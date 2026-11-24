भारत में मार्वल फैंस अगले महीने रिलीज़ होने वाली 'एवेंजर्स डूम्सडे' को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं, और एडवांस बुकिंग के आंकड़े इसका सबूत हैं. भारत में इस सुपरहीरो फिल्म की थियेटर रिलीज़ में अभी 24 दिन बाकी हैं, लेकिन प्री टिकट सेल के मामले में यह पहले ही 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. चलिए यहां 'एवेंजर्स डूम्सडे' की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट जानते हैं.

'एवेंजर्स डूम्सडे' की कैसी है एडवांस बुकिंग रिपोर्ट

24 नवंबर को सुबह 10 बजे (IST) तक 'सैकनिल्क' के मुताबिक 'एवेंजर्स डूम्सडे' ने पूरे भारत में शुरुआती चार दिनों की एडवांस बुकिंग से 57.57 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.

इस आंकड़े में ब्लॉक की गई सीटें भी शामिल हैं, अगर ब्लॉक की गई सीटों को हटा दें, तो यह कलेक्शन 49.38 करोड़ रुपये है.

इस फिल्म के लिए 74 से ज़्यादा शहरों में 7,999 शोज़ के ज़रिए लगभग 9.10 लाख टिकट बिक चुके हैं (इसमें ब्लॉक की गई सीटें भी शामिल हैं).

ब्लॉक की गई सीटों को हटा दें, तो टिकटों की संख्या 7.84 लाख है.

पहले दिन के लिए हुई सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग

वहीं डे वाइज एडवांस बुकिंग की बात करें तो इसके पहले दिन के लिए सबसे ज्यादा टिकटों की प्री सेल हुई है.

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक इसके पहले दिन के लिए 3.62 लाख टिकटों की प्री बुकिंग हो चुकी है. इसी के साथ इसने ब्लॉक सीटों के साथ 24.25 करोड़ की कमाई कर ली है, जबकि बिना ब्लॉक सीटों के साथ 21.71 करोड़ का कलेक्शन हुआ है.

वहीं दूसरे दिन के लिए इसके 1.93 लाख टिकटों की प्री सेल हुई है. जिनसे इसने ब्लॉक सीटों के साथ 12.4 करोड़ और बिना ब्लॉक सीटों के साथ 10.13 करोड़ कमाए हैं.

वहीं तीसरे दिन के लिए इसके अब तक 1.86 लाख टिकटों की एडवांस बुकिंग बुई है. जिनसे ब्लॉक सीटों के साथ इसने 11.53 करोड़ और बिना ब्लॉक सीटों के 9.61 करोड़ कमाए हैं.

वहीं चौथे दिन के लिए इसके अब तक 1.68 लाख टिकटों की प्री बुकिंग हुई है जिनसे इसने ब्लॉक सीटों के साथ 9.75 करोड़ और बिना ब्लॉक सीटों के साथ 7.93 करोड़ का कलेक्शन किया है.

फैंस इस फिल्म को लेकर क्यों हैं इतने एक्साइटेड?

इस एक्साइटमेंट के पीछे सबसे बड़े कारणों में से एक है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में रॉबर्ट डाउनी जूनियर की वापसी. हालांकि, इस बार वह टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन का किरदार नहीं निभाएंगे. इसके बजाय, वह फिल्म के विलेन, डॉक्टर डूम की भूमिका में नजर आएंगे. क्रिस इवांस भी स्टीव रोजर्स के रूप में इस फ्रेंचाइजी में वापसी कर रहे हैं, जिससे यह फिल्म लंबे समय से मार्वल से जुड़े फैंस के लिए और भी दिलचस्प हो गई है.

इतना ही नहीं इस फिल्म में मार्वल यूनिवर्स के अलग-अलग हिस्सों से आए किरदारों एक साथ नजर आएंगे, जिनमें एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और एक्स-मेन शामिल हैं.

भारत में 'एवेंजर्स: डूम्सडे' कब रिलीज हो रही है?

एंथनी रूसो और जो रूसो द्वारा निर्देशित, 'एवेंजर्स: डूम्सडे' 17 दिसंबर, 2026 को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज होगी. भारत में इसकी रिलीज, अमेरिका में 18 दिसंबर को होने वाली थिएट्रिकल रिलीज से एक दिन पहले तय की गई है. यह फिल्म अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज होगी.

रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस इवांस के अलावा, फिल्म की कास्ट में क्रिस हेम्सवर्थ, पेड्रो पास्कल, वैनेसा किर्बी, एंथनी मैकी, पॉल रड, फ्लोरेंस प्यू, सिमु लियू, सेबेस्टियन स्टेन, इयान मैककेलेन और पैट्रिक स्टीवर्ट जैसे कई अन्य कलाकार भी शामिल हैं.