Aaj Ka Kark Rashifal 24 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज सुबह 07:25 बजे के बाद आपकी राशि से 11वें भाव यानी एकादश भाव (आय, आर्थिक लाभ, इच्छापूर्ति, मित्रता व उपलब्धि स्थान) में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं. साथ ही आपकी राशि के लिए पंचमहापुरुष मालव्य राजयोग, सर्वार्थ सिद्धि योग और परिध योग का अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है, जिससे आज बड़ा आर्थिक लाभ होगा और लंबे समय से संजोई आकांक्षाओं की पूर्ति होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 24 November 2026)

दिनांक: 24 नवंबर 2026, मंगलवार

24 नवंबर 2026, मंगलवार तिथि: रात्रि 08:24 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि , तत्पश्चात प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी

रात्रि 08:24 बजे तक , तत्पश्चात प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी नक्षत्र: रात्रि 11:25 बजे तक कृतिका नक्षत्र, तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र रहेगा

रात्रि 11:25 बजे तक कृतिका नक्षत्र, तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, परिध योग , सर्वार्थ सिद्धि योग और आपकी राशि के लिए विशेष मालव्य राजयोग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, , और आपकी राशि के लिए विशेष चंद्र गोचर: चंद्रमा सुबह 07:25 बजे के बाद वृषभ राशि (आपकी राशि से 11वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा सुबह 07:25 बजे के बाद में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस, पारिवारिक व्यापार और वित्तीय सतर्कता (Business Legal Advice & Loan Success)

पारिवारिक व्यवसाय में सफलता, बैंक ऋण प्रयासों में भाग्य का साथ: ग्रहों की स्थिति आज कुछ इस तरह की बनेगी, जिसमें बिजनेसमैन को लीगल एडवाइस (Legal Advice) की जरूरत पड़ सकती है, उचित कानूनी सलाह लेने से आपको बड़ी सफलता मिल सकती है. पारिवारिक व्यवसाय (Family Business) से जुड़े काम सफल रहेंगे, और यदि आपको बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण (Loan) की तलाश है, तो अपने प्रयासों को जारी रखें क्योंकि भाग्य आपके साथ है.

नए लाभ होंगे अर्जित, किसी को भी कर्ज देने से बचें: आज आप कुछ नए आर्थिक लाभ अर्जित करेंगे; हालांकि, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप आज किसी को भी उधार या कर्ज न दें, यही आपके लिए बेहतर रहेगा.

2. करियर, सहकर्मी गतिविधि और ऑफिशियल यात्रा (Career Travel & Workplace Focus)

सहकर्मियों की गतिविधियों से न रहें अनभिज्ञ, दूसरों को सलाह देने से बचें: नौकरी में सहकर्मियों की गतिविधियों से अनभिज्ञ न रहें और पूरी सतर्कता रखें. वर्कस्पेस पर आपको दूसरों की गलतियों और व्यवहार को ठीक करने पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, और न ही बिना मांगे दूसरों को सलाह दें.

ऑफिशियली वर्क के उद्देश्य से जाना पड़ सकता है ट्रैवलिंग पर: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को आज ऑफिशियली वर्क (Official Work) के उद्देश्य से ट्रैवलिंग पर जाना पड़ सकता है, जिसे आप चाहकर भी मना नहीं कर सकेंगे—यह यात्रा भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगी.

3. मित्रता, पारिवारिक जीवन, छात्र व स्वास्थ्य (Old Friends Reunion, Career Focus & Health)

पुराने दोस्तों संग लंच-डिनर की बनेगी प्लानिंग: निजी और सामाजिक जीवन में आज का दिन बेहद खुशनुमा रहेगा; आपको लंबे अरसे के बाद ऑफिस के ओल्ड फ्रेंड्स (पुराने दोस्तों) के साथ समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा, और सब दोस्त मिलकर बाहर लंच एंड डिनर की प्लानिंग बना सकते हैं. पारिवारिक, लव और दांपत्य जीवन में भी सौहार्द बना रहेगा.

मौज-मस्ती छोड़ सिर्फ करियर पर फोकस करें छात्र: विद्यार्थी वर्ग (Students) आज गंभीरता से अपनी करियर प्लानिंग करें—मौज-मस्ती के लिए पूरा जीवन पड़ा है, इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने करियर और पढ़ाई पर फोकस करें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: एकादश भाव में चंद्रमा व मालव्य योग के प्रभाव से ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 8

मंगलवार व कार्तिक पूर्णिमा विशेष अचूक उपाय: आज मंगलवार, पावन कार्तिक पूर्णिमा, सर्वार्थ सिद्धि योग और मालव्य राजयोग की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात संकटमोचन हनुमान जी और भगवान श्रीहरि विष्णु व माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें. हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल व गुड़-चने का भोग लगाकर 'हनुमान चालीसा' व 'सुंदरकांड' का पाठ करें. कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर किसी मंदिर या जरूरतमंद को चावल, दूध, चीनी, सफेद वस्त्र या खीर का दान करें तथा शाम को तुलसी जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं. इससे आर्थिक लाभ व आकांक्षाओं की पूर्ति होगी, व्यापारिक प्रयास सफल होंगे और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

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