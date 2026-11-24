Aaj Ka Singh Rashifal 24 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज सुबह 07:25 बजे के बाद आपकी राशि से 10वें भाव यानी दशम भाव (कर्म, करियर, पद-प्रतिष्ठा, नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक कौशल व व्यवसाय स्थान) में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं. दशम भाव में चंद्रमा की मजबूत स्थिति के चलते आज आपकी नेतृत्व क्षमता (Leadership Ability) और प्रशासनिक कौशल में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 24 November 2026)

दिनांक: 24 नवंबर 2026, मंगलवार

24 नवंबर 2026, मंगलवार तिथि: रात्रि 08:24 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि , तत्पश्चात प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी

रात्रि 08:24 बजे तक , तत्पश्चात प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी नक्षत्र: रात्रि 11:25 बजे तक कृतिका नक्षत्र, तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र रहेगा

रात्रि 11:25 बजे तक कृतिका नक्षत्र, तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, परिध योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा सुबह 07:25 बजे के बाद वृषभ राशि (आपकी राशि से 10वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा सुबह 07:25 बजे के बाद में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस, रुकी पेमेंट और अनाज दान का महत्व (Business Payment & Charity)

सही डिसीजन से मिलेगी सफलता, रुकी हुई पेमेंट मिलने से सुधरेगी आर्थिक व्यवस्था: इस समय बिजनेस में परिस्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी; सही समय पर सही डिसीजन लेने से आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं. परिध और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से आज आपके व्यवसाय सफल रहेंगे, और मार्केट में अटकी कोई रुकी हुई पेमेंट (Pending Payment) मिल जाने से आपकी आर्थिक व्यवस्था में बड़ा सुधार आएगा.

शांत आचरण विकसित करें, जरूरतमंद को करें अनाज का दान: आपको अपने भीतर एक शांत और सौम्य आचरण विकसित करना चाहिए. साथ ही, ग्रहों की शुभ स्थिति को देखते हुए आज अपनी क्षमतानुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज का दान अवश्य करें—इससे व्यापार में बरकत बनी रहेगी.

2. करियर, प्रमोशन और नई नौकरी के प्रयास (Career Promotion & Job Search)

कार्यप्रणाली में बदलाव से मिलेंगे बेहतर नतीजे, पदोन्नति के प्रबल योग: नौकरीपेशा लोगों (Employed Persons) को आज अपनी कार्यप्रणाली में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाने से बेहद बेहतर परिणाम हासिल होंगे. आपके उत्तम प्रदर्शन के चलते पदोन्नति (Promotion) होने के प्रबल योग हैं, और आर्थिक रूप से आप खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे.

नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को मिलेगी सफलता: यदि आप नई नौकरी (Job) की तलाश में हैं, तो अपने प्रयास पूरी ऊर्जा से जारी रखें—आज आपको सफलता जरूर मिलेगी.

3. पारिवारिक जीवन, छात्र व स्वास्थ्य (Family Prayer, Timely Assignments & Health)

परिवार संग करेंगे धार्मिक प्रार्थना का आयोजन: पारिवारिक जीवन में आज आध्यात्मिक और खुशनुमा माहौल बना रहेगा; आप घर में परिवारजनों के साथ मिलकर किसी धार्मिक प्रार्थना या पूजा का आयोजन कर सकते हैं, और परिवार के सदस्यों के स्नेह व प्यार का आनंद लेंगे. लव और दांपत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी.

समय पर असाइनमेंट पूरा करने से तनावमुक्त रहेंगे छात्र: विद्यार्थी वर्ग (Students) आज अपने हर असाइनमेंट (Assignment) को टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे, जिससे उन पर से मानसिक तनाव का बर्डन कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: दशम भाव में चंद्रमा के प्रभाव से शारीरिक ऊर्जा और मानसिक शांति बनी रहेगी. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 3

मंगलवार व कार्तिक पूर्णिमा विशेष अचूक उपाय: आज मंगलवार, पावन कार्तिक पूर्णिमा, सर्वार्थ सिद्धि योग और दशम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल चंदन, अक्षत और गुड़ मिलाकर प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. संकटमोचन हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल व गुड़-चने का भोग लगाकर 'हनुमान चालीसा' व 'सुंदरकांड' का पाठ करें. कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर किसी मंदिर या जरूरतमंद को गेहूं, चावल, गुड़, लाल फल या अनाज का दान करें तथा शाम को तुलसी जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं. इससे करियर में पदोन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.