं, तो 19 मार्च 2026 केवल एक रिलीज डेट नहीं, बल्कि एक 'सिनेमाई इतिहास' का साक्षी बनने का दिन है. क्या आप तैयार हैं इस धुरंधर मिशन के लिए?

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