8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग आंवला नवमी पर सरसों के तेल, काली उड़द या लोहे की वस्तु का दान करें. इससे शनि देव की कृपा मिलती है और मेहनत का पूरा फल प्राप्त होता है.