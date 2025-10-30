एक्सप्लोरर
Numerology Alert: इन डेट ऑफ बर्थ वालों को शराब से रहना चाहिए कोसों दूर, कहीं आपका अंक तो नहीं?
अंकशास्त्र के अनुसार कुछ खास मूलांक वालों को भूलकर भी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से क्रूर ग्रह शनि, मंगल, राहु, केतु और चंद्रमा का दुष्प्रभाव व्यक्ति के जीवन में दिखाई देने लगता है.
जन्मतिथि में शराब से बचना चाहिए
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 30 Oct 2025 12:06 PM (IST)
Tags :Mangal Rahu-ketu Shani NUMEROLOGY Chandra
अंक शास्त्र
6 Photos
Numerology Alert: इन डेट ऑफ बर्थ वालों को शराब से रहना चाहिए कोसों दूर, कहीं आपका अंक तो नहीं?
अंक शास्त्र
6 Photos
मूलांक 3 के रोहित शर्मा ने Aus के खिलाफ 73 रनों की पारी खेली, 2025 उनका सफलता और आत्मविश्वास से भरा वर्ष होगा
अंक शास्त्र
4 Photos
Numerology: इन 3 मूलांक के लोगों पर किस्मत की होती है खास मेहरबानी, जन्म से ही होते हैं लकी
अंक शास्त्र
9 Photos
मूलांक 1 से 9 के लिए महत्वपूर्ण टिप्स, जो आपके जीवन में बड़े बदलाव का कारण बन सकती है!
अंक शास्त्र
6 Photos
PM Modi को सफल और शक्तिशाली बनाने वाला अंक कौन सा है? कलियुग के न्यायाधीश से है गहरा नाता
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से घटाया टैरिफ, शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद लिया बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मेरी तरह से तू भी लूटा है बहार में', आजम खान से मिलने पहुंचे इरफान सोलंकी, सियासी हलचल तेज
इंडिया
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
क्रिकेट
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
Advertisement
अंक शास्त्र
6 Photos
Numerology Alert: इन डेट ऑफ बर्थ वालों को शराब से रहना चाहिए कोसों दूर, कहीं आपका अंक तो नहीं?
अंक शास्त्र
6 Photos
मूलांक 3 के रोहित शर्मा ने Aus के खिलाफ 73 रनों की पारी खेली, 2025 उनका सफलता और आत्मविश्वास से भरा वर्ष होगा
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion