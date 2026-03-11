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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोधुरंधर 2 का आज पर्दे पर होगा आगाज, क्या आदित्य धर रचेंगे इतिहास? जानें सबसे बड़ी फिल्मी भविष्यवाणी

धुरंधर 2 का आज पर्दे पर होगा आगाज, क्या आदित्य धर रचेंगे इतिहास? जानें सबसे बड़ी फिल्मी भविष्यवाणी

Dhurandhar 2 की कुंडली में बना शक्तिशाली योग. मीन में उच्च का शुक्र, कुंभ में राहु-मंगल और अमावस्या का मुहूर्त क्या संकेत दे रहे हैं. क्या रणवीर सिंह की फिल्म बनेगी 2026 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर?

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 18 Mar 2026 02:57 PM (IST)
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Dhurandhar 2 Prediction : मुंबई के पॉश सिनेमाघरों में 3100 रुपये का 'रिक्लाइनर' टिकट हो या दिल्ली के मल्टीप्लेक्स में 2400 रुपये की 'प्राइम' सीट हर तरफ केवल एक ही नाम की गूंज है: 'धुरंधर 2'. रणवीर सिंह की इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही वह माहौल बना दिया है जो दशक में एक बार देखने को मिलता है.

24 घंटों में 87 हजार से ज्यादा टिकटों की बिक्री और रिलीज से पहले ही 12 करोड़ रुपये की ठोस एडवांस बुकिंग कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है. लेकिन क्या यह केवल मार्केटिंग का जादू है? या सितारों की कोई ऐसी चाल है जो पर्दे के पीछे से इस फिल्म की सफलता की पटकथा लिख रही है?

आदित्य धर, जो अपनी बारीक प्लानिंग के लिए जाने जाते हैं, उनकी इस फिल्म की 'मुहूर्त कुंडली' कुछ ऐसे राज खोलती है जो शायद बॉक्स ऑफिस के सारे गणित फेल कर दे.

मुहूर्त का दर्शन: समय का चुनाव या सफलता का मंत्र?

भारतीय सिनेमा में सफल फिल्मों के पीछे केवल शानदार अभिनय और निर्देशन नहीं होता, बल्कि समय (Timing) का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है. आदित्य धर की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धुरंधर 2' की रिलीज के लिए 19 मार्च 2026 की तारीख का चयन किसी गहन रणनीतिक मंथन का परिणाम लगता है. जब हम इस फिल्म की मुहूर्त कुंडली का सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं, तो पता चलता है कि यह केवल एक तारीख नहीं, बल्कि एक 'सिनेमाई चक्र' है जो सफलता की ओर अग्रसर है.

यह भी पढ़ें- Dhurandhar 2 Ticket Prices: पेड प्रिव्यू के नाम पर धुरंधर 2 के मेकर्स लूट रहे आपकी जेब, तीन हजार तक पहुंची एक टिकट की कीमत

खरमास और पंचांग की पहेली

Release से ठीक पहले का समय खरमास (मीन संक्रांति) के प्रभाव में है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, खरमास 14 मार्च 2026 से शुरू हो चुका है, जो 13-14 अप्रैल तक चलेगा. आमतौर पर खरमास में शुभ कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन 'स्पाई-थ्रिलर' और 'अंडरकवर मिशन' वाली फिल्मों के लिए यह काल 'गुप्त रणनीति' का प्रतीक है. 19 मार्च का चयन चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा (20 मार्च) की दहलीज पर किया गया है, जो 'बुराई पर अच्छाई की विजय' के संकल्प को दर्शाता है.

18 मार्च के पेड प्रीव्यू: पूर्वाभाद्रपदा की प्रचंड ऊर्जा

फिल्म के पेड प्रीव्यू 18 मार्च 2026 को शुरू हुए, जो ज्योतिषीय रूप से एक 'पावर गेम' है. उस समय का पंचांग विश्लेषण करें तो:

  • तिथि: कृष्ण पक्ष अमावस्या
  • नक्षत्र: पूर्वाभाद्रपदा
  • करण: चतुष्पद

अमावस्या को अक्सर नकारात्मक माना जाता है, लेकिन 'स्पाई' जॉनर के लिए यह 'अंधेरे में छिपे नायक' का प्रतीक है. पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र अपनी 'तीव्रता' और 'रूपांतरण' के लिए जाना जाता है. 9 करोड़ रुपये की प्रीव्यू कमाई यह साबित करती है कि यह 'डार्क एनर्जी' दर्शकों को चुम्बक की तरह खींच रही है.

