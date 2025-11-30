एक्सप्लोरर
Year 2026 Prediction: साल 2026 में ग्रहों की चाल से आरंभ होगा रौद्र संवत, बढ़ेगा तनाव और युद्ध
Year 2026 Prediction: ज्योतिष के अनुसार, नए साल 2026 की शुरुआत में ग्रह-नक्षत्रों की चाल से ऐसे संयोग बनेंगे जोकि तनाव और युद्ध बढ़ने के संकेत दे रहे हैं. साथ ही नव वर्ष की शुरुआत रौद्र संवत से होगी.
साल 2026 की भविष्यवाणी
30 Nov 2025
