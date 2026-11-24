Aaj Ka Kanya Rashifal 24 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज सुबह 07:25 बजे के बाद आपकी राशि से 9वें भाव यानी नवम भाव (भाग्य, धर्म, दर्शन, उच्च ज्ञान, यात्रा व व्यावसायिक विस्तार स्थान) में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं. नवम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आज आपके भीतर धर्म और दर्शन के प्रति गहरी रुचि बढ़ेगी, जिससे मन में सकारात्मकता व वैचारिक स्पष्टता बनी रहेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 24 November 2026)

दिनांक: 24 नवंबर 2026, मंगलवार

24 नवंबर 2026, मंगलवार तिथि: रात्रि 08:24 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि , तत्पश्चात प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी

रात्रि 08:24 बजे तक , तत्पश्चात प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी नक्षत्र: रात्रि 11:25 बजे तक कृतिका नक्षत्र, तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र रहेगा

रात्रि 11:25 बजे तक कृतिका नक्षत्र, तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, परिध योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा सुबह 07:25 बजे के बाद वृषभ राशि (आपकी राशि से 9वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा सुबह 07:25 बजे के बाद में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया — किसी कार्य हेतु यात्रा करने के लिए यह समय अत्यंत लाभकारी रहेगा)

दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( — किसी कार्य हेतु यात्रा करने के लिए यह समय अत्यंत लाभकारी रहेगा) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस, विस्तार और भावनात्मक नियंत्रण (Business Expansion & Emotional Control)

व्यावसायिक कार्यप्रणाली में विस्तार के अनुकूल समय, शेयर बाजार से रहें सावधान: आज व्यावसायिक कार्यप्रणाली में विस्तार करने के लिए ग्रह स्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं. हालांकि, शेयर्स तथा तेजी-मंदी (Speculation/Trading) के कामों से दूर रहें या ज्यादा सावधान रहें—कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की एडवाइस एंड गाइडेंस (Advice & Guidance) अवश्य लें.

डिसीजन लेते समय इमोशनल न हों, बिजनेस को करें अपडेट: आपका व्यवसाय अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी व्यापारिक डिसीजन लेते समय इमोशनल (भावुक) न हों. आज आपको अपने बिजनेस को समय के अनुसार अपडेट (Update) करने की आवश्यकता महसूस होगी, जिसके लिए आप ठोस कदम भी आगे बढ़ाएंगे.

2. करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा और यात्रा मुहूर्त (Career Status & Travel Timing)

सामाजिक स्थिति में होगी वृद्धि, करियर बदलाव के प्रयासों को करें तेज: परिध और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से नौकरी में अभी किसी भी तरह के त्वरित परिवर्तन की आशा न करें; हालांकि समाज और कार्यस्थल पर आपकी सामाजिक स्थिति (Social Status) में वृद्धि होगी. जो एम्प्लॉयड पर्सन (Employed Persons) करियर में बदलाव लाने का विचार बना रहे हैं, उन्हें इस दिशा में अपने प्रयासों को तेजी से बढ़ाना होगा.

यात्रा के लिए नोट करें दोपहर का लाभकारी समय: यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 02:00 बजे (लाभ-अमृत चौघड़िया) के मध्य का समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा.

3. पारिवारिक माहौल, खिलाड़ी, छात्र व स्वास्थ्य (Family Atmosphere, Sports & Students)

घर का माहौल हल्का रखें, बच्चों की मनोदशा का रखें ध्यान: पारिवारिक जीवन में आज घर के माहौल को कैसे हल्का और खुशनुमा रखा जाए, इस पर विशेष फोकस करना चाहिए; क्योंकि घर का तनावपूर्ण माहौल बच्चों की मनोदशा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है. वहीं, स्पोर्ट्स पर्सन (Sports Persons) उन सभी बातों को इग्नोर ही करें, जिनसे घर का माहौल अशांत होता है. लव व वैवाहिक जीवन में भी मधुर संवाद बनाए रखें.

कड़ी मेहनत से सफलता पाएंगे छात्र: विद्यार्थी वर्ग (Students) के लिए आज का दिन उत्साहजनक है; आज छात्रों को कड़ी मेहनत करने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी यही लगन बेहतरीन परिणाम दिलाएगी.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: नवम भाव में चंद्रमा के शुभ प्रभाव से ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 9

मंगलवार व कार्तिक पूर्णिमा विशेष अचूक उपाय: आज मंगलवार, पावन कार्तिक पूर्णिमा, सर्वार्थ सिद्धि योग और नवम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात संकटमोचन हनुमान जी और भगवान श्रीहरि विष्णु व माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें. हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल व गुड़-चने का भोग लगाकर 'हनुमान चालीसा' व 'सुंदरकांड' का पाठ करें, तथा प्रथम पूज्य भगवान श्रीगणेश को दूर्वा अर्पित करें. कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर किसी मंदिर या जरूरतमंद को चावल, दूध, हरी मूंग, गुड़ या सफेद वस्त्र का दान करें तथा शाम को तुलसी जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं. इससे भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, व्यावसायिक विस्तार सफल होगा और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

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