सिंह लग्न: इवेंट सिनेमा का उदय

फिल्म की रिलीज के समय सिंह लग्न का उदय होना इसे 'इवेंट सिनेमा' की श्रेणी में खड़ा करता है. ज्योतिष में सिंह लग्न सत्ता, राजसी ठाठ और व्यापक प्रभाव का प्रतीक है.

  • स्टार पावर: यह लग्न रणवीर सिंह के करिश्मे को दोगुना करता है.
  • सांस्कृतिक प्रभाव: फिल्म केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय विमर्श बन सकती है.
  • दीर्घायु सफलता: सिंह लग्न में रिलीज हुई फिल्में अक्सर कल्ट का दर्जा प्राप्त करती हैं.

ग्रहों का अद्भुत खेल: उच्च का शुक्र और कुंभ का जमावड़ा

फिल्म 'धुरंधर' के पहले भाग की सफलता के पीछे वृषभ का उच्च चंद्रमा था, जिसने दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ा और अक्षय खन्ना के 'ब्रिलियंट' अभिनय को वायरल किया.

इस बार, शुक्र मीन राशि में उच्च का है.

शुक्र सिनेमा और सौंदर्य का अधिपति है. उच्च का शुक्र यह सुनिश्चित करता है कि फिल्म का 'विजुअल स्केल' और बैकग्राउंड स्कोर (Sashwat Sachdev द्वारा रचित) अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा.

कुंभ राशि में चतुर्ग्रही योग: कुंभ राशि में चंद्रमा, मंगल, बुध और राहु की युति इंटरनेट पर 'डिजिटल सुनामी' लाने वाली है. 'Ari Ari' गाने का वायरल होना इसी राहु-बुध के प्रभाव का नतीजा है.

राहु-मंगल का विस्फोटक मेल: विवाद और लोकप्रियता

कुंभ राशि में राहु और मंगल का संयोजन 'अंगारक' ऊर्जा पैदा करता है. विस्फोटक पब्लिसिटी का योग भी बन रहा है जो फिल्म को लेकर तीखी बहस और विवाद पैदा कर सकता है, लेकिन स्पाई थ्रिलर के लिए यह विवाद ही ईंधन का काम करेगा.

अचानक लोकप्रियता की स्थिति भी बन रही है, जिस तरह अक्षय खन्ना पिछले भाग में वायरल हुए थे, इस बार आर. माधवन या अर्जुन रामपाल के किरदार राहु के प्रभाव से रातों-रात इंटरनेट सेंसेशन बन सकते हैं.

फिल्म की स्टार कास्ट और 'पैन-इंडिया' मिशन

रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, आर. माधवन, और अर्जुन रामपाल की मौजूदगी एक 'पावरहाउस' परफॉर्मेंस की गारंटी है. अक्षय खन्ना का फ्लैशबैक और सारा अर्जुन का जुड़ना फिल्म को एक नई ताजगी देता है.

कहानी: भारतीय जासूस जसकीरत सिंह रंगी के मिशन को जिस तरह से आदित्य धर ने बुना है, वह राष्ट्रीय सुरक्षा और स्पाई-एक्शन का एक ऐसा मिश्रण है जो हिंदी के साथ-साथ दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी पकड़ बनाएगा.

बॉक्स ऑफिस का 'एस्ट्रो-ट्रेड' अनुमान

रिलीज का समय गुड़ी पड़वा, उगादी और ईद के निकट होना एक 'गोल्डन पीरियड' है. ट्रेड रिपोर्ट्स और ज्योतिषीय प्रबलता को देखें तो:

  1. शुरुआती रुझान: 12 करोड़ की एडवांस बुकिंग और प्रीमियम टिकटों की मांग.
  2. भारत कलेक्शन: 300 से 450 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन संभव है.
  3. ग्लोबल रीच: 600 से 800 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कारोबार होने की प्रबल संभावना है.

धुरंधर 2 की मुहूर्त कुंडली का अध्ययन करने पर कमाई के संकेत मिश्रित लेकिन सकारात्मक दिखाई देते हैं. सिंह लग्न फिल्म को मजबूत ओपनिंग और व्यापक पब्लिसिटी का योग देता है, जबकि मीन राशि में उच्च का शुक्र सिनेमा, संगीत और विजुअल अपील के कारण दर्शकों को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ाता है.

कुंभ राशि में चंद्रमा, मंगल, बुध और राहु की सक्रियता यह संकेत देती है कि फिल्म सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बन सकती है, जिससे इसकी लोकप्रियता और कमाई दोनों बढ़ सकती हैं.

हालांकि राहु-मंगल का प्रभाव शुरुआत में विवाद या तीखी प्रतिक्रिया भी ला सकता है, लेकिन अगर दर्शकों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही तो ज्योतिषीय संकेतों के आधार पर यह फिल्म भारत में लगभग 250–350 करोड़ और वैश्विक स्तर पर 450–600 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने की क्षमता रखती है, जबकि OTT, सैटेलाइट और म्यूजिक अधिकारों सहित कुल रेवेन्यू इससे भी अधिक हो सकता है.

ज्योतिषीय दृष्टि से धुरंधर 2 की कुंडली में 'विजेता' बनने के सारे गुण मौजूद हैं. सिंह लग्न की प्रतिष्ठा, उच्च के शुक्र की भव्यता और कुंभ के राहु-मंगल का डिजिटल प्रभाव, ये सब मिलकर आदित्य धर को इतिहास रचने का मौका दे रहे हैं.

अगर आप सिनेमा के शौकीन हैं, तो 19 मार्च 2026 केवल एक रिलीज डेट नहीं, बल्कि एक 'सिनेमाई इतिहास' का साक्षी बनने का दिन है. क्या आप तैयार हैं इस धुरंधर मिशन के लिए?

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य | मीडिया रणनीतिकार | डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABP Live में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आधुनिक जीवन, समाज, मीडिया, बाजार और वैश्विक घटनाओं की दिशा तय करने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभवी ज्योतिषी हैं, जिनका कार्य पारंपरिक विद्या और समकालीन विश्लेषण के संगम के लिए जाना जाता है.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप, धार्मिक ब्रांडिंग और डिजिटल पब्लिशिंग के गहरे जानकार हैं.

प्रमुख भविष्यवाणियां

हृदेश कुमार सिंह की कई भविष्यवाणियां समय के साथ चर्चा में रहीं और उल्लेखनीय रूप से सटीक सिद्ध हुईं. इनमें IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा, Yo Yo Honey Singh की वापसी और संगीत सफलता, भारत में AI नीति बदलाव के संकेत, Donald Trump की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय, Pushpa 2: The Rule की बॉक्स ऑफिस सफलता और Allu Arjun के करियर ग्राफ, Dhurandhar की संभावित बॉक्स ऑफिस सफलता, ईरान-इजराइल युद्ध, शेयर बाजार क्रैश 2025, दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का पूर्वानुमान और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू व लोकप्रियता का संकेत शामिल हैं. ये सभी विश्लेषण शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय अध्ययन पर आधारित रहे हैं.

विशेषज्ञता के क्षेत्र

हृदेश कुमार सिंह (Astro Guy) वैदिक ज्योतिष, संहिता शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु के अनुभवी शोधकर्ता व विश्लेषक हैं. वे ग्रहों की स्थिति, दशा-गोचर और मनोवैज्ञानिक संकेतों के आधार पर करियर, विवाह, शिक्षा, प्रेम संबंध, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहन ज्योतिषीय विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं.

ज्योतिष के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भों से जोड़ते हुए वे शेयर मार्केट ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉर्पोरेट रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और वैश्विक घटनाओं पर भी ग्रहों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं. डिजिटल युग में धर्म और ज्योतिष को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वे SEO-अनुकूल राशिफल, पंचांग आधारित भविष्यवाणी और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं.

मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनका कार्य Digital Religion Journalism और Astro-Strategic Analysis के लिए जाना जाता है. वे लाइफ-कोच के रूप में भी लोगों को जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों, सही समय की पहचान और अवसरों के चयन में मार्गदर्शन देते हैं.

उद्देश्य

हृदेश कुमार सिंह का स्पष्ट मानना है कि ज्योतिष भय, भ्रम या भाग्यवाद का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा है. उनके अनुसार ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, बल्कि सही समय पर साहसिक और संतुलित निर्णय लेने की दिशा भी दिखाता है.

अन्य रुचियां

फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख, बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव उनके व्यक्तित्व और लेखन को एक विशिष्ट गहराई प्रदान करते हैं. यही बहुस्तरीय दृष्टि उनके लेखों, भविष्यवाणियों और रणनीतिक विश्लेषण को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि संवेदनशील, सांस्कृतिक और प्रभावशाली बनाती है.
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Published at : 11 Mar 2026 02:12 PM (IST)
Tags :
Aditya Dhar Ranveer SIngh Prediction 2026 Dhurandhar 2 Dhurandhar 2 Movie Dhurandhar 2 Box Office Prediction
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