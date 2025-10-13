क्या आपने कभी सोचा है कि, भविष्य में क्या होने वाला है? अगर हां, तो आपने नास्त्रेदमस का नाम जरूर सुना होगा. वो महान भविष्यवक्ता जिनकी कई भविष्यवाणियां समय-समय पर सच साबित हुई हैं. करीब 470 साल पहले मिशेल डी नास्त्रेदम नाम के इस फ्रांसीसी ज्योतिषी और चिकित्सक ने ऐसी कई घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया था, जिन्होंने दुनिया को हिला कर रख दिया था. इनकी भविष्यवाणियों को बाद में ऐतिहासिक घटनाओं से जोड़कर देखा गया था.
नास्त्रेदमस की सबसे प्रसिद्ध भविष्यवाणियों में से एक फ्रांस के राजा हेनरी द्वितीय की मौत से जुड़ी है. नास्त्रेदमस, वहां के राजा के अच्छे मित्र थे और उन्होंने पत्र में उन्हें फ्रांस का अजेय हेनरी राजा भी कहा था. उन्होंने अपनी चौपाई में एक युद्ध के दौरान “जवान शेर” द्वारा “बड़े शेर” को हराने और उसकी आंखों में घाव होने की बात लिखी थी. बाद में हेनरी द्वितीय की एक युद्ध प्रतियोगिता के दौरान आंख में भाले से चोट लगने की वजह से 40 वर्ष की उम्र में मौत हो गई, जिसे लोग नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी से जोड़ते हैं.
इसी तरह, 1666 में लंदन में लगी भीषण आग की भी भविष्यवाणी नास्त्रेदमस ने पहले ही कर दी थी. उन्होंने एक चौपाई में “बीस तीन छः” यानी 1666 का संकेत देते हुए लिखा था कि अच्छे लोगों का खून लंदन में गलती करेगा और प्राचीन महिला अपने ऊंचे स्थान से गिरेगी. माना जाता है कि प्राचीन महिला शब्द लंदन शहर के लिए कहा गया था. हालांकि आग बेकरी में लगी लौ से लगी थी, लेकिन बाकी संकेतों को लोग उस समय हुई नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी से जोड़ते हैं.
नास्त्रेदमस ने 20वीं सदी की कई बड़ी घटनाओं को भी पहले ही लिख दिया था. उन्होंने लिखा था कि यूरोप के पश्चिम की गहराइयों से एक गरीब परिवार में एक बच्चा जन्म लेगा, जो अपनी जुबान से एक बड़ी सेना को आकर्षित करेगा. इतिहासकारों ने इसे एडोल्फ हिटलर के उदय से जोड़ा, जो गरीब परिवार में जन्मा और अपनी भाषण शैली से जर्मनी में बड़ा प्रभाव बनाकर तानाशाह बना.
इसके अलावा, उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी की हत्या जैसी घटनाओं की ओर भी संकेत किए थे. उन्होंने दो शहरों में ऐसा संकट आने की बात कही जो पहले कभी नहीं देखा गया. जिसके बाद उस संकट को जापान के उन दो शहरों की तबाही से जोड़ा गया. वहीं कैनेडी की हत्या के लिए उन्होंने लिखा था, ऊपर से बुराई महान व्यक्ति पर गिरेगी, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या दूर से स्नाइपर फायरिंग की से की गई थी. नास्त्रेदमस की इन भविष्यवाणियों ने उन्हें दुनिया के सबसे चर्चित भविष्यवक्ताओं में शामिल कर दिया.
Published at : 13 Oct 2025 09:00 AM (IST)