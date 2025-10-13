इसके अलावा, उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी की हत्या जैसी घटनाओं की ओर भी संकेत किए थे. उन्होंने दो शहरों में ऐसा संकट आने की बात कही जो पहले कभी नहीं देखा गया. जिसके बाद उस संकट को जापान के उन दो शहरों की तबाही से जोड़ा गया. वहीं कैनेडी की हत्या के लिए उन्होंने लिखा था, ऊपर से बुराई महान व्यक्ति पर गिरेगी, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या दूर से स्नाइपर फायरिंग की से की गई थी. नास्त्रेदमस की इन भविष्यवाणियों ने उन्हें दुनिया के सबसे चर्चित भविष्यवक्ताओं में शामिल कर दिया.