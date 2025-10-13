हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोNostradamus Predictions: बाबा वेंगा के बाद नास्त्रेदमस की 5 चौकानें वाली भविष्यवाणियां, जो बाद में बन गईं सच!

Nostradamus Predictions: बाबा वेंगा के बाद नास्त्रेदमस की 5 चौकानें वाली भविष्यवाणियां, जो बाद में बन गईं सच!

Nostradamus Predictions: नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां जिन्होंने इतिहास को हिला दिया था. उन्होंने 470 साल पहले ऐसी कई घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया था. आइए जानते हैं उन भविष्यवाणियों के बारे में.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 13 Oct 2025 09:00 AM (IST)
Nostradamus Predictions: नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां जिन्होंने इतिहास को हिला दिया था. उन्होंने 470 साल पहले ऐसी कई घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया था. आइए जानते हैं उन भविष्यवाणियों के बारे में.

नास्त्रेदमस

1/5
क्या आपने कभी सोचा है कि, भविष्य में क्या होने वाला है? अगर हां, तो आपने नास्त्रेदमस का नाम जरूर सुना होगा. वो महान भविष्यवक्ता जिनकी कई भविष्यवाणियां समय-समय पर सच साबित हुई हैं. करीब 470 साल पहले मिशेल डी नास्त्रेदम नाम के इस फ्रांसीसी ज्योतिषी और चिकित्सक ने ऐसी कई घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया था, जिन्होंने दुनिया को हिला कर रख दिया था. इनकी भविष्यवाणियों को बाद में ऐतिहासिक घटनाओं से जोड़कर देखा गया था.
क्या आपने कभी सोचा है कि, भविष्य में क्या होने वाला है? अगर हां, तो आपने नास्त्रेदमस का नाम जरूर सुना होगा. वो महान भविष्यवक्ता जिनकी कई भविष्यवाणियां समय-समय पर सच साबित हुई हैं. करीब 470 साल पहले मिशेल डी नास्त्रेदम नाम के इस फ्रांसीसी ज्योतिषी और चिकित्सक ने ऐसी कई घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया था, जिन्होंने दुनिया को हिला कर रख दिया था. इनकी भविष्यवाणियों को बाद में ऐतिहासिक घटनाओं से जोड़कर देखा गया था.
2/5
नास्त्रेदमस की सबसे प्रसिद्ध भविष्यवाणियों में से एक फ्रांस के राजा हेनरी द्वितीय की मौत से जुड़ी है. नास्त्रेदमस, वहां के राजा के अच्छे मित्र थे और उन्होंने पत्र में उन्हें फ्रांस का अजेय हेनरी राजा भी कहा था. उन्होंने अपनी चौपाई में एक युद्ध के दौरान “जवान शेर” द्वारा “बड़े शेर” को हराने और उसकी आंखों में घाव होने की बात लिखी थी. बाद में हेनरी द्वितीय की एक युद्ध प्रतियोगिता के दौरान आंख में भाले से चोट लगने की वजह से 40 वर्ष की उम्र में मौत हो गई, जिसे लोग नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी से जोड़ते हैं.
नास्त्रेदमस की सबसे प्रसिद्ध भविष्यवाणियों में से एक फ्रांस के राजा हेनरी द्वितीय की मौत से जुड़ी है. नास्त्रेदमस, वहां के राजा के अच्छे मित्र थे और उन्होंने पत्र में उन्हें फ्रांस का अजेय हेनरी राजा भी कहा था. उन्होंने अपनी चौपाई में एक युद्ध के दौरान “जवान शेर” द्वारा “बड़े शेर” को हराने और उसकी आंखों में घाव होने की बात लिखी थी. बाद में हेनरी द्वितीय की एक युद्ध प्रतियोगिता के दौरान आंख में भाले से चोट लगने की वजह से 40 वर्ष की उम्र में मौत हो गई, जिसे लोग नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी से जोड़ते हैं.
3/5
इसी तरह, 1666 में लंदन में लगी भीषण आग की भी भविष्यवाणी नास्त्रेदमस ने पहले ही कर दी थी. उन्होंने एक चौपाई में “बीस तीन छः” यानी 1666 का संकेत देते हुए लिखा था कि अच्छे लोगों का खून लंदन में गलती करेगा और प्राचीन महिला अपने ऊंचे स्थान से गिरेगी. माना जाता है कि प्राचीन महिला शब्द लंदन शहर के लिए कहा गया था. हालांकि आग बेकरी में लगी लौ से लगी थी, लेकिन बाकी संकेतों को लोग उस समय हुई नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी से जोड़ते हैं.
इसी तरह, 1666 में लंदन में लगी भीषण आग की भी भविष्यवाणी नास्त्रेदमस ने पहले ही कर दी थी. उन्होंने एक चौपाई में “बीस तीन छः” यानी 1666 का संकेत देते हुए लिखा था कि अच्छे लोगों का खून लंदन में गलती करेगा और प्राचीन महिला अपने ऊंचे स्थान से गिरेगी. माना जाता है कि प्राचीन महिला शब्द लंदन शहर के लिए कहा गया था. हालांकि आग बेकरी में लगी लौ से लगी थी, लेकिन बाकी संकेतों को लोग उस समय हुई नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी से जोड़ते हैं.
4/5
नास्त्रेदमस ने 20वीं सदी की कई बड़ी घटनाओं को भी पहले ही लिख दिया था. उन्होंने लिखा था कि यूरोप के पश्चिम की गहराइयों से एक गरीब परिवार में एक बच्चा जन्म लेगा, जो अपनी जुबान से एक बड़ी सेना को आकर्षित करेगा. इतिहासकारों ने इसे एडोल्फ हिटलर के उदय से जोड़ा, जो गरीब परिवार में जन्मा और अपनी भाषण शैली से जर्मनी में बड़ा प्रभाव बनाकर तानाशाह बना.
नास्त्रेदमस ने 20वीं सदी की कई बड़ी घटनाओं को भी पहले ही लिख दिया था. उन्होंने लिखा था कि यूरोप के पश्चिम की गहराइयों से एक गरीब परिवार में एक बच्चा जन्म लेगा, जो अपनी जुबान से एक बड़ी सेना को आकर्षित करेगा. इतिहासकारों ने इसे एडोल्फ हिटलर के उदय से जोड़ा, जो गरीब परिवार में जन्मा और अपनी भाषण शैली से जर्मनी में बड़ा प्रभाव बनाकर तानाशाह बना.
5/5
इसके अलावा, उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी की हत्या जैसी घटनाओं की ओर भी संकेत किए थे. उन्होंने दो शहरों में ऐसा संकट आने की बात कही जो पहले कभी नहीं देखा गया. जिसके बाद उस संकट को जापान के उन दो शहरों की तबाही से जोड़ा गया. वहीं कैनेडी की हत्या के लिए उन्होंने लिखा था, ऊपर से बुराई महान व्यक्ति पर गिरेगी, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या दूर से स्नाइपर फायरिंग की से की गई थी. नास्त्रेदमस की इन भविष्यवाणियों ने उन्हें दुनिया के सबसे चर्चित भविष्यवक्ताओं में शामिल कर दिया.
इसके अलावा, उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी की हत्या जैसी घटनाओं की ओर भी संकेत किए थे. उन्होंने दो शहरों में ऐसा संकट आने की बात कही जो पहले कभी नहीं देखा गया. जिसके बाद उस संकट को जापान के उन दो शहरों की तबाही से जोड़ा गया. वहीं कैनेडी की हत्या के लिए उन्होंने लिखा था, ऊपर से बुराई महान व्यक्ति पर गिरेगी, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या दूर से स्नाइपर फायरिंग की से की गई थी. नास्त्रेदमस की इन भविष्यवाणियों ने उन्हें दुनिया के सबसे चर्चित भविष्यवक्ताओं में शामिल कर दिया.
Published at : 13 Oct 2025 09:00 AM (IST)
Tags :
Nostradamus Predictions Nostradamus

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Elections: NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
जम्मू और कश्मीर
फारूक अब्दुल्ला ने ऑफर की राज्यसभा सीट, कांग्रेस ने ठुकराई! चुनाव लड़ने से किया इनकार, किस बात की नाराजगी?
जम्मू-कश्मीर: फारूक अब्दुल्ला ने ऑफर की राज्यसभा सीट, कांग्रेस ने ठुकराई! चुनाव लड़ने से किया इनकार
इंडिया
Rain IMD Alert: पारा गिरा, यूपी-बिहार से लेकर दिल्ली-NCR तक बदला मौसम, जानें देश के किन राज्यों में होगी बारिश?
पारा गिरा, यूपी-बिहार से लेकर दिल्ली-NCR तक बदला मौसम, जानें देश के किन राज्यों में होगी बारिश?
टेलीविजन
Bigg Boss 19: अरिजीत सिंह से हुए अपने झगड़े पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'गलतफहमी हुई थी...'
अरिजीत सिंह से हुए अपने झगड़े पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'गलतफहमी हुई थी...'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Karwa Chauth Horror: करवा चौथ पर पत्नी प्रेमी संग भागी, सदमे में पति Dharmendra ने दी जान
Delivery Horror: Bhopal में पेमेंट विवाद पर 'गुंडागर्दी', घर में घुसकर परिवार को पीटा!
AI Meme Row: पंचायत का तालिबानी 'न्याय', AI मीम पर युवक को पिलाई पैर धोने वाली गंदगी!
Bengal Horror: दुर्गापुर दुष्कर्म मामले पर बोलीं Mamata- 'रात 12:30 बजे लड़की बाहर क्यों गई?'
Durgapur Medical College Case: 'रात में लड़की क्यों निकली?', ममता के बयान पर मचा सियासी बवाल

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Elections: NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
जम्मू और कश्मीर
फारूक अब्दुल्ला ने ऑफर की राज्यसभा सीट, कांग्रेस ने ठुकराई! चुनाव लड़ने से किया इनकार, किस बात की नाराजगी?
जम्मू-कश्मीर: फारूक अब्दुल्ला ने ऑफर की राज्यसभा सीट, कांग्रेस ने ठुकराई! चुनाव लड़ने से किया इनकार
इंडिया
Rain IMD Alert: पारा गिरा, यूपी-बिहार से लेकर दिल्ली-NCR तक बदला मौसम, जानें देश के किन राज्यों में होगी बारिश?
पारा गिरा, यूपी-बिहार से लेकर दिल्ली-NCR तक बदला मौसम, जानें देश के किन राज्यों में होगी बारिश?
टेलीविजन
Bigg Boss 19: अरिजीत सिंह से हुए अपने झगड़े पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'गलतफहमी हुई थी...'
अरिजीत सिंह से हुए अपने झगड़े पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'गलतफहमी हुई थी...'
स्पोर्ट्स
Suryakumar Yadav Mahakal Visit: महादेव की शरण में पहुंचे सूर्यकुमार यादव, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले पत्नी देविशा संग महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा
महादेव की शरण में पहुंचे सूर्यकुमार यादव, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले पत्नी देविशा संग महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में धीरे-धीरे बढ़ रही हैं सर्दी, दिन में धूप और रात में महसूस हो रही ठंडक, जानें- मौसम का हाल
यूपी में धीरे-धीरे बढ़ रही हैं सर्दी, दिन में धूप और रात में महसूस हो रही ठंडक, जानें- मौसम का हाल
यूटिलिटी
दिवाली से पहले चांदी-पीतल के पुराने बर्तनों की चमक कैसे लाएं वापस? आजमाएं ये आसान घरेलू नुस्खे
दिवाली से पहले चांदी-पीतल के पुराने बर्तनों की चमक कैसे लाएं वापस? आजमाएं ये आसान घरेलू नुस्खे
नौकरी
AI ने बदली जॉब्स की डेफिनेशन... ये न्यू करियर ऑप्शंस कराएंगे लाखों की कमाई!
AI ने बदली जॉब्स की डेफिनेशन... ये न्यू करियर ऑप्शंस कराएंगे लाखों की कमाई!
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Embed widget