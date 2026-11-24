महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन बिल पर घमासान के बीच विपक्षी पार्टियों ने संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया है. कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने मंगलवार को सरकार से पूछा कि आखिर संसद का शीतकालीन सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? देश जानना चाहता है. उन्होंने एक्स पोस्ट में संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू को टैग किया.

कांग्रेस के लोकसभा सांसद कार्ति चिदंबरम ने एक्स पर स्पीकर ओम बिरला को टैग करके पूछा कि क्या संसद बुलाई जा रही है?

ममता बनर्जी गुट के टीएमसी नेता और पूर्व सांसद साकेत गोखले ने कहा कि इस साल की शुरुआत में संसद में मिली हार के बाद, अमित शाह पूरी तरह हताश हैं. हो सकता है कि संसद का शीतकालीन सत्र भी रद्द कर दिया जाए, क्योंकि परिसीमन के लिए जरूरी 2/3 बहुमत शाह के पास नहीं है. परिसीमन के लिए जरूरी आंकड़े जुटाने की खातिर, बीजेपी ने सांसदों को खरीदने और पार्टियों को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की है.

इतिहास में चार बार नहीं हुआ शीतकालीन सत्र

बता दें कि इस साल मानसून सत्र को 13 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अभी तक सत्रावसान नहीं किया गया है. इसके 100 दिन से अधिक समय हो गए हैं. संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, सरकार को अगले साल 12 फरवरी से पहले सत्र बुलाना होगा.

सत्रावसान नहीं होने की वजह से पिछले दिनों सूत्रों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि शॉर्ट नोटिस पर सरकार विशेष सत्र बुला सकती है और इसमें परिसीमन बिल पास कराएगी. हालांकि इसपर तस्वीर साफ नहीं है. अब शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार के रुख का इंतजार है.

इतिहास में संसद का शीतकालीन सत्र केवल चार बार नहीं बुलाया गया है. आपातकाल, लोकसभा का समय से पहले भंग होना, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और कोविड-19 महामारी के समय शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया गया था.

परिसीमन पर क्या है दावा?

साकेत गोखले ने कहा, ''अब समय आ गया है कि सभी लोग मजबूती से एक साथ खड़े हों. इस समय जो कोई भी परिसीमन का समर्थन करेगा, वह लोकतंत्र की हत्या में बराबर का भागीदार होगा. इसलिए, यह जरूरी है कि सभी संबंधित पक्ष (जिसमें NDA के सहयोगी भी शामिल हैं) परिसीमन का पुरजोर विरोध करें.''

उन्होंने कहा, ''मोदी-शाह द्वारा की जा रही जल्दबाजी वाली परिसीमन की कवायद, चुनावों में धांधली करने की उनकी सबसे बड़ी कोशिश है. ज्ञानेश कुमार परिसीमन आयोग का हिस्सा होंगे. इसलिए, हर चुनाव क्षेत्र की सीमाएं अमित शाह की मर्जी के हिसाब से फिर से तय की जाएंगी. महिलाओं के आरक्षण को तुरंत लागू करने के लिए परिसीमन की कोई जरूरत नहीं है. इसे एक छोटे से संशोधन के जरिए तुरंत लागू किया जा सकता है.''

शशि थरूर का सवाल

संसद सत्र पर अटकलों के बीच केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि कई संसदीय लोकतंत्रों में संसद सत्रों की तारीखों का कैलेंडर पहले से ही जारी कर दिया जाता है. ब्रिटेन या जर्मनी का कोई सांसद कई साल पहले से ही अपना कैलेंडर पूरी निश्चितता के साथ तैयार कर सकता है. उसे पता होता है कि उसे कब देश के कामकाज पर चर्चा करनी है. उन्होंने सवाल किया, ''फिर भारतीय सांसद को ही क्यों एक मनमौजी सरकार और उसकी बदलती राजनीतिक प्राथमिकताओं की मर्जी पर निर्भर रहना पड़े?''

सागरिका घोष ने क्या कहा?

टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह ने संसद के अगले सत्र की स्थिति के बारे में अपनी ही पार्टीके सांसदों को भी नहीं बताया है. विपक्ष से तो कोई सलाह-मशविरा करने का सवाल ही नहीं उठता. किसी को नहीं पता कि संसद का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित क्यों नहीं किया गया, किसी को नहीं पता कि शीतकालीन सत्र कब बुलाया जाएगा, और किसी को यह भी नहीं पता कि शीतकालीन सत्र होगा भी या नहीं. मोदी-शाह का शासन हमारी आंखों के सामने बिखर रहा है.

India's parliamentary democracy has been reduced to a one-and-a-half person show. Shri @narendramodi -Shri @AmitShah haven't even informed their own @BJP4India MPs on the status of the next session of Parliament. Of course, ZERO consultation with Opposition. No one knows why Parliament was not prorogued, no one knows when the Winter Session will be called, no one knows if Parliament will even have a Winter Session. The Modi-Shah regime is unravelling before our eyes. — Sagarika Ghose (@sagarikaghose) November 23, 2026

डेरेक ओ ब्रायन ने एक्स पर पुराना वीडियो शेयर करते हुए पूछा कि घबराई हुई बीजेपी शीतकालीन सत्र को एक वैकल्पिक कार्यक्रम की तरह क्यों मान रही है? मैंने प्रस्ताव रखा था कि संसद एक साल में कम से कम 100 दिन बैठे और हमारा एक तय संसदीय कैलेंडर हो. इसी उद्देश्य से, लगभग दो साल पहले मैंने एक 'प्राइवेट मेंबर बिल' पेश किया था.

संसद का शीतकालीन सत्र 2025 में 1 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ था और 19 दिसंबर 2025 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया. इस सत्र में 19 दिनों के दौरान कुल 15 बैठकें हुईं थी.

8 नवंबर 2025 को संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने बताया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 1 दिसंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.