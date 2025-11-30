हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोYear 2026 Prediction: साल 2026 में ग्रहों की चाल से आरंभ होगा रौद्र संवत, बढ़ेगा तनाव और युद्ध

Year 2026 Prediction: साल 2026 में ग्रहों की चाल से आरंभ होगा रौद्र संवत, बढ़ेगा तनाव और युद्ध

Year 2026 Prediction: ज्योतिष के अनुसार, नए साल 2026 की शुरुआत में ग्रह-नक्षत्रों की चाल से ऐसे संयोग बनेंगे जोकि तनाव और युद्ध बढ़ने के संकेत दे रहे हैं. साथ ही नव वर्ष की शुरुआत रौद्र संवत से होगी.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 30 Nov 2025 08:20 AM (IST)
Year 2026 Prediction: ज्योतिष के अनुसार, नए साल 2026 की शुरुआत में ग्रह-नक्षत्रों की चाल से ऐसे संयोग बनेंगे जोकि तनाव और युद्ध बढ़ने के संकेत दे रहे हैं. साथ ही नव वर्ष की शुरुआत रौद्र संवत से होगी.

साल 2026 की भविष्यवाणी

1/6
अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक नए साल की शुरुआत 1 जनवरी 2026 से हो जाएगी. लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार नववर्ष या नवसंवत्सर चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि गुरुवार, 19 मार्च 2026 से होगी.
अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक नए साल की शुरुआत 1 जनवरी 2026 से हो जाएगी. लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार नववर्ष या नवसंवत्सर चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि गुरुवार, 19 मार्च 2026 से होगी.
2/6
हिंदू कैलेंडर के मुताबिक साल 2026 के राजा गुरु और मंत्री मंगल होंगे, इसलिए इस संवत को रौद्र संवत का नाम दिया जा रहा है.
हिंदू कैलेंडर के मुताबिक साल 2026 के राजा गुरु और मंत्री मंगल होंगे, इसलिए इस संवत को रौद्र संवत का नाम दिया जा रहा है.
3/6
राजा गुरु की कृपा से इस साल पूजा-पाठ और धर्म-कर्म के कार्यों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन मंगल के प्रभाव से देश-दुनिया कई बड़ी घटनाएं घट सकती है.
राजा गुरु की कृपा से इस साल पूजा-पाठ और धर्म-कर्म के कार्यों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन मंगल के प्रभाव से देश-दुनिया कई बड़ी घटनाएं घट सकती है.
4/6
ग्रहों की स्थिति भी इस वर्ष कुछ ऐसी बनेगी, जिसका प्रभाव आर्थिक स्थिति, सोना-चांदी की कीमतों आदि पर असर डालेगी.
ग्रहों की स्थिति भी इस वर्ष कुछ ऐसी बनेगी, जिसका प्रभाव आर्थिक स्थिति, सोना-चांदी की कीमतों आदि पर असर डालेगी.
5/6
2026 को लेकर ऐसी भी भविष्यवाणी की जा रही है कि, इस वर्ष साइबर ठगी भी बढ़ सकती है. वहीं राजनीति में भी अशांति का माहौल बढ़ सकता है. शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव रहेगा.
2026 को लेकर ऐसी भी भविष्यवाणी की जा रही है कि, इस वर्ष साइबर ठगी भी बढ़ सकती है. वहीं राजनीति में भी अशांति का माहौल बढ़ सकता है. शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव रहेगा.
6/6
ज्योतिषाचार्य व्यक्तिगत जीवन में भी लोगों को गुस्सा, तनाव और निर्णयों में अस्थिरता से बचने की सलाह देते हैं. इस अवधि में आध्यात्मिकता और धैर्य ही सबसे बड़ा संतुलन बनाए रखने का आधार बन सकता है.
ज्योतिषाचार्य व्यक्तिगत जीवन में भी लोगों को गुस्सा, तनाव और निर्णयों में अस्थिरता से बचने की सलाह देते हैं. इस अवधि में आध्यात्मिकता और धैर्य ही सबसे बड़ा संतुलन बनाए रखने का आधार बन सकता है.
Published at : 30 Nov 2025 08:20 AM (IST)
Tags :
Vikram Samvat Prediction 2026 New Year 2026 Year 2026 Prediction

