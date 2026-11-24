उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू हो गई है. सूत्रों के मुताबिक, सपा ने कांग्रेस को 26 विधानसभा सीटों का प्रस्ताव दिया है. हालांकि, इस प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने अपनी नाराजगी जाहिर की है. वहीं, सपा सांसद राजीव राय ने साफ किया है कि सीटों का फैसला किसी संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि एक-एक सीट पर चर्चा के बाद होगा.

सपा की ओर से कांग्रेस को 26 सीटें ऑफर किए जाने की चर्चा के बीच कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा, "मुझे तो पता नहीं कब दे रही है, मैं तो किसी से भीख नहीं मांग रहा हूं." उनके इस बयान के बाद दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर चल रही बातचीत पर सियासी चर्चा तेज हो गई है.

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दिल्ली: कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने सपा के कांग्रेस को 26 विधानसभा सीटों का प्रस्ताव देने पर कहा, "मुझे तो पता नहीं कब दे रही है, आपको पता होगा। मैं तो किसी से भीख नहीं मांग रहा हूं..." https://t.co/0joGXl4zH9 — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 24, 2026

सीट-दर-सीट होगी चर्चा: राजीव राय

सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर आज दूसरे दौर की बातचीत जारी है. इस पर समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने कहा, "दोनों पार्टियों के नेता सीट-दर-सीट चर्चा करेंगे. सवाल यह नहीं है कि कौन कितनी सीटों की संख्या बता रहा है. यह कोई कपड़ा खरीदने की बात नहीं है कि 200 रुपये की शर्ट है तो 100 रुपये में ले लो. जो भी फैसला होगा, वह एक-एक सीट पर चर्चा के बाद होगा, ताकि हमें दो-तिहाई बहुमत मिल सके."

उन्होंने आगे कहा, "सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि 2027 में सरकार बनाने की कोशिश कर रही पार्टियों के बीच कितनी बातचीत हो रही है. जो सत्ता में बैठे हैं, उनकी तस्वीर तक 20 सेकंड के लिए भी सामने नहीं आई है. उनके बारे में लोग इसलिए भी ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनसे कोई उम्मीद नहीं है."

403 सीटों पर बातचीत में लगेगा समय

राजीव राय ने कहा कि सीटों पर चर्चा अचानक शुरू नहीं होती. दोनों दलों ने इसके लिए होमवर्क किया होगा और एक-दूसरे के साथ जानकारियां साझा की होंगी. उन्होंने कहा, "अचानक तो कोई मुलाकात होती नहीं है. जाहिर है, सभी ने होमवर्क किया होगा और आपस में जानकारियों का आदान-प्रदान कर रहे होंगे. आज औपचारिक बैठक हुई है और अब सीट-दर-सीट चर्चा होगी. इसमें कुछ भी गलत नहीं है."

#WATCH | कांग्रेस-SP सीट बंटवारे पर राजीव राय का बयान, 'हर सीट पर होगी चर्चा' @romanaisarkhan | @ahmadbelalji https://t.co/SMm0dUypVm #RajeevKumarRai #SeatSharing #UPPolitics #SPCongress #CongressMeeting #ABPNews https://t.co/aAO6Oa3nNm — ABP News (@ABPNews) November 24, 2026

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उन्होंने कहा, "इतना बड़ा राज्य है. इसका आकार दुनिया के सातवें सबसे बड़े देश के बराबर है. यहां 403 सीटें हैं. ऐसे में एक-एक सीट पर अपनी-अपनी बात रखने में समय तो लगेगा ही. जिन सीटों पर कोई जटिलता या पेचीदगी सामने आएगी, उन पर हम चर्चा करेंगे."