रात के समय धोते हैं कपड़े कहीं आप तो नहीं करते ये गलती! जानिए धार्मिक और ज्योतिषीय कारण

हिंदू धर्म में धार्मिक परंपराओं के मुताबिक, रात का वक्त देवी-देवता के पूजन, विश्राम और शांति का माना गया है. शास्त्रों के मुताबिक, सूर्यास्त होने के बाद देवताओं की गति शांत हो जाती है और नकारात्मक शक्तियों का प्रवाह बढ़ जाता है. ऐसे में गृहस्थ कर्मों में रात को कपड़े धोना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इसे करने से घर की सात्त्विकता और सकारात्मक ऊर्जा बाधित होती है. गृह्यसूत्रों और कुछ धार्मिक ग्रथों में रात को कपड़े धोने की मनाही है.