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ये विराट है मदद चाहिए, मेडे...मेडे', यूक्रेन ने रूसी तेल टैंकर पर किया ड्रोन अटैक, काला सागर में दिखा तबाही का मंजर
'ये विराट है मदद चाहिए, मेडे...मेडे', यूक्रेन ने रूसी तेल टैंकर पर किया ड्रोन अटैक, काला सागर में दिखा तबाही का मंजर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में कड़ाके की सर्दी के बीच हवा ज़हरीली: AQI खतरनाक स्तर पर, गाजियाबाद–नोएडा में हालात सबसे खराब
UP में ठंड संग जहरीली हवा का हमला, AQI गिरा, हालत खतरे के निशान पर
टेलीविजन
कैंसर सर्जरी के बाद कैसा फील कर रही हैं दीपिका कक्कड़, कहा- मेरी पूरी दुनिया बदल गई
कैंसर सर्जरी के बाद कैसा फील कर रही हैं दीपिका कक्कड़, कहा- मेरी पूरी दुनिया बदल गई
राजस्थान
Rajasthan: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
राजस्थान: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

लव के 'सेकेंड हैंड' आशिक का खेल
Delhi Blast News Update: अल फलाह के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी से जुड़े तार- सूत्र
Sudhanshu Trivedi ने धर्म ध्वजा का पूरा विश्लेषण किया, सुनिए
2027 में चुनाव...अखिलेश का नया दांव!
Ghanti Bajao: वोटर लिस्ट अभियान...क्यों जा रही है जान?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ये विराट है मदद चाहिए, मेडे...मेडे', यूक्रेन ने रूसी तेल टैंकर पर किया ड्रोन अटैक, काला सागर में दिखा तबाही का मंजर
'ये विराट है मदद चाहिए, मेडे...मेडे', यूक्रेन ने रूसी तेल टैंकर पर किया ड्रोन अटैक, काला सागर में दिखा तबाही का मंजर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में कड़ाके की सर्दी के बीच हवा ज़हरीली: AQI खतरनाक स्तर पर, गाजियाबाद–नोएडा में हालात सबसे खराब
UP में ठंड संग जहरीली हवा का हमला, AQI गिरा, हालत खतरे के निशान पर
टेलीविजन
कैंसर सर्जरी के बाद कैसा फील कर रही हैं दीपिका कक्कड़, कहा- मेरी पूरी दुनिया बदल गई
कैंसर सर्जरी के बाद कैसा फील कर रही हैं दीपिका कक्कड़, कहा- मेरी पूरी दुनिया बदल गई
राजस्थान
Rajasthan: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
राजस्थान: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
क्रिकेट
एशिया कप में ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन? वैभव सूर्यवंशी को मिली है जगह; CSK का ओपनर कप्तान
एशिया कप में ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन? वैभव सूर्यवंशी को मिली है जगह; CSK का ओपनर कप्तान
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
ट्रेंडिंग
हल्दी हो रही है या होली? फंक्शन में रिश्तेदारों ने आटे से उड़ाया गर्दा- लोग बोले थम जाओ, वीडियो वायरल
हल्दी हो रही है या होली? फंक्शन में रिश्तेदारों ने आटे से उड़ाया गर्दा- लोग बोले थम जाओ, वीडियो वायरल
हेल्थ
डायबिटीज है तो गलती से भी नहीं खाएं ये 9 फूड, हो जाती है इतनी बुरी हालत
डायबिटीज है तो गलती से भी नहीं खाएं ये 9 फूड, हो जाती है इतनी बुरी हालत
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget