Aaj Ka Mithun Rashifal 24 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज सुबह 07:25 बजे के बाद आपकी राशि से 12वें भाव यानी द्वादश भाव (व्यय, हानि, गोपनीयता, एकांत, गुप्त शत्रु, सेहत व सतर्कता स्थान) में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं. द्वादश भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते आज आपके स्वभाव में गोपनीयता और थोड़ा अलगाव (एकांतप्रियता) की प्रवृत्ति रह सकती है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 24 November 2026)

दिनांक: 24 नवंबर 2026, मंगलवार

24 नवंबर 2026, मंगलवार तिथि: रात्रि 08:24 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि , तत्पश्चात प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी

रात्रि 08:24 बजे तक , तत्पश्चात प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी नक्षत्र: रात्रि 11:25 बजे तक कृतिका नक्षत्र, तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र रहेगा

रात्रि 11:25 बजे तक कृतिका नक्षत्र, तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, परिध योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा सुबह 07:25 बजे के बाद वृषभ राशि (आपकी राशि से 12वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा सुबह 07:25 बजे के बाद में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस, कर्मचारियों की लापरवाही और कानूनी दस्तावेज (Business Staff & Legal Alert)

कार्यस्थल पर मौजूदगी है जरूरी, कानूनी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें: इस समय व्यावसायिक स्थल पर अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि कर्मचारियों की लापरवाही से आर्थिक नुकसान होने की स्थिति बन रही है. बिजनेसमैन आज किसी भी पेपर पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी कानूनी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें और वित्तीय निर्णय सोच-समझकर लें.

पॉलिसी की शर्तें समझें, अनुभवी की सलाह से लें निर्णय: किसी भी नई पॉलिसी या स्कीम में पैसा लगाने से पहले उसकी नियम व शर्तों को अच्छी तरह समझ लें. नेगेटिव सिचुएशन आने पर शांति और सूझबूझ से डिसीजन लें, नहीं तो सिचुएशन ज्यादा बिगड़ सकती है—किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह-मशविरा करना आपके लिए उचित रहेगा.

2. करियर, गुप्त शत्रु और अतीत की गलती (Career Hidden Enemies & Past Inquiry)

मीटिंग में योगदान की सराहना, पर अतीत की गलती से जांच का सामना: ऑफिस की मीटिंग में किसी महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक चर्चा रहेगी और आपके योगदान की सराहना भी होगी. हालांकि, नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को अतीत में की गई किसी पुरानी गलती के कारण आज किसी तरह की विभागीय जांच या पूछताछ से निपटना पड़ सकता है.

हिडन एनिमी आ सकते हैं सामने, अधिक सोच-विचार में न गंवाएं अवसर: आज आपके हिडन एनिमी (गुप्त शत्रु) सामने आ सकते हैं, जो आपके जीवन व कामकाज को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं—स्वयं पर भरोसा रखें और शांत रहें. अधिक सोचने-विचारने से कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हाथ से निकल सकती है, इसलिए समय पर तुरंत निर्णय लेने का प्रयास करें.

3. दांपत्य जीवन, छात्र व स्वास्थ्य (Spouse Concern, Students Concentration & Health)

जीवनसाथी के दृष्टिकोण को समझें, सेहत बिगड़ने से बढ़ सकती है चिंता: वैवाहिक जीवन में आज आपको जीवनसाथी के दृष्टिकोण और भावनाओं को समझने की आवश्यकता है. आपकी तबीयत खराब होने से आज जीवनसाथी परेशान रह सकते हैं, इसलिए अपनी सेहत को बिल्कुल नजरअंदाज न करें. लव लाइफ में भी धैर्य और संवाद बनाए रखें.

एकाग्रता बढ़ाने के लिए योग व मेडिटेशन अपनाएं छात्र: विद्यार्थी वर्ग (Students) के कंसंट्रेशन (एकाग्रता) में आज कुछ कमी आएगी; मानसिक स्पष्टता के लिए आप योगा व मेडिटेशन को अपनी लाइफस्टाइल में जरूर ऐड करें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: द्वादश भाव के चंद्रमा के प्रभाव से शारीरिक थकान, अनिद्रा या मौसमी अस्वस्थता हो सकती है. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 7

मंगलवार व कार्तिक पूर्णिमा विशेष अचूक उपाय: आज मंगलवार, पावन कार्तिक पूर्णिमा, सर्वार्थ सिद्धि योग और द्वादश भाव के चंद्रमा के अशुभ प्रभावों को शांत कर उत्तम स्वास्थ्य व गुप्त शत्रुओं से रक्षा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात संकटमोचन हनुमान जी और भगवान श्रीहरि विष्णु व माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें. हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल व गुड़-चने का भोग लगाकर 'हनुमान चालीसा' व 'बजरंग बाण' का पाठ करें. कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर किसी मंदिर या जरूरतमंद को चावल, दूध, हरी मूंग, गुड़ या सफेद वस्त्र का दान करें तथा शाम को तुलसी जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं. इससे व्यापारिक नुकसान व जांच की चिंता दूर होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

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