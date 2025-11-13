हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीअंक शास्त्रगोविंदा और धर्मेंद्र की सेहत पर अंक 3 का प्रभाव! क्या बृहस्पति दे रहे हैं चेतावनी?

गोविंदा और धर्मेंद्र की सेहत पर अंक 3 का प्रभाव! क्या बृहस्पति दे रहे हैं चेतावनी?

Numerology: बॉलीवुड के 2 सुपरस्टार गोविंदा और धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ने के कारण दोनों को ही बीते दिनों अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. अंक ज्योतिष के नजरिए से जानते हैं इसके पीछे का रहस्य?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 13 Nov 2025 03:56 PM (IST)
Numerology: बॉलीवुड के 2 सुपरस्टार गोविंदा और धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ने के कारण दोनों को ही बीते दिनों अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. अंक ज्योतिष के नजरिए से जानते हैं इसके पीछे का रहस्य?

गोविंदा धर्मेंद्र अंकज्योतिषीय संकेत

1/6
फिल्मी दुनिया के दो सितारे गोविंदा और धर्मेंद्र दोनों की ही बिगड़ती सेहत को लेकर एक हफ्ते में अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. दोनों की तारीखों पर नजर डाले तो पता चलता है कि, इसके पीछे अंकज्योतिष का दिलचस्प राज छिपा है.
फिल्मी दुनिया के दो सितारे गोविंदा और धर्मेंद्र दोनों की ही बिगड़ती सेहत को लेकर एक हफ्ते में अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. दोनों की तारीखों पर नजर डाले तो पता चलता है कि, इसके पीछे अंकज्योतिष का दिलचस्प राज छिपा है.
2/6
गोविंदा की तबियत बिगड़ने पर उन्हें 12 नवंबर की रात को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. गोविंदा की जन्म तारीख 21 दिसंबर 1963 है. ऐसे में उनका मूलांक अंक 3 है.
गोविंदा की तबियत बिगड़ने पर उन्हें 12 नवंबर की रात को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. गोविंदा की जन्म तारीख 21 दिसंबर 1963 है. ऐसे में उनका मूलांक अंक 3 है.
3/6
जबकि धर्मेंद्र की हालत 10 नवंबर को बिगड़ने के कारण उन्हें मुंबई ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 12 नवंबर (1+2=3)और 10 नवंबर (1+0=1) दोनों ही अंक गुरु ग्रह से संबंध रखते हैं. अंकशास्त्र के मुताबिक अंक 3 का स्वामी बृहस्तपति (Jupiter) होता है, और अंक 1 का स्वामी सूर्य है.
जबकि धर्मेंद्र की हालत 10 नवंबर को बिगड़ने के कारण उन्हें मुंबई ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 12 नवंबर (1+2=3)और 10 नवंबर (1+0=1) दोनों ही अंक गुरु ग्रह से संबंध रखते हैं. अंकशास्त्र के मुताबिक अंक 3 का स्वामी बृहस्तपति (Jupiter) होता है, और अंक 1 का स्वामी सूर्य है.
4/6
सूर्य और बृहस्पति दोनों ही ग्रहों को संयम, ऊर्जा, ज्ञान और जीवनशक्ति का प्रतीक माना जाता है. बॉलीवुड स्टार गोविंदा और धर्मेंद की घटनाओं को गौर से देखें तो यह गुरु ग्रह की चेतावन लगती है. बृहस्पति की कमजोर स्थिति होने पर जातक को अधिक परिश्रम, थकावट या ओवर एक्सर्शन का सामना करना पड़ सकता है.
सूर्य और बृहस्पति दोनों ही ग्रहों को संयम, ऊर्जा, ज्ञान और जीवनशक्ति का प्रतीक माना जाता है. बॉलीवुड स्टार गोविंदा और धर्मेंद की घटनाओं को गौर से देखें तो यह गुरु ग्रह की चेतावन लगती है. बृहस्पति की कमजोर स्थिति होने पर जातक को अधिक परिश्रम, थकावट या ओवर एक्सर्शन का सामना करना पड़ सकता है.
5/6
गोविंदा ने अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद हाल ही में मीडिया को दिए इंटरव्यू में बताया कि, 'अधिक वर्कआउट करने के कारण ऐसा हुआ' गोविंदा का ऐसा कहना अंक ज्योतिष के लिहाज से सही माना जाता है कि, गुरु ग्रह व्यक्ति को सीमा में रहकर ही परिश्रम करने की सलाह देता है.
गोविंदा ने अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद हाल ही में मीडिया को दिए इंटरव्यू में बताया कि, 'अधिक वर्कआउट करने के कारण ऐसा हुआ' गोविंदा का ऐसा कहना अंक ज्योतिष के लिहाज से सही माना जाता है कि, गुरु ग्रह व्यक्ति को सीमा में रहकर ही परिश्रम करने की सलाह देता है.
6/6
बृहस्पति सिर्फ ज्ञान या धन के नहीं, बल्कि आत्म संयम के कारक भी माने जाते हैं. जब गुरु ग्रह थकान या असंतुलन की स्थिति से अवगत कराता है तो इसका उपाय भी वही देता है. जैसे कि गोविंदा ने ठीक होने के बाद अपने फैंस को यही सलाह दी कि, 'योग, प्राणायाम करें और संतुलित जीवन जिएं.'
बृहस्पति सिर्फ ज्ञान या धन के नहीं, बल्कि आत्म संयम के कारक भी माने जाते हैं. जब गुरु ग्रह थकान या असंतुलन की स्थिति से अवगत कराता है तो इसका उपाय भी वही देता है. जैसे कि गोविंदा ने ठीक होने के बाद अपने फैंस को यही सलाह दी कि, 'योग, प्राणायाम करें और संतुलित जीवन जिएं.'
Published at : 13 Nov 2025 03:56 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Govinda NUMEROLOGY

अंक शास्त्र फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दिल्ली धमाके के बाद बौखलाया पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ बोले - 'भारत-अफगानिस्तान से जंग...'
दिल्ली धमाके के बाद बौखलाया पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ बोले - 'भारत-अफगानिस्तान से जंग...'
दिल्ली NCR
Delhi Blast News Live: अल फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंचा बम निरोधक दस्ता, कैंपस में बढ़ी हलचल
दिल्ली ब्लास्ट Live: अल फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंचा बम निरोधक दस्ता, कैंपस में बढ़ी हलचल
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

IPO Alert: Fujiyama Power Systems Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Gold नहीं, Value Investing ही असली सोना! Warren Buffett का Farewell Message Explained in Hindi|
Delhi Red Fort Blast: लाल किला कार धमाके पर गृह मंत्री और खुफिया विभाग के अधिकारी कर रहे बैठक
IPO Alert: Workmates Core2Cloud IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Delhi Red Fort Blast: धमाके से कुछ घंटे पहले कनॉट प्लेस में i-20 कार में दिखा था उमर | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दिल्ली धमाके के बाद बौखलाया पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ बोले - 'भारत-अफगानिस्तान से जंग...'
दिल्ली धमाके के बाद बौखलाया पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ बोले - 'भारत-अफगानिस्तान से जंग...'
दिल्ली NCR
Delhi Blast News Live: अल फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंचा बम निरोधक दस्ता, कैंपस में बढ़ी हलचल
दिल्ली ब्लास्ट Live: अल फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंचा बम निरोधक दस्ता, कैंपस में बढ़ी हलचल
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
न्यूज़
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
बॉलीवुड
Upcoming Comedy Films: 'मस्ती 4' से लेकर 'किस किसको प्यार दूं 2' तक, लगने वाला है कॉमेडी का तड़का जानिए कब होंगी रिलीज
'मस्ती 4' से लेकर 'किस किसको प्यार दूं 2' तक, लगने वाला है कॉमेडी का तड़का जानिए कब होंगी रिलीज
यूटिलिटी
कार लीज पर लेना ज्यादा फायदेमंद या नई गाड़ी खरीदना, जानें किसमें ज्यादा मुनाफा?
कार लीज पर लेना ज्यादा फायदेमंद या नई गाड़ी खरीदना, जानें किसमें ज्यादा मुनाफा?
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget